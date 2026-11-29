Di seguito il botta e risposta tra il direttore di Ubitennis, Ubaldo Scanagatta, e il presidente della Fitp Angelo Binaghi durante la conferenza stampa precedente alla Finale di Coppa Davis.

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D: Una cosa alla rappresentanza politica: complimenti e critiche. Complimenti, lo stadio è fantastico, bellissimo; spero che l’anno prossimo per la stampa ci sia anche un desk, delle prese dove attaccare i computer, qualcosa del genere. Se poi risolveste, come avete fatto bene in un anno, anche il problema logistico: non sono mai stato in un posto dove ci sono 800 metri da fare anche all’esterno, con la pioggia, per andare dalla sala stampa al campo centrale. È un argomento che secondo me va affrontato, perché onestamente si lavora malissimo. Al presidente Binaghi volevo invece chiedere: lui non è un grande estimatore del format di questa Coppa Davis. Poi l’abbiamo vinta tre volte, magari ne vinciamo anche una quarta, speriamo, tocchiamo ferro o legno. Però gli domando: una volta la Davis aveva solo il Challenge Round e interessava mediaticamente solo due nazioni; adesso ce ne sono otto, che però giocano in sei giorni, per cui ogni incontro dura un giorno solo. Cosa preferirebbe? Gli piacerebbe avere solo quattro nazioni che giocano magari due giorni, con l’incontro su cinque partite, cioè due singolari e il doppio il primo giorno e gli altri due singolari il secondo? Non sarebbe più bello avvicinarsi a quella che era la vecchia Coppa Davis, che mi sembrava piacesse a Binaghi? Ora non so se abbia cambiato idea.



ANGELO BINAGHI: «Il mio rapporto con l’ITF, da questo punto di vista, è stato simile a quello che ho avuto negli anni con il CONI: sono stato membro della commissione della Coppa Davis per due anni, così come sono stato per quattro anni membro della Giunta Nazionale del CONI, e ho detto dal primo giorno le mie idee, che qui conoscete bene. L’unica cosa sulla quale ero d’accordo con il compianto Rino Tommasi era la formula della Coppa Davis. Come è successo al CONI, sono stato preso per eretico e ho pensato che non valesse più la pena perdere tempo a combattere contro i mulini a vento. Ho detto ai miei consiglieri, con i quali abbiamo dibattuto spesso, anche quando dovevamo votare per cambiare o meno le formule, che io, essendo presidente della Federazione Italiana Tennis, e quindi responsabile del tennis in Italia, mi ponevo tre obiettivi: trasmetterla in chiaro, perché è la manifestazione più popolare che c’è in Italia nel tennis; riuscire un giorno a farla in Italia; e terzo, anche se sembrava incredibile, vincerla. Siamo riusciti a realizzarle tutte e tre, perché ci siamo focalizzati solo su quello. Abbiamo sostanzialmente detto: decidete voi la formula, tanto chi se ne frega, noi pensiamo a trasmetterla in chiaro, a farla in Italia e a vincerla. Credo che, come con il CONI, dove non abbiamo perso tempo a discutere del sesso degli angeli ma ci siamo focalizzati esclusivamente sul nostro sport, abbiamo dimostrato che quella fosse la strada giusta. Forse, se qualcuno ci avesse ascoltato di più, oggi lo sport in Italia e il tennis nel resto del mondo, mutuando i risultati che siamo riusciti a ottenere nel nostro ambito, sarebbero migliori di come sono. Ma chi se ne frega? Credo che i nostri appassionati e i nostri club siano molto più contenti che noi siamo protagonisti e vinciamo in una gara magari perfettibile, piuttosto che perdere in una gara migliore alla quale abbiamo dato il nostro contributo. Sostanzialmente a noi non interessa del tennis nel mondo: anzi, più va giù e più siamo contenti, perché abbiamo più chance di diventare numeri uno, così come nello sport italiano. Noi abbiamo la maglia della Federazione Italiana Tennis e dobbiamo vincere in Italia rispetto agli altri sport. Lo dico perché non c’è il Ministro, e non per fare paragoni, ma io sono un agonista, vengo dal tennis giocato. A livello mondiale dobbiamo fare in modo che si affermino i giocatori italiani, il tennis in Italia, la nostra didattica, l’essere italiani. L’italiano deve diventare, in prospettiva, e adesso mi portate al manicomio, la lingua parlata nel tennis mondiale. Basta con questo inglese.»