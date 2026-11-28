Dopo lo sbarco come presenting sponsor della Coppa Davis lo scorso settembre, il gigante assicurativo Generali annuncia una partnership ancora più stretta con World Tennis con l’obiettivo di aumentare la partecipazione globale nel tennis.

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Fondato nel 1831, con oltre 88.000 dipendenti e 163.000 consulenti al servizio di 75 milioni di clienti, il Gruppo Generali ha una posizione di leadership in Europa e una presenza in crescita in Asia e nelle Americhe, con premi complessivi pari a 98,1 miliardi di euro e 900 miliardi di euro di patrimonio gestito nel 2025.

Nel corso delle Finals 8 di Coppa Davis in corso di svolgimento a Bologna, Generali ha presentato un nuovo progetto di ampio respiro che coinvolgerà numerose comunità in tutto il mondo rafforzando la collaborazione tra il gruppo generali e le iniziative di World Tennis.

Venti milioni di tennisti

La partnership si fonda sulla convinzione condivisa del potere dell’attività fisica di migliorare la vita e favorire la longevità. Contribuisce così in modo concreto all’obiettivo globale di crescita della partecipazione fissato da World Tennis: +20 milioni di giocatori di tennis entro il 2035.

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L’accordo ampliato porterà investimenti significativi nei programmi di punta di World Tennis, che permettono alle persone di godersi lo sport, dalla Junior Tennis Initiative al Masters Tour. Riguarderà inoltre le infrastrutture tennistiche nazionali, la formazione dei tecnici, la partecipazione di massa e nuove iniziative di base.

Introducendo il concetto di “Lifetime Partner”, il Gruppo è fermamente convinto che le persone più attive e più connesse vivano in modo più sano, più felice e più appagante. Le partnership sportive mirate di Generali permettono al Gruppo di dare vita a questa convinzione.

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La missione di Generali

Generali ha solide basi nel sostegno agli stili di vita attivi nel tennis, nella corsa, nel calcio e negli sport invernali. Nel tennis, ciò comprende la sponsorizzazione come title sponsor del Generali Open di Kitzbühel e la partnership con Dominic Thiem in Austria. Include anche la sponsorizzazione del Rolex Monte Carlo Masters, le partnership con la Real Federación Española de Tenis (RFET) e la Deutsche Tennis Bund (DTB) e la partnership globale come presenting partner della Coppa Davis annunciata a settembre.

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La partnership con World Tennis sosterrà una serie di iniziative di base. Partirà dai programmi esistenti di World Tennis, le iniziative Junior e Masters, e svilupperà anche programmi nuovi. Tutto sarà realizzato in collaborazione con la vasta rete globale di World Tennis, composta da 214 Federazioni nazionali associate, con l’obiettivo di rendere lo sport più accessibile e di aumentare la partecipazione a ogni età.

Panoramica dei programmi

1) Generali World Tennis Masters Tour

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Una comunità tennistica davvero globale, con oltre 42.000 giocatori impegnati in più di 650 eventi all’anno in 75 Paesi. Saranno compresi anche i prestigiosi Campionati Mondiali a squadre e individuali. L’attenzione è rivolta a offrire opportunità ai giocatori dai 30 ai 100 anni. Grazie a questa partnership, World Tennis punta a un aumento del 10% di tornei e giocatori nel 2027 e a un’ulteriore crescita dal 2028 in poi.

2) Generali Junior Tennis Initiative

Attraverso la rete globale di Federazioni nazionali di World Tennis, la Junior Tennis Initiative (JTI) sostiene attualmente 131 Paesi, con l’obiettivo di far conoscere il tennis a oltre un milione di giovani ogni anno.

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3) Generali Coaches For Life

Sostegno e accesso a programmi di formazione per allenatori e a borse di studio, per valorizzare i mentori che stanno dietro a ogni giocatore.

4) Generali World Tennis Activation

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Iniziative di partecipazione di massa nei mercati chiave di Generali in occasione degli incontri di Coppa Davis by Generali di febbraio e settembre, trasformando il prestigioso evento globale in un’occasione di coinvolgimento locale.

5) Generali Rally Together Fund

Fondi vincolati per investire in nuovi impianti tennistici, infrastrutture e centri di allenamento nazionali in tutto il mondo.

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Ubitennis con il Direttore della Comunicazione Generali, Simone Bemporad

“Oggi siamo qui per annunciare questa partnership con la World Tennis Federation – ha detto al Direttore Ubaldo Scanagatta il Direttore della Comunicazione, Simone Bemporad – Siamo già presenti a Kitzbühel, e abbiamo anche accordi con la Federazione Spagnola, con la Federazione Tedesca e con l’ATP a Monte Carlo. Diciamo che c’è già da qualche anno un flirt con il tennis. Con questa partnership non vogliamo solo essere partner della Coppa Davis, un torneo con una grande storia a cui partecipano le nazionali. Ci piace molto sottolineare questo aspetto di squadra. Vogliamo anche attivare, nel prossimo biennio, iniziative a livello di singoli Paesi. Riguarderanno i giovani e gli adulti che già giocano a tennis. Prevedono la formazione di più coach e allenatori. Prevedono anche un contributo all’ammodernamento delle infrastrutture tennistiche nei paesi in cui interverremo. È una cosa molto interessante e siamo molto contenti di farne parte.”

“Generali è presente in oltre 50 paesi, e in alcuni business con numeri ancora più grandi. La World Tennis Federation è presente in oltre 200. Dovremo quindi combinare i nostri interessi come Generali con le esigenze locali. L’obiettivo è creare un numero importante di nuovi giocatori di tennis, e questo orienterà le nostre scelte. Sono scelte che non abbiamo ancora fatto e che faremo discutendo con la World Tennis Federation.”