Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Sono ore concitate quelle che ci separano dall’inizio ufficiale della finalissima di Coppa Davis, che vedrà come protagoniste Italia e Spagna. Alla vigilia della sfida, in molti si sono pronunciati sull’analisi del Tie, e il sentimento comune è che il destino del team guidato da Filippo Volandri sia effettivamente nelle mani di Lorenzo Musetti, che ha l’obbligo di vincere a tutti i costi contro Rafael Jodar, altrimenti condannerà l’ItalDavis agli inferi, o meglio la getterà in pasto al fenomeno di Murcia, Carlitos Alcaraz.

Pubblicità

Il presidente della FITP Angelo Binaghi, intervistato dalla Gazzetta Dello Sport, ha espresso grande fiducia in vista della finalissima contro gli spagnoli, affidandosi alle sapienti scelte del capitano e al talento della flotta tricolore, giunta all’atto decisivo senza il fenomeno di San Candido: “La migliore finale possibile sarebbe la Spagna di Alcaraz contro l’Italia di Sinner, perché non dimentichiamoci che noi da due anni non abbiamo in squadra il più forte giocatore del mondo – precisa Binaghi -. E comunque in ogni caso è la più giusta, perché risultati alla mano si affrontano i due Paesi che nel settore maschile sono più forti di tutti gli altri“. Italia-Spagna, un anno dopo. Ma quanto è cambiata la formazione iberica, rinforzatasi vigorosamente grazie all’ascesa maestosa del giovane Rafita Jodar, e di un ritrovato Carlitos Alcaraz – infortunato nella fase finale del 2025.

Sarà tostissima battere almeno uno dei due top 10 in singolare, per poi tentare di giocarsi l’all-in nel doppio, ma il presidente della FITP non esclude neppure i miracoli: “Io credo che Flavio non abbia niente da perdere, mi aspetto da lui al di là del risultato una partita coraggiosa e a testa alta. La Spagna è favorita, ma noi ci saremo fino all’ultimo momento e lotteremo fino all’ultimo punto e se dovessimo arrivare al doppio decisivo potrà succedere qualunque cosa. Insomma, noi ci siamo”. Il famigerato “Fattore Casa”, lo abbiamo ripetuto più volte in questa settimana, è certamente di grande aiuto per la squadra azzurra.

Ma qualcuno lo vede come un vantaggio enorme – come Capitan Berdych –, parecchio fastidioso per i rivali. Binaghi fa luce sulla questione: “Non è vero – dice – perché in Spagna due volte abbiamo vinto noi e loro avevano Alcaraz e Nadal. Vince chi ha la squadra più forte. Dopodiché credo che essere riusciti ad avere le finali di Davis in Italia oltre alle Atp Finals e alle Next Gen sicuramente ci ha dato un vantaggio perché ha accelerato la crescita dei nostri giocatori, a partire da Sinner”.

Pubblicità

Un movimento incredibile, quello azzurro. Che si è fatto strada con la crescita e l’arrivo in vetta di Jannik, punto di riferimento dei connazionali, capaci di raggiungere risultati altrettanto straordinari per il tennis tricolore: “In Italia con o senza Sinner, il tennis ha acquisito la dimensione di uno sport molto popolare – afferma il presidente della FITP – il che significa che riempiamo qualunque palazzetto. Jannik però ha creato qualcosa che non si era mai visto prima, la passione per il tennis ad personam”. E su Cobolli aggiunge: “Lui deve essere coraggioso e avere obiettivi alti, ma deve percorrere la stessa strada del primo Sinner, nel quale lo rivedo: quindi alzare la percentuale delle prime palle di servizio, migliorare la seconda e alcune letture del match”