Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 64 6 6 Rafael Jodar 10 7 2 1 Statistiche e andamento

Lorenzo Musetti continua a ricoprire il ruolo di trascinatore azzurro in Coppa Davis. Dopo le due vittorie in singolare contro Corea del Sud e Cechia e il successo in doppio con Andrea Vavassori che è valso all’Italia la quarta finale consecutiva, il carrarino batte anche Rafa Jodar, aprendo al meglio il tie decisivo con la Spagna.

Nonostante il primo set perso nel torneo, da un vantaggio di 4-1 e con tre palle del 5-1, l’azzurro reagisce a una situazione scivolosa. Incassato il break in avvio di secondo parziale, Musetti infila una striscia di sei giochi consecutivi per pareggiare i conti, fino a un parziale di 12 game a 1 che porta il primo punto al team tricolore.

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Musetti: “Sono maturato, ora mi sento più sicuro come persona e come tennista”

Arrivato in zona mista, Musetti ha analizzato la sua prestazione. La rimonta subita nel primo set non lo ha scoraggiato e, anche nei momenti più critici, non ha smesso di crederci.

“Sicuramente sul 4-1 0-40 al primo set potevo essere meno frettoloso, però devo dire che non è che abbia rammarichi, ecco” ha ammesso. “Nel secondo set ho iniziato un pochino con la frustrazione di aver perso, poi quell’episodio sicuramente mi ha un pochino rallentato. Lui è riuscito a entrare meglio nel tiebreak, ha giocato un tiebreak buonissimo. Però sono stato bravo a reagire, sicuramente il pubblico mi ha aiutato. E poi secondo e terzo set, nonostante non abbia servito benissimo, nello scambio mi sentivo padrone e quindi quello mi ha dato la forza e l’energia di portare a casa questa partita“.

Quando gli è stato chiesto cosa sia scattato in lui in questi giorni di grandi partite, Lorenzo ha spiegato come sicurezza e consapevolezza gli abbiano restituito la varietà del proprio tennis. “Mi sento più sicuro di me stesso come persona, sono maturato. Mi sento più sicuro in campo e questo mi dà la forza di esprimere, credo, meglio il mio tennis. Credo di essere più consapevole di quello che devo fare, specialmente su questi campi. Mi sento molto più sicuro a usare le variazioni. Sapevo che anche oggi era fondamentale, ma in generale nel mio gioco è fondamentale, la variazione, quindi il fatto di poter alternare il rovescio in top con lo slice. Quello che sicuramente posso migliorare ancora è un po’ la percentuale al servizio, ottenere più punti gratuiti. Però devo dire che ho giocato una delle migliori partite di quest’anno”.

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Il direttore Ubaldo Scanagatta è intervenuto sottolineando l’incredibile parziale di 12 game a 1 a partire dal 2-0 per Jodar nel secondo set. “Credo di aver giocato veramente una partita ottima, specialmente parte del primo set e dal 2-0 in poi sono riuscito a rientrare con fiducia, a essere più aggressivo, avere sempre il pallino del gioco. Credo che lui abbia sentito anche l’aspetto fisico, mi sentivo più forte di lui, o meglio, mi sentivo che ne avevo di più, più energia. Quindi ho sfruttato e ho cavalcato l’onda anche del primo game del terzo perché è stato molto duro, sono stato bravo e mi sono andato a prendere quel break. Credo che siano stata un po’ una conseguenza i 12 game a 1″

Poi, sempre il direttore ha provato a strappare qualche anteprima sul doppio, domandando a Musetti se fosse pronto a tornare in campo: “Vedremo. Intanto facciamo giocare Flavio e poi faremo… Cioè il capitano farà le sue scelte“.

Il sostegno del pubblico

“Il pubblico è un sostegno incredibile. Anche se non sento proprio tutto, so che ho tutto lo stadio dalla mia parte. Quando mi sono trovato sotto di due a zero nel secondo set, ho sentito fin da subito che il pubblico mi stava spingendo a rimontare. Volevano una reazione da parte mia ed è proprio quello che ho fatto. Da quel momento non mi sono più fermato” ha proseguito il carrarino.

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L’attenzione, in seguito, si è spostata sull’ormai insostituibile collana che l’azzurro indossa per ogni match. “È proprio un portafortuna. Me l’ha regalata mia nipote, che è la figlia del mio secondo allenatore, il quale è anche mio cognato. Me l’aveva regalata per Lione e ho vinto il titolo, era di colore blu. Così le ho detto che avrebbe dovuto realizzarne una anche per la Coppa Davis. E lei ne ha creata una con i colori della bandiera italiana. Quindi penso che per me sia un portafortuna. Sento che è qualcosa di positivo da avere con me, indipendentemente da come vadano le cose. Sono davvero felice per lei e anche per me stesso, perché sicuramente mi sta portando fortuna”.

L’ultima battuta è stata dedicata ancora a quel primo set che ha rischiato di compromettere l’intera sfida. “Sinceramente è stato piuttosto frustrante. Penso che anche il break subito nel secondo game del secondo set sia stato, in qualche modo, una conseguenza di ciò che era successo alla fine del primo. Il tiebreak è stato complicato: lui ha giocato davvero bene. Io non sono riuscito a mettergli abbastanza pressione e questo mi ha lasciato un po’ di frustrazione, anche perché avevo avuto le mie occasioni sul 6-5. Poi c’è stato il medical timeout, che ha spezzato il ritmo. Non è stato facile accettarlo. Ma, in un certo senso, sono davvero contento di essere riuscito a reagire positivamente e sono soddisfatto di come sono andate le cose”.