Coppa Davis Finale Cameron Norrie 52 2 5 Rafael Jodar 10 6 7 Statistiche e andamento

da Bologna, Massimo Gaiba

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Questo primo match tra Rafael Jodar e Cameron Norrie era sicuramente il più importante per entrambe le formazioni, il cui interesse era di arrivare al doppio (per gli inglesi) o di evitarlo (per gli spagnoli).

L’hanno spuntata gli iberici che hanno avuto uno Jodar stratosferico che non ha lasciato nessuna chance all’avversario chiudendo 6-2 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco, fugando alla grande i dubbi che erano emersi dopo il suo esordio contro gli austriaci.

La GB vuole arrivare al doppio

Fermo restando tutto quello che abbiamo detto l’altro giorno su Cameron Norrie e sui suoi problemi in questo 2026 in cui non solo ha un record leggermente negativo, senza alcun acuto e con parecchi primi turni, ma è anche sceso tanto in classifica (n.52 ATP) abbandonando, pensiamo definitivamente, quella top ten in cui era entrato nel 2022, la sua stagione migliore, quando fece addirittura semifinale a Wimbledon.

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Sarà dunque anche vero che a soli 31 anni il meglio della carriera sia alle sue spalle, ma ciò non toglie che rimanga comunque un giocatore da prendere con le molle, come ha plasticamente dimostrato nei quarti Jan-Lennard Struff che gli ha lasciato quello che poi è risultato il punto decisivo per l’eliminazione della Germania. Capitan Ferrer è ben consapevole come anche la sua ‘armada invencible’ corresse un rischio analogo, nonostante i colleghi in sala stampa dessero pressoché per chiara favorita la Spagna.

Ma il problema, affrontando la Gran Bretagna, è che non puoi permetterti di arrivare al doppio di spareggio dove loro schierano Patten/Skupsky, semplicemente la coppia più forte del mondo e sono favoriti contro chiunque. Dando quindi per scontato che Alcaraz contro Fery può vincere giocando con la mano sinistra, facile dire che tutto si sarebbe risolto in questo primo match.

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La Spagna e le sue stelle

E il pur promettentissimo Rafael Jodar, nonché top 10, nel primo incontro col modesto Juri Rodionov non era sembrato inappuntabile con quel primo set in cui era apparso bloccato dall’emozione, ricordando a noi tutti come in fin dei conti fosse appena alla sua seconda presenza in Davis.

Per carità, poi l’ha asfaltato, ma nessuno poteva garantire che contro uno ben più forte come è Norrie non si ripresentasse il problema. La responsabilità in Coppa Davis è una brutta bestia e ha già schiantato spalle ben più forti delle sue. Tanto che ieri in sala stampa era circolata l’ipotesi/indiscrezione che forse avrebbe giocato Merida, cosa che poi si è rivelata, come prevedibile, pura pretattica.

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Allo spagnolo possono comunque essere di conforto i due precedenti che parlano in suo favore con due nette vittorie (entrambe col punteggio di 6-3 6-2) ad Acapulco in febbraio e in aprile a Barcellona.

Primo set

Jodar, dopo la lunga catechesi personalizzata che gli ha dedicato Carlos Alcaraz proprio un attimo prima di entrare in campo, pare tranquillo anche se in risposta il servizio a uscire di Norrie sembra creargli più di qualche imbarazzo. Si procede on serve fino all’inizio del quinto game quando una risposta fulminante di diritto di Jodar sembra indicare come un’altra vita sia comunque possibile al di là dei servizi.

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E infatti lo spagnolo si procura la prima palla break della partita che Norrie annulla con un vincente. Ma nulla può sulla seconda quando una risposta incrociata di rovescio di Jodar lo lascia impietrito: la Spagna si porta sul 3-2 e va in fuga. Il britannico sembra accusare il colpo e un paio di giochi dopo si ritrova a dover fronteggiare due nuove palle break.

Sulla prima è bravissimo a salvarsi con un bel lungolinea di diritto, sulla seconda è costretto alla resa dopo uno scambio estenuante. Il 5-2 in favore degli iberici, che si trasforma velocemente in un 6-2, appare già come una sentenza.

Secondo set: Norrie prova a reagire

Nel terzo game Jodar ha già una palla break, che Norrie è molto bravo ad annullare. Ne annulla poi una seconda, la settima in totale. La terza la neutralizza con una bella discesa a rete, ma l’impressione è che la diga stia per cedere. Cosa che infatti succede sulla successiva quando il britannico si suicida con un sanguinoso doppio fallo.

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Siamo sul 2-1 per la Spagna e l’impressione è che per la Roja il più sia ormai fatto. Norrie difende, non senza fatica un paio di turni di servizio, ma il problema è che si gioca ormai sul turno di servizio di Jodar che, nella sorpresa generale, nell’ottavo game concede la prima palla break della partita. E il bello è che nemmeno riesce a difenderla.

Partita riaperta? L’impressione non è questa, anche perché il gioco successivo per il britannico è quantomeno drammatico trovandosi a dover difendere ben tre palle break. Norrie ha eretto un’ultima barricata che difende strenuamente fino a che un terribile fendente incrociato di rovescio consegna allo spagnolo la palla break n.13.

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Norrie annulla ma sulla successiva si deve arrendere e la sua palla in rete assomiglia tanto ad una resa. Infatti nel game successivo Jodar chiude alla seconda occasione utile col punteggio di 6-2 7-5 e può abbracciare felice il suo capitano, dopo aver messo un bel match point sulla racchetta di Alcaraz.