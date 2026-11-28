Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Si chiude in quel di Bologna un capitolo fondamentale per il tennis d’oltremanica: l’addio di Leon Smith al team britannico al termine di una lunga avventura durata 17 stagioni. Dal suo insediamento nel 2010, Smith ha accompagnato la nazionale attraverso alti e bassi fino a trasformarla in una realtà solida e competitiva, lasciando in eredità un gruppo giovane, profondo e ricco di talento, da Arthur Fery e Cameron Norrie fino a Jack Draper e Jacob Fearnley. Nel corso della consueta conferenza stampa post-match – andata in scena subito dopo la sconfitta rimediata contro la Spagna – Smith e gli altri si sono divisi tra il rammarico per i punti mancati contro avversari di altissimo livello e l’emozione di un congedo destinato a restare nella memoria collettiva. Tra la gratitudine verso i tifosi, le riflessioni sul futuro della Coppa Davis e il bilancio di un percorso umano prima ancora che tecnico, è emerso il ritratto di un capitano capace di unire rigore, calore e appartenenza.

Pubblicità

Da sinistra a destra: Arthur Fery, Cameron Norrie, Toby Samuel, Henry Patten, Neal Skupsi, e il capitan Leon Smith – Finale Coppa Davis 2026 Bologna (foto X @the_LTA)

Smith: “I ricordi restano”

Nel momento in cui entra nel tunnel lasciandosi alle spalle il campo per l’ultima volta, Leon Smith realizza che il suo ciclo si è compiuto e ripercorre il legame costruito anno dopo anno con chi ha sostenuto il team, sottolineando come il viaggio sia stato ripagato anche dall’affetto del pubblico.

Pubblicità

“Sì, è l’ultima volta. A essere sincero, quando sei dentro la partita non ci pensi. Ti dico la verità: guardavo Arthur, felice di stare in campo con i ragazzi questa settimana, e oggi non è stato diverso. Ho ringraziato i tifosi perché ci hanno seguito ovunque. Non solo il Barmy Army: tutti hanno percorso molti chilometri negli anni e hanno costruito uno slancio importante.

Quando ho cominciato io non c’era un seguito così grande. So che tutti i ragazzi sono riconoscenti, perché creano atmosfera. Ma sono in pace con la mia decisione. E i ricordi restano. Quindi sono felice. Questa settimana passerò sicuramente del tempo con queste cinque persone. E complimenti a Leon per questo percorso da capitano.”

Il futuro della Coppa Davis e il ruolo dei giocatori

Guardando ai continui cambi di formato e all’ambizione di rendere la Coppa Davis il titolo a squadre più prestigioso del tennis, Smith insiste sulla necessità di mettere al centro i protagonisti in campo e la sostenibilità del calendario internazionale. “Cercherò di non guardare Ross Hutchins mentre rispondo: è un caro amico e guiderà molto bene qualunque sarà la competizione. Sono di parte: amo questa competizione e ho vissuto formati diversi, quello vecchio, che era bellissimo, anche quando non si vinceva, e alcuni dei nuovi, cambiati un paio di volte da quando ci sono io.

Pubblicità

Ma ciò che so, e l’ho sentito ancora questa settimana, è che a rispondere devono essere i giocatori, perché sono loro che si impegnano. A meno che non abbia letto male l’ambiente per tutta la settimana, l’hanno amata. Il compito ora è confrontarsi con i giocatori e con l’ATP, e trovare le date migliori possibili perché sentano di potersi impegnare. Non si può essere presenti sempre, come tutti vorrebbero, perché dipende da come stanno andando, da quanti tornei hanno giocato, da cosa viene dopo.

Ma serve mettere insieme il calendario, perché nessuno dei giocatori qui rimpiange di aver giocato per il proprio Paese. Lo amano. E avete visto gli altri giocatori presenti: è un lotto di partecipanti fortissimo. Che duri a lungo. È la competizione più storica che abbiamo ed è importantissima. Qualunque cosa accada, deve continuare a crescere, così da diventare uno degli eventi più rilevanti da inserire nel calendario dei giocatori”.

Pubblicità

Le sfide contro i big e la lezione di Arthur Fery

Anche Arthur Fery fa i conti con la delusione per il punto mancato e con l’amarezza per due sfide durissime consecutive contro avversari di vertice come Zverev e Alcaraz, provando a trasformare la fatica del momento in una base per il futuro. “È ancora tutto molto fresco, sono appena uscito dal campo. Sono deluso di non essere riuscito ad aiutare la squadra con un punto. Ho avuto due giornate molto difficili.

Era la prima volta che affrontavo Carlos, un’occasione un po’ speciale, diversa dalla Coppa Davis; la semifinale ha aggiunto pressione. Cerco di vedere gli aspetti positivi, e credo che li vedrò tra qualche settimana, quando avrò digerito questa settimana e tutto l’anno. Ma è stata molto, molto dura. Sono deluso per la squadra e per Leon: avrei voluto aiutarla a qualificarsi per la finale e andare oltre. Sento anche di poter fare meglio. Non è facile affrontare quei due, ed è un peccato, a livello personale, chiudere una grande stagione con due sconfitte così. Credo però che mi servirà nel lungo periodo per crescere e, spero, migliorare”.

Pubblicità

Emozioni trattenute e lacrime dietro le quinte

Dietro l’autocontrollo richiesto a chi siede nell’angolo durante i momenti decisivi del match, Leon Smith ammette di aver lasciato emergere tutta la propria sensibilità lontano dai riflettori, rivendicando un modo di guidare il gruppo fatto di empatia e vicinanza umana.

“Credetemi, martedì, o una di quelle sere, sono scoppiato in lacrime: ero un disastro. Quando sei seduto sulla sedia devi cercare di restare calmo, non esaltarti troppo e non abbatterti troppo. Ma tutti i ragazzi sanno che sono una persona molto emotiva, molto espansiva e calorosa, credo. Quindi sì, sono emotivo. È un momento emozionante, è stato un lungo percorso. Ho fatto un bel pianto quella sera”.

Pubblicità

Un’eredità solida

Nel tracciare il bilancio sullo stato di salute del movimento maschile britannico dal 2010 a oggi, Smith evidenzia la crescita complessiva del gruppo e la qualità dei profili disponibili — tra singolaristi e doppisti — su cui potrà contare la nuova gestione. “Penso che sia in una situazione migliore. È in una situazione migliore, e naturalmente vogliamo di più, ed è quello che cerchiamo di fare con altri giocatori. Ma abbiamo un gruppo molto valido, di buona età, che può migliorare. Sono contento per chi lo erediterà, perché potrà contare su un gruppo forte. Continueremo a migliorare”.