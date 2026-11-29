Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 2 64 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Coppa Davis, finale

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Italia-Spagna 1-1

C. Alcaraz b. F. Cobolli 6-2 7-6(4)

All’Unipol Arena di Bologna la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna torna in perfetta parità. Dopo il punto dell’1-0 azzurro firmato da Lorenzo Musetti contro Jodar, è Carlos Alcaraz a ristabilire l’equilibrio, superando Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2 7-6(4) nel secondo singolare. Dall’altra parte della rete lo spagnolo ritrovava un amico di vecchia data, con cui condivide un legame più volte raccontato apertamente e diverse sessioni di allenamento nel corso dell’anno. In campo, però, il tennista spagnolo sfodera una prestazione di grande solidità. Cobolli non si arrende e prova a giocarsi le sue carte soprattutto in un secondo set decisamente più combattuto, ma non c’è nulla da fare per riuscire a domare il murciano. Con questa vittoria lo spagnolo aggiunge così un tassello fondamentale verso uno dei grandi desideri dichiarati per questa stagione, ovvero riuscire a conquistare la Coppa Davis.

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L’insalatiera è ora nelle mani del doppio decisivo, dove in campo tornerà Lorenzo Musetti con Andrea Vavassori, contro Marcel Granollers e Pedro Martinez.

Primo set: Alcaraz scappa via e domina

Flavio Cobolli parte al servizio. L’approccio dell’italiano è subito coraggioso: apre la sfida con un ace al centro, raddoppia con una prima vincente e poi trova un altro ace centrale per il 40-15. Un’accelerazione di rovescio fuori misura di Alcaraz gli consegna il primo game. Nel turno di battuta successivo l’azzurro continua a rischiare, anche se Alcaraz trova presto il pareggio sull’1-1. Il terzo gioco conferma la buona tenuta dell’azzurro. Complice una risposta lunga dell’ex numero 1, Cobolli fa valere il proprio gioco e costruisce una grande difesa che gli riconsegna il vantaggio. La reazione dello spagnolo è però immediata e autoritaria: una prima vincente, un rovescio colpito male da Cobolli e altre due battute intoccabili gli valgono il 2-2 a zero.

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L’equilibrio si spezza nel quinto game. Alcaraz alza il muro e, approfittando di una stecca dell’italiano, si guadagna le prime due palle break del match. La prima sfuma per una risposta dello spagnolo, ma sulla seconda il dritto di Cobolli scappa via. La Spagna avanza 3-2 strappando il servizio all’Italia. Nel sesto gioco Alcaraz sembra concedere un piccolo spiraglio, ma presto consolida il vantaggio portando la Spagna sul 4-2. A questo punto lo spagnolo prende il controllo con estrema serenità, mentre Cobolli fatica a restare in scia. Nel settimo game si verifica un bellissimo scambio ricco di recuperi spettacolari. Tuttavia, due errori dell’azzurro e il suo primo doppio fallo della partita tengono alta la pressione.

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Qualche errore di Flavio regala a Carlos un’altra chance di break, trasformata immediatamente in 5-2. Nell’ottavo gioco l’azzurro concede altri gratuiti: manda un rovescio in rete e subisce l’accelerazione di dritto dell’avversario. Pur riuscendo a togliere il tempo ad Alcaraz con una buona risposta di dritto, Cobolli stecca e concede il set point sul 40-15. Lo spagnolo chiude subito il parziale sul 6-2 dopo appena trenta minuti di gioco. L’italiano ha provato con determinazione nelle prime battute a non farsi travolgere, ma sulla distanza il rivale si è rivelato impossibile.

Secondo set: Cobolli annulla due match point, ma Alcaraz conquista il tie-break

Al rientro in campo Cobolli riparte dalla battuta con l’obiettivo di ritrovare fiducia e ci riesce subito. Tre prime consecutive in campo lo spingono sul 40-0, prima che un ace gli consegni l’1-0. La replica di Alcaraz è altrettanto rapida e ritorna la parità sull’1-1. Il terzo gioco alza subito il livello dello spettacolo. Cobolli non si lascia intimidire e mette il sigillo sul 2-1 con un ace. Nei propri turni di battuta, però, lo spagnolo resta ingiocabile e il murciano ristabilisce subito la parità sul 2-2. Una serie di imprecisioni spalancano tre palle break consecutive allo spagnolo. L’azzurro non riesce a difendersi, manda subito fuori il colpo successivo e cede la battuta a zero. Alcaraz consolida fino al 4-2, ma Cobolli rifiuta di mollare e si aggrappa a ogni dettaglio pur di restare in partita.

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Nel settimo gioco, Cobolli chiude piazzando un ace e poi costringe il rivale all’errore in rete grazie a un’ottima seconda, accorciando sul 3-4. Eppure lo spagnolo difende il vantaggio. L’azzurro è bravo a contenere un dritto profondo inducendo Alcaraz all’errore in rete sul 30-30, ma un’accelerazione di rovescio sulla riga laterale e una risposta lunga dell’italiano portano la Spagna sul 5-3. Sfruttando le palle nuove, Cobolli torna a servire con grande precisione. Vola sul 40-0 e si mantiene vivo sul 4-5, costringendo Alcaraz a servire per chiudere il match. È il momento che cambia volto al set. Dopo un inizio game in equilibrio, arriva una risposta lunga di Cobolli che concede il primo match point, sprecato dallo spagnolo con un errore di rovescio. Un’altra risposta profonda terminata lunga sulla seconda di Carlos offre una seconda chance per chiudere, ma anche questa sfuma nei vantaggi.

Cobolli si esalta: con una splendida risposta si conquista la sua prima palla break dell’incontro e la trasforma subito giocando una risposta chirurgica tra i piedi del rivale per l’incredibile 5-5. L’inerzia sembra improvvisamente ribaltata. Flavio ritrova i colpi vincenti al servizio e si carica, mentre Carlos appare più disunito, complice una comprensibile fragilità dopo il doppio match point mancato. L’italiano apre molto bene, ma il murciano non molla. Sul 30-30 sbaglia, lasciando a Flavio la possibilità di firmare il 6-5 con una prima vincente. Poi arriva la risposta dello spagnolo, che ristabilisce l’equilibrio. La sfida approda così al tie-break, una battaglia serratissima che avrebbe potuto premiare entrambi. A spezzare l’equilibrio sono soltanto i dettagli, e allo sprint è Alcaraz a spuntarla per 7 punti a 4. Si chiude così il secondo set sul 7-6, regalando alla Spagna il punto dell’1-1.