Con la collaborazione di Ludovico Mauro

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Ultimo giro di giostra nei playout del campionato di Serie A1 maschile. Per chi vorrà restare nella categoria regina non ci saranno altri appelli, con le gare di ritorno degli spareggi, in programma per domenica 29 novembre, che metteranno in palio le rimanenti possibilità di salvezza. Gli appuntamenti sono quattro, in casa delle terze classificate dei gironi, e vedono due circoli partire con largo vantaggio dopo le partite di andata, uno con un discreto margine e una sfida dove la differenza è ancora abbastanza sottile.

Quest’ultima fa riferimento al playout tra Match Ball Firenze Country Club e TC Crema, che vede i toscani partire coi favori del pronostico dopo il 4-2 ottenuto nella prima sfida. I ragazzi di Bagno a Ripoli scalpitano per centrare la salvezza dopo una stagione che li ha visti falcidiati dagli infortuni e da varie problematiche, arrivando però all’ultimo ballo forti del risultato di andata e della possibilità di giocare in casa propria.

Nella sfida di andata fondamentali per le sorti del circolo toscano i successi di Jacopo Berrettini, Andrea Meduri e Gabriele Brancatelli. Una situazione di partenza ottimale in vista della sfida casalinga così commentato dai capitani Francesco Caforio e Daniele Capecchi al termine del match di andata. “Il risultato è positivo perché vincere fuori casa è sempre complicato. Ora il ritorno al Match Ball Firenze dove dobbiamo conquistare almeno tre vittorie per confermare l’A1. Aspettiamo un grande pubblico a tifare i nostri ragazzi”.

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Solido vantaggio per il CT Palermo nel derby siciliano contro il Match Ball Siracusa. Il circolo del capoluogo ha, infatti, messo una seria ipoteca sulla salvezza già nella gara d’andata, dominata e vinta per 5-1. Un contributo fondamentale è arrivato dal ventitreenne mancino Gabriele Piraino, tornato in campo con il piglio giusto dopo uno stop di alcune settimane dovuto a problemi fisici.

Ai palermitani basterà dunque conquistare appena due incontri nel match di ritorno per festeggiare la permanenza nella massima serie: un margine rassicurante sulla carta, che tuttavia non basta a far abbassare la guardia al capitano Davide Cocco. “Indubbiamente partiamo con un vantaggio importante, ma ho detto subito dopo la gara di Siracusa ai ragazzi di scendere in campo nel match di ritorno senza cullarsi sul vantaggio accumulato perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Domenica scorsa abbiamo accolto con piacere, sia il ritorno di Gabriele Piraino, sia la prima vittoria in singolare del 15enne Paolo Carroccio.“

Le altre due gare sono quelle che vedono opposte CT Zavaglia ed Eur Sporting Club Roma e Tennis Comunali Vicenza contro Tennis Club Borgotrebbia. La situazione qui vede un forte vantaggio a favore dei primi due circoli citati in ordine: all’andata, infatti, i ragazzi di Ravenna hanno ottenuto un perentorio 6-0 ai danni dei romani, mentre i vicentini hanno battuto per 5-1 gli emiliani. Dunque, in vista dei match di ritorno, i giochi possono sembrare quasi già fatti.

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Se da un lato quattro circoli si preparano a salutare la Serie A1, dall’altro ve ne sono altrettanti pronti a prendersi la scena per rilevarne il posto. Domenica 29 novembre sarà, infatti, il giorno della verità anche per i play-off di Serie A2, con le sfide di ritorno che assegneranno i quattro pass per il massimo campionato 2027.

Tre sfide sembrano già dall’esito scontato dopo le vittorie del CT Albinea per 6-0 in casa dello Stampa Sporting, del TC Alghero che davanti al pubblico amico ha regolato per 5-1 il TC Lecco. Medesimo risultato, ma conquistato in trasferta, per il TC Milano Bonacossa che aveva regolato a domicilio lo Junior Tennis Perugia.

La sfida più equilibrata sulla carta è quella che vedrà il Park Tennis Genova ospitare il TC Sinalunga. I toscani si sono aggiudicati il primo round con il punteggio di 4-2, un successo maturato soprattutto grazie alle prestazioni decisive nei doppi. Forte di questo margine, la formazione senese punterà ancora una volta sull’affidabilità di Raul Brancaccio e Marcello Serafini, oltre che sull’esperienza dello spagnolo Oriol Roca Batalla. Ai toscani basterà, quindi, una pareggio per aggiudicarsi una meritata promozione nella massima serie.