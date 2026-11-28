Arriva il momento della verità per la Serie A1 femminile. Domenica 29 novembre andranno in scena le sfide di ritorno dei playout, l’appuntamento decisivo che emetterà i primi verdetti della stagione prima della grande finale scudetto del 5 dicembre che designerà le Campionesse d’Italia 2026. Ricordiamo che quest’anno sui campi di Torino il torneo regalerà l’inedito e affascinante scontro tra le due neopromosse Società Canottieri Casale e ATA Battisti Trentino. Domenica 29, invece, i riflettori saranno puntati sulla lotta per non retrocedere. Al termine della giornata si conosceranno infatti le due squadre destinatarie del biglietto di sola andata per la Serie A2 e le due che, al contrario, si guadagneranno la permanenza nella massima serie per il 2027.

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Niente più prove d’appello per il CT Palermo. Il circolo siciliano, reduce da tre finali scudetto consecutive, tre occasioni in cui ha accarezzato il tricolore fermandosi a un passo dal titolo, si ritrova ora costretto a lottare con le unghie e con i denti per evitare una clamorosa retrocessione. Servirà una vera e propria impresa per ribaltare il 3-1 incassato all’andata davanti al pubblico amico contro un solido Tennis Club Cagliari, che vede tra le proprie fila la giovane azzurra di Billie Jean King Cup Tyra Caterina Grant.

Sui campi in terra battuta del circolo sardo, alle siciliane non basteranno mezze misure. Per restare in A1 dovranno imporsi per 4-0 oppure replicare il 3-1 dell’andata, trascinando così la contesa al doppio di spareggio. A guidare la spedizione palermitana ci sarà sicuramente Anastasia Abbagnato, mentre restano diversi interrogativi sul resto della formazione. Giorgia Pedone è, infatti, ancora impegnata nel torneo ITF di Heraklion (dove ha raggiunto le semifinali) e in caso di eliminazione dovrà correre in Sardegna per supportare le proprie compagne. Permangono forti dubbi anche sulla disponibilità delle straniere, l’olandese Lian Tran e la francese Yasmine Mansouri. Molto probabile, dunque, che il CT Palermo si presenti in Sardegna con una formazione tutta italiana, con un contributo importante che potrebbe arrivare dall’esperta doppista Angelica Moratelli.

Dal canto loro, le padrone di casa del TC Cagliari, cui basterà conquistare due incontri per festeggiare la salvezza, potranno contare, oltre che su Grant, su Alessandra Mazzola e sull’apporto della giocatrice del vivaio Barbara Dessolis, già decisive nel match d’andata.

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Decisamente più aperto ed equilibrato il pronostico nell’altro incrocio salvezza, quello che vedrà il TC Parioli ospitare il TC Padova. Si riparte dal 2-2 maturato sette giorni fa in Veneto. Una situazione di punteggio che lascia aperto ogni scenario, inclusa l’eventualità che la sfida si trascini sino al doppio di spareggio in caso di ulteriore parità al termine dei quattro incontri regolamentari. Le romane si affideranno alla svizzera di passaporto italiano Kateryna Tsygourova, alla croata Tena Lukas e alla giocatrice del vivaio Francesca Gandolfi. Sul fronte opposto, le patavine punteranno tutto sull’italo-argentina Nicole Fossa Huergo e sul talento del vivaio Isabella Maria Serban.