Ecco le scelte ufficiali di Filippo Volandri e David Ferrer per la finale della Coppa Davis 2026 tra Italia e Spagna. Tutto come ampiamente preventivabile per i due singolari.

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Il primo singolare, a partire dalle ore 15, vedrà di fronte i due numeri due, Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. Inevitabilmente è la partita che potrà determinare subito le sorti della finale.

Il secondo singolare, a seguire, vedrà confrontarsi Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz, in campo per vincere la sua prima Coppa Davis, uno dei pochi grandi titoli che ancora gli manca.

Per quanto riguarda il doppio, è previsto che in campo scendano Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Marcel Granollers e Pedro Martinez. Come noto, tuttavia, il regolamento permette ai capitani di cambiare dopo il secondo singolare.