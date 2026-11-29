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Si è tenuta a Bologna la tradizionale conferenza stampa di chiusura della Final 8 di Coppa Davis 2026 by Generali, occasione di bilancio a conclusione della settimana di torneo appena trascorsa. Al tavolo dei relatori erano presenti Ross Hutchins, amministratore delegato di World Tennis, il presidente David Haggerty, il presidente della FITP Angelo Binaghi e il direttore del torneo Feliciano Lopez.

Ad aprire gli interventi è stato proprio David Haggerty, chiamato a tracciare un bilancio della settimana bolognese e dello stato di salute attuale della competizione: “Un’altra spettacolare Final 8 di Coppa Davis. Penso che tutti abbiano visto i tifosi sugli spalti, pieni, un grande tennis sui campi e una grande accoglienza da parte della città e della regione, il che è importante. Vorrei ringraziare la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Padel e il presidente Binaghi per aver fatto un ottimo lavoro qui. Abbiamo visto tutte le squadre competere a un livello molto alto. Abbiamo visto grandi partite, alcune terminate a tarda notte, alcuni doppi emozionanti in cui solo due punti hanno determinato i vincitori. È stata davvero una bella settimana di tennis. La Coppa Davis continua a guadagnare slancio. Ne siamo molto orgogliosi. Non vediamo l’ora di tornare in Italia l’anno prossimo“.

Subito dopo ha preso la parola il presidente Angelo Binaghi, interpellato sui momenti più significativi della settimana e sull’orgoglio per la forza del movimento tennistico italiano, ribadendo la soddisfazione di poter accogliere nuovamente la manifestazione nel 2027: “La Coppa Davis ha confermato anche quest’anno quanto sia entusiasmante e come riesca a suscitare passione sia nei giocatori che nei tifosi. Per noi ospitare questa competizione è davvero un onore. Ci sentiamo privilegiati e onorati di ospitarla di nuovo”.

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Coppa Davis 2026: esperienze e risultati

D. Ross, puoi parlarci un po’ dei progressi della Coppa Davis come prodotto quest’anno?

ROSS HUTCHINS: “É stato un grande successo, sin dalle sfide di febbraio fino ad arrivare qui a Bologna. 65 sfide in casa o in trasferta che hanno portato alla Final 8. Il successo di questa settimana è stato indubbio. Copertura globale, i migliori giocatori in campo, con quattro su quattro dei giocatori qualificati alle Nitto ATP Finals presenti qui“.

D. Feliciano, qual è stata l’esperienza dei giocatori quest’anno?

FELICIANO LOPEZ: “I giocatori, da quello che ho visto e da quello che ho sentito, erano molto felici. Tutte le parti coinvolte erano molto felici: giocatori, capitani, federazioni, tifosi. Lo si capisce dall’atmosfera quando si ha l’opportunità di entrare nello stadio per guardare alcune delle partite degli ultimi giorni. L’atmosfera è stata incredibile. È questo lo spirito della Coppa Davis: atmosfera, passione. Per quanto riguarda i giocatori, ho visto molta volontà da parte loro di rappresentare i propri paesi. Alcuni dei giocatori più giovani, penso stiano iniziando a capire cosa rappresenti davvero questo torneo ed è uno stimolo molto positivo per il futuro“.

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D. Potrebbe darci qualche dettaglio in più sui risultati, anche finanziari, della Coppa Davis?

ROSS HUTCHINS: “Questo è stato il nostro slancio più forte da molto tempo. Potrebbe essere il nostro slancio commerciale più forte di sempre. Abbiamo anche dedicato molto più tempo alle attivazioni digitali attraverso strumenti digitali moderni, social media e siti web creando contenuti. Il fatto è che tutti credono in questo evento e ne sentono la passione, soprattutto vedendo commenti come quelli fatti ieri da Carlos Alcaraz, che ha detto di aver aspettato questo momento per tutta la vita e che è il momento a cui pensa fin da quando era bambino“.

Il direttore Ubaldo Scanagatta e la crisi della stampa: “Fate qualcosa”

UBALDO SCANAGATTA: Seguo la Coppa Davis da circa 50 anni. Probabilmente vi rendete conto che i media scritti hanno molte più difficoltà a seguire e coprire il tennis. I giornali cartacei sono in difficoltà, stanno perdendo copie. Ci sono i social che escono ogni due minuti con le notizie. Qui vedo molti meno giornalisti rispetto a quelli che c’erano in alcune Coppe Davis anni fa. Penso che questo possa essere un problema perché la Coppa Davis dovrebbe essere rappresentata da tutti i media ovunque, in tutti i paesi. Penso che si dovrebbe fare qualcosa.

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C’è stato un tempo in cui l’ITF aiutava i media a coprire determinati eventi di Coppa Davis in diversi paesi. Qui, per esempio, vediamo che i giornalisti britannici, appena la Gran Bretagna perde, se ne vanno. È una questione di soldi. Oppure gli spagnoli sono qui perché hanno la Spagna in finale. L’Italia, ovviamente, perché siamo in casa. Penso che questo andrebbe considerato.

Agli US Open c’erano 200 influencer che non sanno nulla di tennis, ma ottengono l’accredito mentre i media non vengono aiutati. Penso che i freelance abbiano difficoltà a pagare i voli, gli hotel più costosi e tutto il resto. Questo succederà anche a Los Angeles per le Olimpiadi. Non sto chiedendo soldi per me stesso, ma dico che dovrebbe esserci una certa preoccupazione per questa situazione. Non so cosa ne pensiate, se siete d’accordo o se vi rendete conto che è più difficile.

ROSS HUTCHINS: “Se posso permettermi, penso che il consumo moderno dello sport e dell’informazione sia molto diverso rispetto a 5, 10, 15 anni fa, a seconda del periodo di cui si parla. È nostro compito assicurarci, in quanto grande evento sportivo globale o grande organizzazione sportiva globale, di entrare in contatto con i tifosi. Che avvenga attraverso i media presenti qui, attraverso i nostri canali o le creazioni di contenuti a cui hai fatto riferimento riguardo agli US Open, il nostro compito è assicurarci che lo sport cresca.

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Vogliamo che il mondo veda questo evento nel modo più semplice e accessibile possibile. Se questo significa che le persone possono venire sul posto, è fantastico, lo accogliamo con favore. Senza dubbio, faremo tutto il possibile per quanto riguarda gli accrediti o gli accessi. Se questo significa che le persone hanno bisogno di informazioni in modo più semplice e veloce perché sono a casa, è anche qualcosa che dobbiamo garantire. Chiaramente, con l’inflazione e il costo dei viaggi, negli ultimi tempi questo diventa più difficile. Dobbiamo assicurarci di trovare il giusto equilibrio“.

DAVID HAGGERTY: “Per aggiungere qualcosa a questo. Abbiamo una commissione media che include rappresentanti dei media con i quali ci incontriamo quattro volte all’anno. Ci danno feedback. Abbiamo un dialogo. Ripeto, penso che stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che la Coppa Davis sia coperta nel miglior modo possibile. Apprezzo davvero coloro che sono qui, e apprezziamo anche coloro che la seguono pur non essendo qui. Grazie“.

Il futuro della competizione

D. Dave e Ross, avete un’ottima sede qui a Bologna. Ancora un anno l’anno prossimo. Quando pensate al 2028 e oltre, accetto che l’Italia e l’Europa siano una buona base per la Finale, visto dove si collocano le ATP Finals nel calendario, avete il dovere di diffondere la competizione in altri continenti nel mondo?

DAVID HAGGERTY: “Siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo qui in Italia. Abbiamo ottimi partner, un’ottima sede, un grande pubblico. Ci sono anche tifosi in trasferta. Con le sfide in casa e in trasferta che abbiamo durante l’anno, il tennis ha davvero l’opportunità di essere valorizzato nel modo in cui dovrebbe. Abbiamo un impegno fino al 2027. Analizzeremo e valuteremo la situazione e determineremo la prossima sede dopo quella data. Siamo decisamente impegnati con questo format. Come per qualsiasi altra cosa, continuiamo ad ascoltare“.

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ROSS HUTCHINS: “Il futuro di questa competizione è molto luminoso. Questo finché continueremo ad avere quella passione e quell’atmosfera affinché questi giocatori possano giocare in stadi pieni, questa rimane una grandissima priorità per noi“.

Il calendario ATP e la riduzione degli impegni

D. L’ATP ha parlato di ridurre la durata del calendario. Come stanno andando le discussioni tra World Tennis e l’ATP a questo proposito? C’è qualche decisione, sensazione o punto di vista su ciò che potrebbe accadere?

ROSS HUTCHINS: “Parliamo molto. Chiaramente Dave, io stesso, Feliciano e il presidente Binaghi conosciamo tutti l’ATP estremamente bene. Direi che noi siamo leggermente diversi perché ci rivolgiamo a un lato diverso della competizione di altre nazioni. Siamo una competizione che si svolge in gran parte su un massimo di 10 giorni di gara all’anno, rispetto alle circa 44 settimane dei circuiti. Ma parliamo per pensare a come possiamo provare ad attivare il tennis in un modo diverso, attirando un tifoso diverso nei mercati locali.

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Pensiamo che finché i giocatori sono impegnati con la scelta che hanno, finché possiamo continuare a far progredire lo sport, la Coppa Davis meriti di avere il suo giusto posto nello sport del tennis. È molto importante per il nostro sport, così come lo è la Billie Jean King Cup. Parliamo con loro di come ottimizzare al meglio questo torneo. C’è una visione collettiva e collaborativa da parte di ATP, WTA e Slam sul fatto che la Coppa Davis sia una grandissima priorità, così come la Billie Jean King Cup. Nell’ambito di quelle discussioni per il 2028 e oltre, siamo effettivamente in discussione con l’ATP per comprendere i loro piani e come continuare a elevare questa competizione“.



