Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 6 Jakub Mensik 15 3 4 Statistiche e andamento

Due Coppe Davis già in bacheca, ma mai la sensazione di essere stato protagonista fino in fondo. Al termine delle sette ore di battaglia contro la Repubblica Ceca, Lorenzo Musetti può finalmente assaporare la gioia di aver trascinato l’Italia in finale. Il successo in singolare contro Jakub Mensik e quello in doppio al fianco di Andrea Vavassori rappresentano anche una rivincita personale per il carrarino, reduce da una stagione particolarmente travagliata sul piano fisico. Nella conferenza stampa di Bologna il toscano si è lasciato andare ad alcune confessioni, senza nascondere una certa amarezza per le critiche ricevute nei momenti più difficili.

Pubblicità

Una giornata speciale

“Significa tantissimo per me. Avevo già provato queste sensazioni, raggiungendo due volte la finale e vincendo la Coppa Davis. Ero felice per la squadra, ma non ero soddisfatto di me stesso, delle mie prestazioni, del fatto di non essere riuscito a vincere. È sempre un po’ frustrante non riuscire a dare il proprio contributo alla squadra. Per questo oggi è una giornata speciale per me. Credo di essere riuscito a giocare un grandissimo singolare contro un grande avversario, soprattutto su questa superficie”.

Una piccola rivincita anche in doppio, specialità nella quale Musetti e Vavassori non potevano certo contare su meccanismi di coppia collaudati.

Pubblicità

“Io e Andrea abbiamo affrontato un’esperienza nuova per noi, perché era passato tantissimo tempo dall’ultima volta che avevamo giocato insieme. Devo dire che in quell’occasione non avevo giocato bene, quindi volevo anche riscattarmi. Sono davvero felice che ce l’abbiamo fatta. Come ha detto il capitano, il nostro obiettivo è rimanere uniti. Alla fine sono soltanto tre punti, ma dietro quei tre punti c’è tantissimo lavoro dietro le quinte. Sono davvero felice per la squadra, non soltanto per me stesso”.

L’etichetta del bello e incompiuto

Quella del talento incapace di esprimere fino in fondo il proprio potenziale è un’etichetta con cui Musetti ha dovuto convivere a lungo. Una nomea che il carrarino conosce fin troppo bene e della quale ha parlato con grande lucidità.

“Forse nei momenti di tensione mi è sempre stata accostata la nomea del bello un po’ incompiuto, del talento che però non è mai riuscito a salvare un po’ la patria. In certi momenti l’ho anche un po’ affossata. Questo Lorenzo che vedete oggi è frutto di tantissimi sbagli che ho fatto quest’anno, che ho fatto in passato. Credo di essere cresciuto molto da un punto di vista caratteriale, di atteggiamento”.

Pubblicità

“Sicuramente la prestazione di oggi, sia in singolare che in doppio, mi fa assolutamente capire quale Lorenzo voglio essere. Sono veramente contento di stare in questo posto, con una squadra che mi supporta in qualsiasi decisione. Credo che sia proprio vero che l’unione fa la forza e noi lo stiamo dimostrando”.

L’infortunio in Australia e la stoccata ai tifosi

Particolarmente significativo il passaggio sul rapporto con il pubblico e sulla facilità con cui cambiano le valutazioni nei confronti di un atleta in funzione dei suoi risultati. Musetti non ha nascosto quanto abbia sofferto, anche psicologicamente, le vicissitudini fisiche di questa stagione.

Pubblicità

“Fondamentalmente erano tutti sul carro l’anno scorso, una stagione sulla terra pazzesca, top 10, ho chiuso l’anno con le Finals. In Australia ero top 5, al primo infortunio tutti spariti. Questo mi fa veramente riflettere sulle persone e sullo sport in generale”.

“È molto facile essere dei vincenti quando si vince, bisogna esserlo anche quando si perde. Credo che quest’anno per me sia stata una stagione complicatissima, specialmente da un punto di vista fisico. Sono stato veramente quasi depresso dopo l’infortunio in Australia, quindi per me ritrovare delle sensazioni così mi fa sentire un vincente. È questo che ha fatto la differenza oggi ed è quello che non sono riuscito a fare altre volte in tennis. Con questo atteggiamento sicuramente ci possiamo giocare il titolo domenica”.

Pubblicità

La lezione di Kobe Bryant: “Job’s not finished”

Guai però a parlare di missione compiuta. A chi gli ha prospettato un bilancio comunque positivo di questa conclusione di stagione, indipendentemente dall’esito della finale, Musetti ha risposto citando una celebre frase di Kobe Bryant, idolo del compagno di doppio Andrea Vavassori.

“Non la vedo proprio così. Fino a che non finisce il torneo, non è finito, c’è poco da dire. Wave si ispira tanto a Kobe Bryant, che disse una frase storica: ‘Job’s not finished’. E in effetti non è finito”.

Pubblicità

“Sicuramente oggi siamo vincitori, ce la godiamo. Abbiamo un giorno di riposo e lo sfrutteremo al massimo. Domani vedremo chi saranno i nostri avversari, studieremo quello che potremo studiare, parleremo con il capitano come facciamo sempre. Ci divertiremo, perché poi l’importante è anche creare un ambiente fatto di sorrisi nello spogliatoio. Quindi ci vediamo domenica”.