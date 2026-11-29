Flavio Cobolli sfiora l’impresa contro Carlos Alcaraz e non riesce a chiudere anzitempo la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Dopo il punto d’apertura conquistato da Lorenzo Musetti su Rafael Jodar, il romano si arrende allo spagnolo con il punteggio di 6-2 7-6(4), rimandando l’assegnazione dell’Insalatiera al doppio decisivo. Dopo un primo parziale in salita, controllato rapidamente dal murciano, l’azzurro reagisce con carattere nel secondo set. Annullati due match point, Cobolli trascina la sfida al tie-break e si porta addirittura avanti di un mini-break, prima che la lucidità di Alcaraz faccia la differenza nei punti chiave.

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Cobolli: “Sono ancora lontano da dove vorrei arrivare”

Arrivato in mixed zone, Flavio Cobolli ha analizzato con lucidità la sconfitta, riflettendo su quanto il confronto diretto con uno dei fuoriclasse del circuito rappresenti uno stimolo per alzare ulteriormente il proprio livello. “Ti fa capire quanto sei lontano dal vertice dei più grandi, la verità è questa” ha ammesso. “Sono un ragazzo che è in top 10, ma è veramente tanto lontano da dove voglio arrivare. Però ci sono tante cose e tanti margini di miglioramento: se pensi a tutti i colpi, io posso migliorare qualcosa. Ci sono dei giocatori che magari sono in alto e hanno raggiunto i propri limiti, io invece posso ancora superarli e migliorare ancora. Sicuramente è la cosa che farò in questa breve preparazione e poi per tutto l’anno prossimo, abbiamo un team che prova sempre ad aiutarmi”.

Nonostante il rammarico per l’esito dell’incontro, il bilancio complessivo della settimana resta positivo. “Sono contento. Mi dispiace, come ho detto, per la prestazione e per il risultato, ma se devo guardare il bicchiere mezzo pieno sono soddisfatto di come ho gestito la settimana, di come mi sono allenato e di come ho giocato le partite. Ovviamente non è arrivato il punto, ma c’è stato un grande lavoro da parte della squadra”.

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Il direttore Ubaldo Scanagatta è intervenuto sottolineando la grande reazione del secondo set, chiedendogli se a quel punto avesse davvero creduto nella rimonta. “Ho provato a dare tutto e ovviamente mi è girata un po’ male” ha spiegato Cobolli. “Ho di fronte uno dei migliori giocatori del mondo, quindi mi ha portato veramente al limite e per ottenere quel set serve anche un po’ di fortuna. Io ho sbagliato due prime e in quel momento non te lo puoi permettere. Però sono veramente contento della prestazione e soprattutto di come ho reagito”. Poi, sempre il direttore gli ha domandato se considerasse questa la sua miglior partita: “No, la mia peggiore” ha replicato l’azzurro, “Però, come ho detto, il livello è sempre in crescendo”.

Il tifo dalla panchina per il doppio decisivo

Uscito dal campo, la delusione per il singolare ha subito lasciato spazio alla carica per l’ultimo atto della finale, con il punteggio sull’1-1 e tutto ancora in palio. “Dopo la partita ero ancora carico, sono qui per ottenere una vittoria di gruppo” ha proseguito il romano. “La mia non è arrivata, ma siamo pronti a sfidarli ancora. Siamo uniti, aspetto solo di entrare di nuovo in campo da spettatore! Non è finita, quindi sono veramente entusiasta di poter avere un’altra opportunità per provare a vincere questa finale”.

L’attenzione è tutta su Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti e sul clima nello spogliatoio. “I ragazzi sanno tutto, abbiamo un feeling tale che non serve nemmeno parlare. Ovviamente ci sono state discussioni, ma servono a poco quando c’è un’unione così forte che ti capisci con uno sguardo. Adesso daremo tutto, noi in panchina e loro in campo, per far gioire noi e tutto il gruppo”. L’ultima battuta è stata dedicata proprio al supporto che garantirà da bordo campo ai compagni. “La partita la giocano loro, però, come abbiamo sempre detto tutti insieme, ci daremo una mano. Se hanno bisogno di aiuto siamo lì fuori, ogni punto e ogni sguardo saranno importanti. Abbiamo due ragazzi che sanno fare il loro lavoro, grintosi e con tanta voglia di vincere. Sono pronti a dare il meglio, sicuramente”.