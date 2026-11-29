Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Alla vigilia confermarsi campioni in Coppa Davis sembrava un’impresa impossibile, invece la quinta Insalatiera è realtà: l’Italia batte la Spagna per la nona volta nella competizione e sale sul tetto del mondo per la quarta volta consecutiva.

A conquistare il punto decisivo è ancora una volta il doppio, rivelatosi l’arma segreta dell’ItalDavis. Tra l’altro, non era mai successo che una finale si risolvesse al terzo match dall’introduzione di questo format nel 2019.

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Filippo Volandri si affida ancora a Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, mentre David Ferrer risponde con Carlos Alcaraz e Marcel Granollers. Un doppista e un singolarista per parte.

Se gli azzurri avevano già giocato insieme in questa edizione, battendo Mensik/Lehecka in semifinale – oltre a un incontro all’ATP 250 di Sofia nel 2021 –, gli iberici tornano a fare coppia dopo due anni. L’ultimo match congiunto risale alla Davis 2024, quando la loro sconfitta contro gli olandesi Koolhof/Van de Zandschulp ha posto fine alla carriera di Rafa Nadal; pochi giorni prima, invece, si erano imposti sui cechi Mensik/Pavlasek.

Il primo set è un assolo degli azzurri, i quali, annullate due palle break nel secondo gioco, dilagano strappando per due volte la battuta a Granollers, l’uomo in meno della formazione iberica in questo match. Nel secondo parziale, Carlos cerca di risollevare il morale del compagno, ma al servizio la sofferenza è continua. Quasi a sorpresa, Alcaraz/Granollers si procurano un set point sul 5-4, recuperando da 40-0. È ancora Musetti a fare la differenza, con una coraggiosa seconda a oltre 190 km/h. Passata la paura, il break si tinge d’azzurro nell’undicesimo gioco. Ma le emozioni non sono ancora finite: Vavassori e Musetti cancellano due chance del controbreak agli avversari, che tentano il tutto per tutto schierandosi entrambi a fondocampo, prima di chiudere con il punteggio di 6-2 7-5.

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A 50 anni dal primo storico trionfo a Santiago de Chile, l’Italia non smette di vincere, prolungando a quattro la serie di vittorie di fila. Alla Spagna non riesce la rivincita per il 2025 e si ferma ancora a un passo, pur con una formazione assai più competitiva. Il digiuno da Coppa Davis, che si protrae dal 2019, continua. Capitan Ferrer termina così la sua avventura sulla panchina roja, pronto a iniziare la collaborazione con Casper Ruud.

Primo set: Musetti/Vavassori travolgono Alcaraz/Granollers per 6-2

Alcaraz debutta al servizio e sin da subito si intravede il canovaccio del match. Con due abili doppisti e due singolaristi d’élite per ciascun team, le caratteristiche degli uni e degli altri devono fondersi. Carlitos spinge da fondo e Granollers rifinisce sottorete: nonostante la prima prodezza di Musetti, con un passante di rovescio in recupero, la Spagna tiene a 15.

Il turno di battuta del toscano, invece, è a lungo sospeso dopo il primo punto a causa di un malore occorso a uno spettatore. Alla ripresa è subito allarme rosso: il murciano propizia due palle break a suon di vincenti di diritto, complice una prima di servizio che fatica ad entrare. Lorenzo cancella la prima con il contributo del nastro che inganna Granollers, mentre il salvataggio della seconda è merito di un intervento puntuale da parte di Vavassori al volo.

Smosso il punteggio, gli azzurri si mettono in marcia anche in risposta, attaccando con vigore il servizio di Marcel. Le risposte veloci non permettono allo spagnolo neppure di arrivare a rete: ci sono tre possibilità consecutive. Se la prima sfuma con un servizio vincente, alla seconda gli italiani piazzano il break grazie a un altro colpo di inizio gioco fulminante del carrarino.

Gli iberici confermano come la fonte di vulnerabilità sia la battuta di Granollers, il quale non riesce a difendersi neppure nel settimo gioco. Dopo aver sprecato tre palle del 4-3, la Spagna concede la possibilità di doppio vantaggio agli avversari. Ne esce uno scambio divertente, tra miracoli difensivi di Musetti e qualche ingenuità: alla fine Alcaraz sbaglia una volée tutt’altro che impossibile e spedisce la coppia tricolore a servire per il primo set. Vavassori non trema e chiude per 6-2 con un turno ineccepibile.

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Secondo set: L’Italia batte la Spagna e si riconferma campione!

L’onda lunga del primo parziale si ripercuote sul turno di servizio di Alcaraz, che è costretto a rimontare da 0-30 con quattro quindici consecutivi. Dopo la solita formalità per Musetti, Granollers torna a servire, ma stavolta nessun brivido per David Ferrer e la sua squadra. Carlos prova a farsi carico delle responsabilità e a scuotere il compagno, ma i due non vanno oltre il 15-30 in risposta. E anche alla battuta il sette volte campione Slam si complica la vita, rimediando ai vantaggi. Gli azzurri tornano a premere sull’acceleratore sul 3-3, minacciando ancora la battuta del 40enne di Barcellona, con due palle break. Il duo tricolore, però, manca l’affondo decisivo: prima ci pensa Alcaraz con una volée delicata, poi Vavassori stecca con il diritto.

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Sul 5-4, Musetti sembra destinato a un turno tranquillo. Dal 40-0, invece, arriva il set point. Il doppio fallo di Lorenzo pare innocuo, ma dà inizio alla serie di quattro quindici consecutivi per gli spagnoli. Il toscano, però, rischia la seconda, che viaggia a oltre 190 km/h, e disarma la risposta di Granollers, in crescita negli ultimi scambi. Poi, con due prime, risolve uno degli snodi decisivi della finale.

Con l’adrenalina del salvataggio appena compiuto, l’Italia si rilancia in risposta e trova il break che consente di andare a servire per la Coppa. Vavassori risponde all’incrocio delle righe e Granollers può solo guardare. Tocca ad Andrea allora chiudere al servizio e la tensione si fa sentire. Le prime latitano e arrivano due palle del controbreak per gli spagnoli, i quali optano per stare entrambi a fondocampo. Sulla prima il torinese scaglia l’ace, mentre sulla seconda la buona sorte ci mette lo zampino, con un nastro che ammortizza la volée di Lorenzo. L’ennesima sbavatura di Marcel regala il match point a Musetti e Vavassori; quest’ultimo scrive la storia con un ace, a suggellare un cammino incredibile.