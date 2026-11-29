Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 64 6 6 Rafael Jodar 10 7 2 1 Statistiche e andamento

Coppa Davis, finale

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Italia-Spagna 1-0

L. Musetti b. R. Jodar 6-7 6-2 6-1

Game, set, match Musetti 👊



Huge celebrations from the Italians as they take the first point in the Davis Cup by Generali final 🎉#DavisCup pic.twitter.com/lWceMxuecm — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

Un grandissimo Lorenzo Musetti domina, spreca e rimonta (6-7 6-2 6-1), lasciando gustare ad un pubblico entusiasta tutte le possibili emozioni possibili che può offrire una partita di tennis. Se il nostro numero due era consapevole di non aver offerto finora un grande contributo in Coppa Davis, diciamo che in questa settimana ha sanato tutti i peccati pregressi: tre vittorie in singolare e quella in doppio sono tanta roba e se, nel giorno del primo compleanno del suo secondogenito, siamo ad un passo dal trionfo, beh il merito è in gran parte suo.

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Le premesse

Ecco, è arrivato il grande giorno, tanto atteso e allo stesso tempo tanto temuto. Davanti al pubblico straripante delle grandi occasioni (all’entrata 200 metri di fila alle ore 13) è ancora finale di Davis ed è ancora contro la Spagna, proprio come l’anno scorso. La differenza principale è però che questa volta le ‘Furie Rosse’ potranno disporre di Carlos Alcaraz che, inutile nasconderselo, in questo momento sta davvero giocando ad un livello irraggiungibile da chiunque non sia Jannik Sinner (e talvolta Zverev, il n.1 ad interim). Di conseguenza è ovvio come la partita di Lorenzo Musetti fosse per l’Italia assolutamente decisiva. Consegnare il testimone a Cobolli con un punto di vantaggio consente al tennista romano di giocare con la mente sgombra (sai mai…) e garantisce in ogni caso all’Italia la possibilità di giocarsi tutte le proprie carte in un doppio che si propone come estremamente incerto.

I precedenti tra il nostro numero 2 e Rafael Jodar sono due, tutti a favore dello spagnolo, e si sono consumati entrambi ad inizio agosto: prima ai quarti dell’ATP 500 di Washington quando Jodar si impose 1-6 6-1 6-4 (cemento outdoor). La replica una settimana dopo all’ATP Masters 1000 di Montréal,questa volta al secondo turno, con nuova vittoria dell’iberico col punteggio di 6-4 6-3 (cemento outdoor). Bisogna però ricordare che il Musetti di agosto, al rientro dopo il guaio di Roma, era solo un lontano parente del leone che l’altro ieri ha ruggito contro i cechi e che poi si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa a proposito del suo presunto essere ‘bello e incompiuto’. Il carrarino sembra aver riannodato il filo di quel racconto che in Australia l’aveva portato ad un quarto d’ora dalla terza posizione in classifica mondiale. La superficie non è la preferita da nessuno dei due, ma entrambi in queste giornate bolognesi hanno mostrato ottime capacità di adattamento.

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Primo set: Musetti domina, ma va avanti Jodar

Nella nuova e bellissima arena bolognese, ampiamente lodata dal Presidente Binaghi in conferenza stampa, entrano le squadre: applausi per la Spagna e ovazione per Alcaraz e gli azzurri. Gli inni nazionali e poi si comincia subito con una palla break per la Spagna che però Musetti è bravo ad annullare col servizio. Alla fine l’azzurro la scampa ma sono stati più di 7 minuti di montagne russe…sarà una lunga giornata. Più o meno come lo scambio da 31 colpi che offre all’azzurro la palla per andare 2-1, cosa che succede per fortuna velocemente. Nel gioco successivo il Muso si procura magistralmente tre palle break consecutive. La seconda è quella buona e l’Italia va in fuga sul 3-1. Il carrarino conferma il break e il 4-1 conforta, ma ancor più rassicurante è l’assoluta autorità con cui Musetti conduce le danze. Nel game successivo altre tre palle break consecutive per l’italiano che però non si concretizzano e questa occasione sprecata sarà causa di grandi rimpianti. Jodar si è salvato ma continua ad avere lo sguardo di un cervo in autostrada fino al momento in cui, sul 3-5, si procura, in maniera completamente controintuitiva rispetto all’andamento del match, tre palle break consecutive. Musetti annulla le prime due ma poi si consegna allo spagnolo con un sanguinoso doppio fallo. Tipico del nostro eroe: domina in maniera quasi imbarazzante e poi, senza nemmeno accorgersene, si ritrova in parità. Un vero scialo, aggravato dalla sensazione che il filo del gioco gli stia sfuggendo di mano. Il Muso comunque a ‘cucci e spintoni’, come si dice a Bologna, va avanti 6-5 e si guadagna perlomeno il tie-break. Poi nel dodicesimo gioco altro colpo di scena con Jodar che, inseguendo una palla di Musetti, appoggia pesantemente il piede destro e si fa male alla caviglia. Panico sulla panchina spagnola: intervento del fisio, spray anestetico e fasciatura rigida. Silenzio sospeso nel palasport fino a che non si riprende con lo spagnolo che, un po’ claudicante, riesce almeno a raggiungere il tie-break. Un tie-break in cui Musetti con un po’ di cinismo in più dovrebbe cercare di spostare (magari una palla corta?) un avversario fisicamente non al 100%. Il problema è che sugli angoli riesce invece a giocare Jodar che con uno straordinario rovescio lungolinea pesca l’angolino e si procura due set point che trasforma immediatamente per il 7/4 finale.

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Secondo set: Musetti, che rimonta

Si inizia male perché nel secondo gioco una fulminante risposta di Jodar regala allo spagnolo un immediato break cui fortunatamente per noi Musetti riesce ad opporre una reazione forte e a controbrekkare immediatamente, addirittura a zero. Nel quinto gioco due palle break per l’azzurro che riesce a trasformare con bravura la seconda: una dimostrazione di grande orgoglio per Lorenzo che ci regala l’ennesimo up and down di una partita tutta sulle montagne russe. Con uno straordinario passante di rovescio in controbalzo l’azzurro conferma il break e sul 4-2 forse cominciano a diradarsi le nubi sul soffitto del palasport, anche se con lui…mai dire mai. In realtà siamo stati maligni perché ora il Muso si è rimesso a giocare alla grande, non inseguendo più i singoli colpi, che in ogni caso non mancano mai, ma legandoli in una trama coerente che nel settimo gioco gli regala un secondo break e la possibilità di servire per il set. Cosa che fa con efficacia portando a casa il parziale con un netto 6-2.

Terzo set: super Musetti trionfa

Si comincia subito con una palla break per l’Italia (l’undicesima) con Musetti che però mette fuori una risposta di rovescio tutt’altro che impossibile. Inutile però fare il commento palla su palla perché di palle break ne seguiranno altre 4 fino a che l’azzurro non riesce a chiudere dopo 15 minuti interminabili di battaglia tanto dura quanto bella. Un paio di giochi dopo lo smash steccato da Jodar non solo consegna il secondo break all’Italia ma potrebbe anche segnare la svolta definitiva in questo incredibile match. Quel che è certo è che lo spagnolo, nonostante la caviglia sembri stare bene, non sembra davvero avere le energie e la testa per risalire la corrente contro un avversario dominante. Ok, sappiamo che fare un complimento a Musetti sia cosa pericolosa e chiediamo perdono se ci siamo sbilanciati. Infatti l’azzurro perde il servizio (il terzo della partita) e lascia che lo spagnolo risalga sul 1-3. Ma questo non sembra cambiare il corso della partita perché Jodar è davvero sulle ginocchia e le quasi tre ore di partita stanno cominciando a pesare. Ma anche Lorenzo è agli sgoccioli perché sul 4-1 deve fronteggiare due palle break, cosa che riesce a fare per la fortuna di tutti, compresi i giornalisti che stanno cominciando a fare i conti di quando riusciranno a tornare a casa. Siamo comunque alla fine con Musetti che trasforma il primo match point con un diritto incrociato che non lascia scampo all’avversario che nel frattempo ha ricominciato a zoppicare…anche se in sala stampa qualcuno ha maliziosamente commentato: “Per forza, deve far vedere perché ha perso”. A parte gli scherzi partita emozionante, bellissima e piena di colpi di scena e ribaltamenti. Il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-1 in poco più di tre ore non rende merito al grande equilibrio e alla tensione che hanno impreziosito questo incontro che non dimenticheremo facilmente.