Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Tra l’Italia e la conquista della Coppa Davis c’è ancora la Spagna. Le vittorie contro Cechia e Gran Bretagna hanno regalato alle due compagini il remake della finale del 2025, quando gli azzurri hanno conquistato la quarta Insalatiera della loro storia, la terza consecutiva. Rispetto a 12 mesi fa, però, molto è cambiato all’interno dei singoli team e nei rapporti di forza tra i due.

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Nella prima edizione bolognese della Final Eight Filippo Volandri aveva già dovuto rinunciare a Jannik Sinner, il quale aveva lecitamente optato per una programmazione differente, che privilegiasse il riposo prima dell’off season, mentre il forfait di Lorenzo Musetti è arrivato in extremis. Anche David Ferrer aveva incassato all’ultimo il no di Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio accusato alle ATP Finals. Orfani dei loro migliori giocatori, la forza è stata riscoprirsi squadra per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nel 2025, l’Italia non ha lasciato scampo alle Furie Rosse, archiviando la sfida decisiva con i due singolari: Berrettini ha battuto Carreño Busta, Cobolli ha portato il punto decisivo contro Munar.

Tornando all’attualità, i protagonisti sono quasi i medesimi per l’ItalDavis, mentre la formazione iberica ha cambiato volto. Oggi la Spagna non solo può contare sul numero 3 del mondo, ancora imbattuto sul cemento indoor in questa stagione, ma ha visto crescere il talento dei propri giovani, che hanno sublimato un movimento mai sazio di vittorie. Gli azzurri, però, ci hanno insegnato che più il gioco si fa duro, più la loro anima battagliera emerge. Ed è proprio quello spirito che li ha condotti a un leggendario tris.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre a partire dalle ore 15.

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Italia a caccia della quinta Insalatiera

L’Italia si era approcciata alle fasi finali di Davis con qualche incertezza. Stilare la lista dei convocati era stato un compito arduo per capitan Volandri, alla ricerca della formula giusta per regalarsi la possibilità di sognare la riconferma. Così, dopo una prima cinquina assai provvisoria, ha ritenuto che la chiusura del cerchio magico fosse Matteo Berrettini, che ha sostituito Simone Bolelli. L’ex numero 6 del mondo ha sempre donato ai colori azzurri la miglior versione di sé stesso. Perché a fare la differenza nei tornei a squadre non è mai solo il tennis. Entrano in gioco carisma, personalità e la capacità di contribuire alla giusta atmosfera.

Di un clima non proprio sereno si è fatto un gran parlare. I dissidi extra-campo tra lo stesso Berrettini e Lorenzo Musetti, a un certo punto, sembravano talmente profondi da rendere impossibile la convivenza tra i due. Volandri, però, ha optato per chiamare entrambi, nella speranza che la casacca azzurra propiziasse la quiete dopo la tempesta. I risultati non ottimali della coppia Vavassori-Bolelli nelle settimane antecedenti la Davis, con la separazione a fine anno annunciata anzitempo, poi hanno obbligato il capitano italiano a scalfire una delle sue certezze, ovvero la convocazione di due doppisti.

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Per Berrettini si prospettava, allora, un doppio ruolo: quello di singolarista all’occorrenza e di compagno di Vavassori, con cui ha giocato a Montecarlo la scorsa primavera. L’incognita delle condizioni di Flavio Cobolli, arrivato alla fine dell’anno stremato fisicamente e mentalmente, e un feeling ancora latente tra Luciano Darderi e l’indoor non sono elementi contingenti e saranno stati tenuti ben presenti nel momento delle decisioni.

L’Italia ha esordito contro la Corea del Sud confermando come, tutto sommato, le perplessità non fossero completamente campate in aria. Se Musetti ha fatto il suo contro Seongchan Hong, Cobolli non ha fatto altrettanto, subendo la rimonta di Kwon Soon-woo. Fallito l’obiettivo di archiviare la pratica con i soli singolari, ci hanno pensato Berrettini e Vavassori ad acciuffare la semifinale, piegando in due tiebreak il duo coreano.

Per il tie con la Cechia, una delle grandi favorite per il colpaccio, Volandri ha ribadito, almeno a inizio giornata, gli schieramenti. E il campo gli ha fornito i medesimi riscontri. Lorenzo ha brillato contro Jakub Mensik, mentre Jiri Lehecka ha piegato il numero 7 del mondo.

In entrambi i match, Flavio ha combattuto, ma quando è entrato nella lotta punto a punto non è riuscito a cambiare passo. Ci è voluto ancora il doppio per sbrogliare la matassa. Con Berrettini impossibilitato a giocare per il riacutizzarsi del problema al gomito, a tornare subito sul terreno di gioco è stato Musetti, che, con l’inamovibile doppista del team, ha rimontato Machac/Lehecka per consegnare all’Italia la quarta finale consecutiva, l’undicesima in totale.

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Gli azzurri sono attesi da un vero e proprio appuntamento con la storia: la quarta Insalatiera di fila. A 50 anni dal primo successo, la storica sfida con il Cile a Santiago.

La Spagna per tornare al successo dopo sette anni

David Ferrer aveva dichiarato che l’abbondanza non è un problema, bensì l’espressione della profondità del movimento tennistico spagnolo. Nel 2026 si è assistito al definitivo passaggio di consegne tra la vecchia generazione e la nouvelle vague. E non è una semplice questione anagrafica. Del tennis siamo abituati a guardare il posto al sole, quei giocatori d’élite che sembrano restituire da soli lo stato del tennis di un Paese. Quando a Rafa Nadal è succeduto immediatamente Carlos Alcaraz abbiamo intuito subito come la Spagna avesse il futuro garantito per un’altra era. Dietro al suo talento precoce, sono però cresciuti altri giocatori come Rafa Jodar e Daniel Merida, capaci di trasportare la nazione iberica in un’altra dimensione – in attesa di Martin Landaluce. Così, neppure l’assenza di Alejandro Davidovich Fokina, prima separato in casa poi potenziale valore aggiunto, ha spaventato. E con la confermata presenza di Carlitos, la squadra è diventata corazzata.

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Se l’Italia ha vinto quarti e semifinale per 2-1, la Spagna non ha dovuto attingere al doppio. Contro l’Austria, Ferrer si è addirittura concesso il lusso di far riposare Alcaraz, sicuro che Merida e Jodar avrebbero fatto il loro dovere. Per sfidare la Gran Bretagna, invece, si è affidato al 20enne di Madrid e al suo numero 1, il quale ha dato l’ennesima dimostrazione di forza. Dalla panchina Marcel Granollers ha osservato attentamente i suoi compagni, certamente felice di non dover contribuire, ma sempre pronto a fare coppia con il murciano o Pedro Martinez.

Le Furie Rosse approdano all’atto decisivo di Coppa Davis per la dodicesima volta. Il bilancio è di sei successi e cinque sconfitte, di cui l’ultima con l’Italia lo scorso anno. I trionfi spagnoli sono arrivati tutti nel Terzo Millennio, tra il 2000 e il 2019. Dopo una cesura di sette anni, è il momento per tornare campioni?

I precedenti con gli azzurri, intanto, non sorridono alla Spagna: l’Italia conduce per 8 a 6.

Comunque vada, per Ferrer si concluderà l’esperienza da capitano non giocatore. Nel suo futuro c’è Casper Ruud.

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Primo singolare

Le decisioni dei rispettivi capitani saranno rese note poco prima dell’inizio della finale. Tuttavia, possiamo immaginare il gioco degli incastri.

Per il primo singolare la probabilità di vedere in campo Jodar è pressoché del 100%. Non esiste ballottaggio interno con Daniel Merida. Più sfumate, invece, sono le ipotesi in casa azzurra. La razionalità impone di rivolgere la mente senza esitazioni a Musetti. Prima del tie con la Cechia, si era fatta largo l’idea di un possibile impiego di Berrettini in singolare, in sostituzione di Cobolli e con il conseguente slittamento del toscano a numero 1 del team. Il problema al gomito di Matteo, però, ha deciso al posto di Volandri. Considerando che il romano è stato impossibilitato a disputare anche il doppio, è probabile che vederlo in campo da solo sia uno scenario remoto.

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Toccherebbe, quindi, a Musetti provare a portare il primo punto della finale all’Italia. Con Jodar l’azzurro ha incrociato la racchetta in due occasioni, uscendone sempre sconfitto. I precedenti sono da contestualizzare, però. Il carrarino ha ceduto a Washington e Montreal lo scorso agosto. Due partite assai ravvicinate, arrivate nel momento in cui l’italiano stava tornando alle competizioni dopo l’infortunio di Roma. Nella capitale statunitense, Rafa si è imposto in tre set, mentre in Canada ha risolto la pratica per 2-0. La superficie non sublima il gioco di nessuno dei due, anche se sul cemento di Bologna Musetti si è rivelato il grande trascinatore dell’ItalDavis.

Secondo singolare

Se Musetti se la vedrà con Jodar, per Cobolli c’è la super sfida a Alcaraz. La versione tennistica di Flavio è sicuramente depotenziata dalle fatiche di una stagione lunga e dispendiosa. I miglioramenti del tennista romano sono innegabili: non ci si qualifica per le ATP Finals per caso. Ciononostante, le ultime settimane sono state parche di soddisfazioni per lui, soprattutto nelle due grandi competizioni davanti al pubblico italiano.

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Le cinque sconfitte consecutive tra Torino e Bologna non scalfiscono il 2026 di Cobolli, ma ci restituiscono un giocatore senza energie per potersi imporre in questi scenari. Contro Carlos, alla luce della prestazione offerta contro Arthur Fery, gli servirebbe un’impresa. I testa a testa sono sbilanciati verso il murciano, che ha vinto entrambi i confronti disputati, al Roland Garros nel 2023 e alle ATP Finals pochi giorni fa, senza concedere set.

Doppio

Se i due singolari non risolvono la contesa, i capitani devono essere pronti ad assemblare la migliore coppia possibile per giocarsela al doppio. Le situazioni sono speculari per le due squadre: un solo doppista d’élite – Granollers e Vavassori – da accompagnare a chi si disimpegna meglio in una disciplina che frequenta poco. Per l’Italia, Berrettini e Musetti hanno entrambi risposto alla grande quando sono stati chiamati in causa. Molto dipenderà dalle condizioni di Matteo.

La Spagna, invece, non si è ancora testata in doppio. Alcaraz si è detto pronto all’impegno ravvicinato. L’ultima volta che Carlitos è sceso in campo con Granollers non è andata bene. I due connazionali persero contro Koolhof e Van De Zandschulp nel 2024, ponendo, di fatto, fine alla carriera di Rafa Nadal.