Nella tradizionale conferenza stampa di fine evento che ha preceduto la finale, il Presidente della FITP Angelo Binaghi ha espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione, complimentando gli enti locali per il completamento a tempo di record della Unipol Hall, l’arena nuova di zecca che ha ospitato quest’anno la Final 8 di Coppa Davis e che tra poco diventerà la casa della Virtus Bologna di pallacanestro.

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“Non ho mai visto un’opera così imponente e così bella realizzata in un anno e mezzo, come è successo per questo palazzetto – ha detto Binaghi rivolgendosi alle autorità presenti, tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il Sindaco di Bologna Matteo Lepore – Mi ricordo che lo scorso anno, quando giocavamo l’edizione precedente della Coppa Davis, mi facevano vedere questo cantiere: c’erano appena le fondazioni e mi dicevano: «Fra un anno giocheremo qui la Coppa Davis». Francamente avevo grandi perplessità, e invece complimenti.”

“Credo che questo sia uno dei problemi più grossi del nostro Paese: se le opere pubbliche si potessero realizzare anche solo con metà della velocità che avete dimostrato voi, avremmo un Paese migliore.”

Arena più piccola ma migliore per il tennis

L’arena è leggermente più piccola rispetto a quella temporanea che ospitò la manifestazione nel 2025: “Nonostante la percentuale di riempimento sia più alta, rispetto alla configurazione dello scorso anno abbiamo perso poco meno di 1.000 spettatori: la capienza vendibile è inferiore di circa 980 posti,” ha spiegato Binaghi. “Abbiamo comunque avuto quasi 56.000 presenze, con una prevalenza, come succede ormai nelle nostre manifestazioni, di spettatori provenienti da fuori della sede in cui si gioca, quindi dal resto d’Italia, e con una percentuale di spettatori stranieri più alta di quella che abbiamo a Torino.”

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Le tribune più ripide e più vicine al campo rendono l’ambiente molto più adatto al tennis rispetto ad altre arene indoor. “Ha un’impronta del piano di gioco simile, per certi versi, come qualcuno mi ha fatto notare, al Centrale del Foro Italico. È finalmente diverso da quegli impianti in cui siamo costretti a giocare, che sono stati costruiti per l’hockey: sono sicuramente molto più grandi, ma hanno una visibilità minore rispetto a quella che si può godere qui. Qui il pubblico, come succede anche al Centrale di Roma, è molto più vicino, e questo rende la gara, soprattutto una gara come la Coppa Davis, molto più affascinante.”

Impatto economico di 149 milioni

“L’ impatto economico è stato di circa 149 milioni di euro, che credo diano soddisfazione agli investimenti del territorio, del Comune e della Regione. Anche lo Stato credo possa essere altrettanto soddisfatto, perché abbiamo un extragettito fiscale pari a circa quattro volte l’investimento fatto dallo Stato.

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Per terminare, c’è l’impatto sociale, che è notevole e importante e che conferma quello che noi come Consiglio federale abbiamo ritenuto strategico per lo sviluppo del tennis in Italia: l’effetto della TV in chiaro. Come è stato certificato da tutte le più grandi università che lo hanno studiato, la realizzazione del canale in chiaro, SuperTennis, è stata il driver più importante dello sviluppo e della crescita del tennis in Italia.”

Le risposte di Binaghi alla stampa

Marco Iaria, Gazzetta dello Sport. Una domanda per il presidente Binaghi, tornando alla Davis. Quest’anno c’erano due dei primi tre giocatori della classifica mondiale, il grande asset era Sinner. Guardando al prossimo anno, considerando anche che la convocazione in Davis sarebbe fondamentale per partecipare poi alle Olimpiadi del 2028, lo aspettate per la prossima edizione?

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ANGELO BINAGHI: “Credo che Jannik non lo aspettiamo solo io e noi del Consiglio, in qualunque momento: lo aspettano qualche decina di milioni di italiani, che hanno seguito insieme a noi con grande apprensione questo calvario, il secondo della sua carriera, per me assolutamente ingiusto. Siamo confidenti innanzitutto di poterlo rivedere sui campi il prima possibile. Questa notizia che gli stanno dando ci rincuora anche sul fatto che arriverà la quinta finale di Coppa Davis consecutiva. Vediamo.”

Ascolti TV e Centrale del Foro

Riccardo Bisti. Ben ritrovato, presidente. Due domande, due temi, che tra l’altro hai sfiorato entrambi nel tuo primo intervento. Il primo riguarda la TV in chiaro: gli ascolti di Italia-Repubblica Ceca sono stati inferiori alla media di Rai 1 in quelle fasce orarie, il 35% in meno il primo match, il 50% in meno gli altri due. Visto che due anni fa fu una tua battaglia con la Rai quella di chiedere la trasmissione della Coppa Davis su Rai 1, alla luce di questi dati e di quello che hai detto, cioè che siamo «Sinner-dipendenti» almeno per quanto riguarda i media mainstream, se l’anno prossimo dovesse proseguire la collaborazione con la Rai potresti escludere il vincolo, non so se contrattuale o di gentlemen’s agreement, della trasmissione su Rai 1 e magari accontentarti di Rai 2 o di altri canali?

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Il secondo tema, sarò brevissimo, riguarda la copertura del campo centrale a Roma. Tu parlavi di opere pubbliche: qui a Bologna hanno fatto qualcosa di straordinario, mentre a me è giunta notizia, qualche settimana fa, che sul centrale non era ancora stato spostato un mobile. Poi ho letto le tue dichiarazioni di qualche giorno fa, secondo cui a inizio dicembre sarà posata la prima pietra alla presenza di Tajani. Mi era giunta notizia che da parte vostra, della Federazione, ci fosse un po’ di malumore per questo immobilismo, anche se vale la pena ricordare che ciò che si fa al Centrale del Foro Italico non dipende affatto da voi. La domanda è se sia vero, magari non lo è, e che cosa dovrebbe accadere perché tu possa pensare, come hai dichiarato più volte in passato, a mio avviso provocatoriamente, di spostare il torneo da Roma. Grazie mille.

ANGELO BINAGHI: “Allora, parliamo della TV. Gli ascolti della nostra semifinale, sommati fra SuperTennis e Rai 1, sono stati oltre il 15%. Per noi è un obiettivo raggiunto: è un ascolto notevole, soprattutto se si considera che Sinner ha un’attrazione magnetica anche su chi non è appassionato di tennis. Un match visto dal 15,5% degli italiani è per noi un obiettivo raggiunto. Confidiamo di tenere i diritti della Davis in chiaro il più a lungo possibile; siamo in fase di rinnovo con l’ITF e il nostro obiettivo resta questo. Premesso che il servizio pubblico svolge già egregiamente il suo compito, siamo disponibili a condividere i diritti con le più grandi emittenti italiane, cioè naturalmente Rai e Mediaset, solo ed esclusivamente se le partite vengono trasmesse sulla rete ammiraglia.”

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“Riteniamo infatti che Cobolli, Musetti, per non parlare di Sinner, debbano avere pari dignità, perché hanno una rilevanza uguale se non maggiore di Esposito, Scamacca e degli altri nostri calciatori, per i quali facciamo il tifo ogni volta che giocano. Quindi il discorso non si sposta di una virgola. Siamo disponibili a valutare qualunque situazione, ma come Federazione cediamo i diritti solo quando abbiamo la possibilità di un ritorno in termini di maggiore popolarità del nostro sport, e la maggiore popolarità ce l’hai sulle reti ammiraglie.”

“Per il secondo tema: sono fuori casa da venti giorni, fino a giovedì, perché giovedì mattina, con la presenza dei ministri Tajani e Abodi, ci sarà la posa della prima pietra del Centrale del Foro Italico. È la prima volta che sento dire che avremmo mostrato malumore: sono bufale clamorose, non c’è nessun malumore da parte nostra. Anzi, siamo confidenti di riuscire a vendere già dal 2027, pur senza avere ancora la copertura del centrale, quei 2.000-2.500 posti in più che i lavori dovrebbero darci nella configurazione finale. Sarebbe un bellissimo regalo per le decine e decine di migliaia di appassionati che ogni anno non riescono a entrare nel Centrale del Foro Italico, e ci consentirebbe di tenere per questi posti in più prezzi più economici rispetto a quelli a cui siamo stati abituati. Nella domanda non c’è dunque alcun fondamento.”

“Siamo contenti che finalmente, dopo che lo stadio Centrale del Foro Italico nacque, mi sembra nel 2008, già piccolo, e dopo circa 17-18 anni in cui ci lamentiamo che quel campo non fosse al passo con la crescita del nostro sport, e quindi fosse diventato sempre più piccolo di anno in anno, non solo lo coprono ma lo ampliano: più contenti di così! Spero che a Roma possa succedere quello che è successo a Bologna, dove hanno fatto questo bellissimo campo in un anno e mezzo. Capisco che sia una sfida, perché è il settore in cui lavoro, ma credo che da questo punto di vista Sport e Salute siano molto efficienti. Confido quindi di avere il campo pronto per il torneo del 2028 e spero, per tante decine di migliaia di italiani, di riuscire ad avere l’ampliamento dei posti già dal prossimo anno.”

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Bologna vs Torino

Vincenzo Martucci, Il Messaggero. Volevo chiederti, presidente, che oggi sul mio vecchio giornale ho visto le tue dichiarazioni nelle quali ti auguri, da parte della città di Bologna, una partecipazione diversa rispetto a quella straordinaria vista a Torino. Visto che l’impianto è straordinario e la risposta del pubblico è fantastica, esattamente che cosa chiederesti alla cittadinanza, se potessi fare una richiesta specifica? Cosa intendi per partecipazione? Vorresti più iniziative per i giovani, oppure un ampliamento del fan village?

E la seconda domanda: a questo punto puoi già dirci qual è la prossima cosa? Perché, ragazzi, ci sta venendo mal di testa: ogni volta ce n’è una nuova, e adesso pure il Veneto. Cos’altro hai in mente?

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ANGELO BINAGHI: «Quello che succede a Torino è una cosa fantastica, che non avevamo mai visto: non ce n’è stato nessun accenno nemmeno a Roma per i primi vent’anni della nostra esperienza; ora la musica è cambiata anche a Roma, ma sono solo vent’anni. È qualcosa che dobbiamo cercare di organizzare insieme alle istituzioni, alle associazioni di categoria, che a Torino sono coinvolte, e insieme agli sponsor, che devono capire che il loro interesse non è solo investire nel tennis o nel tennis mondiale, ma anche aiutarci a creare iniziative che coinvolgano tutta la cittadinanza, come siamo riusciti a fare a Torino.”

“Credo che per questo serva anche un orizzonte temporale, che a Torino c’è stato e qui no: a Torino le Finals furono assegnate per i primi cinque anni, poi ci sono stati il sesto e il settimo, e un orizzonte di medio termine ti dà più respiro e ti permette di gestire anche investimenti a medio termine. Ma se l’ITF ci darà continuità, credo che sia uno degli obiettivi che possiamo perseguire insieme alle amministrazioni.“

“A onor del vero, fu un obiettivo che l’amministrazione comunale di Torino si prese immediatamente. Noi eravamo preoccupati della gestione della manifestazione e del risultato sportivo, e invece avevano ragione loro: siamo stati coinvolti. I giocatori a Torino non apprezzano solo la sede, il fatto di essere in Italia, di mangiare e stare bene, ma anche questo clima che coinvolge tutta la città, che è diventato un plus per i giocatori e per l’ATP. Credo che le amministrazioni locali siano contentissime se riusciamo a fare questo.”

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“Cos’altro facciamo? Abbiate fiducia: non giriamo il mondo solo per fare il tifo ai nostri giocatori o per bearci di riunioni inconcludenti di dirigenti dei massimi organi mondiali, che non facciamo; mi onoro di averne fatta solo una in vita mia. In questo momento non dormiamo la notte, grazie naturalmente a quello che è diventato il tennis italiano per i risultati dei nostri giocatori, e non ci poniamo limiti. Abbiamo in cantiere tantissime cose che dobbiamo essere bravi a concretizzare e dobbiamo essere fortunati a portare a casa. Devono avere il consenso, come succede per la Davis, anche del Paese, inteso sia come governo sia come territorio. Di più non posso dirvi, perché siete pericolosi.

Tutte le cose che pensate si possano fare in Italia, noi le stiamo studiando tutte, nessuna esclusa.”