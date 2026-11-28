Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 2 6 3 Jiri Lehecka 14 6 1 6 Statistiche e andamento

La quarta finale consecutiva di Coppa Davis, la seconda senza Jannik Sinner. Al termine di un’interminabile giornata di tennis, Filippo Volandri può ancora una volta andare orgoglioso del lavoro svolto dai suoi ragazzi. La scelta di affiancare Lorenzo Musetti ad Andrea Vavassori nel doppio decisivo contro la Repubblica Ceca ha pagato, al termine di una battaglia risolta soltanto al tie-break del terzo set. Nella conferenza stampa di Bologna il capitano azzurro ha spiegato le ragioni della propria decisione, non risparmiando una frecciata a chi aveva raccolto indisrezioni sulle possibili scelte di formazione. Vavassori, dal canto suo, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza della sua battaglia per il futuro del doppio.

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Volandri: “Eravamo pronti a morire in campo”

“Credo che la cosa più importante sia che sono ancora vivo”, ha esordito scherzosamente Volandri, prima di soffermarsi sulla straordinarietà della giornata appena vissuta.

“È stata una giornata incredibile, non soltanto per me, non soltanto per noi, ma per tutti quelli che hanno guardato gli incontri. Non solo gli italiani, ma chiunque abbia avuto la possibilità di assistere a questa sfida incredibile, a questo doppio incredibile. Abbiamo vinto 7-6 e adesso siamo molto felici di poterne parlare, ma alla fine si è trattato di tre punti. Credo che alla fine abbiamo meritato qualcosa in più, abbiamo messo più cuore in campo. Eravamo pronti a morire in campo. Sono estremamente orgoglioso di questi ragazzi. Abbiamo giocato anche per chi non è sceso in campo. Per me è stata una decisione difficile scegliere la coppia di doppio, ma è stata una decisione di squadra e sono davvero felice che ce l’abbiano fatta”.

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La scelta di Musetti e la frecciata agli insider

Sollecitato sulle ragioni che lo hanno indotto a schierare Musetti nel doppio decisivo, Volandri ha approfittato dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Sento un po’ di tutto, ma mi sto abituando: gioca quello, gioca quell’altro, il nostro insider all’interno ci dice che… Poi succede tutto il contrario. […] La difficoltà è preparare le partite, perché poi diventano mille opzioni. Alla fine quegli elementi li ha soltanto lui (Berdych, ndr), come gli altri elementi li ho soltanto io. Sono abituato a mettere tutto sul tavolo e sulla bilancia”.

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Curiosamente, la logica alla base delle scelte dei due capitani è stata sostanzialmente la stessa: cavalcare l’onda emotiva dei successi ottenuti in singolare.

“Io e Berdych abbiamo fatto praticamente la stessa scelta. Lui ha sfruttato l’energia di Lehecka, che ha giocato un super singolare, e io ho fatto la stessa cosa con Lorenzo, perché aveva giocato un singolare strepitoso e volevo sfruttare ancora una volta quell’energia. […] Abbiamo fatto l’ennesima scelta di squadra”.

Poi la stoccata: “Non so che insider avete, però mi sa che lo dovete cambiare, perché alla fine le cose succedono nello spogliatoio, succedono lì, succedono sul campo di allenamento. Io ho le informazioni, cerco di fare sempre il bene della squadra. L’importante è che poi la squadra sia d’accordo con me”.

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Il capitano azzurro ha tenuto a sottolineare come le proprie valutazioni non dipendano esclusivamente dall’esito dell’incontro.

“Non è questione di aver vinto il doppio 7-6 al terzo. Avremmo potuto perdere, ma la prestazione non sarebbe cambiata. Mi piacerebbe non ridurre tutto al vincere o al perdere, ma vedere che cosa tirano fuori questi ragazzi in campo. Sono contento e orgoglioso di loro, di chi ha giocato, perché hanno fatto una partita di livello assoluto, ma anche di chi non ha giocato, perché si è messo a disposizione della squadra”.

Nessuna bocciatura per Cobolli

Nonostante la quinta sconfitta consecutiva di Flavio Cobolli, maturata al termine di una partita generosa contro Jiri Lehecka, Volandri si è detto soddisfatto dei progressi del romano. Il capitano non si è tuttavia sbilanciato sulle scelte di formazione per la finale di domenica.

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“Come ho detto due giorni fa, Flavio ha giocato una partita ancora migliore rispetto alla prima giornata, quindi sono soddisfatto della sua prestazione. Dopo un primo set difficile, con Lehecka molto più abituato a giocare su questa superficie, che è piuttosto veloce e non è facile per noi, ha disputato un grande secondo set. Nel terzo siamo andati molto vicini, la differenza è stata un solo break. Abbiamo avuto le nostre occasioni e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto”.

“Ho tanti giocatori a disposizione e, come è successo oggi, ho molte opzioni. Non ho dubbi su Flavio: sta migliorando fisicamente e si sta riavvicinando ai suoi standard. Sono soddisfatto da questo punto di vista. Vediamo che cosa succederà domani”.

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La forza dell’Italia, con o senza Sinner

La capacità di raggiungere per il secondo anno consecutivo la finale di Coppa Davis senza il proprio giocatore più rappresentativo certifica la straordinaria profondità del movimento tennistico italiano. Un aspetto che inorgoglisce Volandri anche in virtù del suo lavoro ormai decennale come direttore tecnico del settore maschile della Federazione.

“Questa è la parte che mi rende più orgoglioso, perché lavoriamo con questi ragazzi da sempre. La squadra ha vinto il primo anno senza Berrettini, ha vinto il secondo anno con una squadra diversa. L’anno scorso non c’erano Lorenzo e Jannik. La squadra è sempre stata abituata a comportarsi da squadra, a prescindere da chi ci fosse”.

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“È ovvio che qualsiasi capitano vorrebbe avere un giocatore come Jannik in squadra, ma siamo sempre stati abituati a performare con le persone che c’erano e non con quelle che non c’erano. Di conseguenza è una squadra forte a prescindere. Quello che ho detto loro il primo giorno è che volevamo arrivare in fondo, e in fondo ci siamo arrivati. Poi lotteremo fino alla morte, come abbiamo fatto oggi, per tenercela in Italia ancora un altro anno”.

Volandri ha allargato il discorso alle ragioni del successo del movimento italiano, proponendo anche un interessante parallelo con il mondo del calcio.

“Sono veramente orgoglioso di tutto quello che c’è dietro. In conferenza vengo io con i ragazzi, ma dietro ci sono tante altre persone che lavorano qui e chissà quante altre che lavorano tutti i giorni. Raccogliamo i frutti di un lavoro alla base strepitoso”.

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“Ho un figlio che gioca sia a tennis che a calcio e noto le differenze, proprio perché c’è un lavoro di base gigantesco, e di questo dobbiamo essere molto orgogliosi. Ho la fortuna, il privilegio e anche un pizzico di merito, insieme a tante altre persone, di poter avere, nel momento migliore del tennis italiano, tanti giocatori, tante scelte, tante frecce al mio arco”.

Vavassori: “Continuavo a dire a Musetti che è un campione”

Impressionante per rendimento al servizio e capacità di tenere i nervi saldi nei momenti più delicati dell’incontro, Andrea Vavassori ha speso parole al miele per il suo compagno di doppio. Sollecitato da Ubaldo Scanagatta sulla qualità della sua prestazione al servizio, il piemontese ha preferito condividere i meriti con il resto della squadra.

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“Sto spaccando al servizio, sono contento. Quando gioco con persone così, con il team dietro, è una vittoria di squadra. Lo diciamo sempre: siamo stati noi quelli che sono andati in campo, ma ci sono tante persone dietro di noi e questa vittoria non è soltanto nostra, è di tutti quanti”.

“Devo dire che Muso ha fatto dei punti pazzeschi a rete. Anche se non gioca tanto il doppio, è un fenomeno. Io continuavo a ripetergli: ‘Sei un campione’, perché sono i giocatori che fanno la differenza. Penso che si sia vista la nostra unione in campo, la nostra amicizia. Pur non avendo esperienza di coppia insieme, siamo riusciti a stare vicini anche in un momento difficile come il primo set, quando abbiamo preso un break dal nulla. Poteva rompersi qualcosa, potevamo andare giù di energia. Invece anche il team ci ha tenuto a galla, poi siamo venuti fuori alla lunga e siamo riusciti ad avere la meglio”.

Spazio anche a una dedica speciale. Dopo aver dedicato a Simone Bolelli il successo nei quarti di finale, Vavassori ha rivolto un pensiero alla propria famiglia.

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“La dedico a mia sorella, che ha appena partorito il piccolino della famiglia, Gregorio. […] E anche a mia cugina, che ha partorito qualche mese fa. A Natale avremo due piccolini in famiglia, è una bellissima sensazione”.

L’appello di Vavassori all’ATP: “Non vogliamo che il doppio venga ridimensionato”

La conferenza stampa ha offerto a Vavassori anche l’occasione per tornare su un argomento che gli sta particolarmente a cuore: la salvaguardia del futuro del doppio nel circuito professionistico. Già in campo il piemontese aveva espresso il desiderio che i vertici dell’ATP assistessero a una partita come quella disputata a Bologna.

“Grazie per la domanda, perché volevo parlare di questo argomento. Credo che la Coppa Davis sia estremamente affascinante perché sappiamo tutti che il format prevede tre incontri e questo era quello decisivo. Quando si arriva a giocare il doppio decisivo si crea sempre un’atmosfera pazzesca. Quando si vedono partite come questa, credo che la tensione drammatica raggiunga il massimo livello. Ci sono tantissimi alti e bassi, tantissimi colpi di scena. Credo che sia stata una delle atmosfere più belle in cui abbia mai giocato. Sono davvero grato di aver potuto giocare con Lorenzo, di avere il capitano e tutta la squadra alle nostre spalle”.

Vavassori ha raccontato del lavoro svolto negli ultimi mesi insieme ad alcuni dei migliori interpreti della specialità, tra cui Henry Patten, Lloyd Glasspool e Marcelo Arevalo, per sensibilizzare i vertici dell’associazione.

“Ho detto quelle parole perché negli ultimi mesi mi sto battendo molto per questa causa e non è stato facile nemmeno fuori dal campo, con tante riunioni insieme ad altri doppisti. […] Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo creato questo gruppo, abbiamo avuto tante riunioni, tante conversazioni. Vogliamo soltanto costruire il miglior futuro possibile per il doppio”.

Nessuna pretesa di mettere in discussione la centralità del singolare nell’economia del circuito, ma la volontà di preservare una specialità che rappresenta una componente storica del nostro sport.

“Sappiamo tutti che il singolare è il prodotto principale e lo sarà sempre. Ma vogliamo che ci sia un futuro per il doppio, che ha una storia, una tradizione, e la Coppa Davis ne è il miglior esempio. Vogliamo costruire qualcosa per il futuro, avere l’opportunità di vivere momenti come questo. Non vogliamo che il doppio venga ridimensionato. […] Non credo che la soluzione per il doppio sia ridurlo”.

Difficile immaginare un manifesto più efficace a sostegno della causa di Vavassori delle emozioni regalate dalle ultime due ore di tennis della semifinale di Bologna.