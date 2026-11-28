Bologna ha le Final 8 della Coppa Davis by Generali. San Pietroburgo risponde con il Northern Palmyra Trophies, un’esibizione a squadre sponsorizzata da Gazprom, società statale attiva nel settore energetico-minerario e in particolare nell’estrazione e vendita di gas naturale. L’evento è attualmente in corso (dal 27 al 29 novembre). Tennisti e tenniste stanno scendendo in campo per offrire spettacolo ai tifosi russi, che dal 2022 non possono assistere a tornei ufficiali nel loro territorio (così come anche in Bielorussia). Questo, ovviamente, come conseguenza del conflitto tra Russia e Ucraina.

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I partecipanti sono i russi Karen Khachanov, Diana Shnaider ed Elena Vesnina, ex numero 1 al mondo di doppio; i russi, naturalizzati kazaki, Alexander Bublik e Yulia Putintseva; la neo-austriaca Anastasia Potapova, così come Kamilla Rakhimova, che da poco ha iniziato a rappresentare l’Uzbekistan. Ma soprattutto, a ricevere molte critiche sono stati l’ex ottavo tennista in classifica, il serbo Janko Tipsarevic, i francesi Adrian Mannarino e Corentin Moutet e il britannico Daniel Evans, ritiratosi dopo l’ultima edizione di Wimbledon.

Ricordiamo che russi e bielorussi non giocano sotto la loro bandiera dal 2022 e non possono partecipare a eventi ufficiali a squadre come la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup o la United Cup.

Evans, Dolgopolov e il “caso Griekspoor”

“Grazie per l’invito, è un torneo fantastico”, ha dichiarato l’inglese – di recente intervistato dal direttore Ubaldo Scanagatta -, come riportato dal nostro Adam Addicott su X. “Non sono ancora del tutto pronto per la ‘Battaglia dei sessi’, ma cercherò comunque di dare il meglio di me”, ha poi scherzato il britannico. Giusto per curiosità, Evans ha sfidato Shnaider in un match a tempo, con il punto decisivo sul 40 pari e nel quale la mancina russa aveva a disposizione due servizi (il britannico uno), mentre il suo avversario doveva coprire anche i corridoi riservati al doppio (Shnaider invece no). Risultato: vittoria di Diana.

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“In men che non si dica un britannico potrebbe ritrovarsi coinvolto in un’attività per bambini, in cui la propaganda russa potrebbe portare dei bambini ucraini rapiti”, ha tuonato su X Alexandr Dolgopolov – ucraino ex numero 13 del mondo -, in riferimento a una sessione di allenamento con alcuni bambini a cui ha preso parte Evans. “Un crimine di guerra per il quale Putin e altri sono ricercati in 137 paesi”, ha continuato Dolgopolov. “Non sono un avvocato, non so se a lungo termine possa ritorcersi contro di lui. Avvicinarsi anche solo lontanamente ai crimini di guerra non mi sembra ragionevole. Chi fa giochi stupidi, ottiene premi stupidi, immagino”.

Not a lawyer, don’t know if it can backfire in long term.

Being even remotely close to war crimes doesn’t look reasonable.

Play stupid games, win stupid prizes I guess🤷🏻‍♂️ 2/2 — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) November 27, 2026

Se Evans, così come Mannarino, Moutet e Tipsarevic in queste ore sono ampiamente criticati per la loro partecipazione a questo evento, l’anno scorso era stato Tallon Griekspoor a finire nell’occhio del ciclone. L’olandese, fidanzato con Potapova, aveva partecipato allo stesso evento. Il Ministro degli Esteri del suo paese, ma anche la Federazione tennistica olandese, gli avevano ampiamente sconsigliato di prendere parte al torneo. Tallon, però, decise di andare dritto per la sua strada e scese in campo nella manifestazione russa.

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Il post della Federtennis ucraina

“Il coinvolgimento di Gazprom nella guerra della Russia va ben oltre la semplice generazione di entrate per il Cremlino”, ha commentato la Federazione tennistica ucraina su X. “L’UE ha documentato che l’azienda ha creato e finanziato unità paramilitari coinvolte in operazioni di combattimento contro l’Ucraina. Eppure, tennisti professionisti provenienti dalla Gran Bretagna e dalla Francia – due paesi che hanno costantemente sostenuto l’Ucraina – stanno scegliendo di partecipare a un torneo di esibizione sponsorizzato da questa società.

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Nel frattempo, la Russia continua a bombardare le città ucraine, a uccidere civili, a distruggere edifici residenziali e ad attaccare le infrastrutture energetiche, lasciando le famiglie senza elettricità e riscaldamento. Quasi cinque anni di guerra. Eppure, alcuni giocatori continuano a non vedere alcun problema nel partecipare a un torneo in Russia sponsorizzato da Gazprom. È una questione di responsabilità personale e di elementare decenza umana. Per quanto tempo ancora le autorità del tennis rimarranno in silenzio di fronte a tali eventi?”