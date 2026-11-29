Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Ci siamo. Ultimo atto della Coppa Davis. Bologna – esattamente come lo scorso anno – riunisce in finale Spagna e Italia, le ultime due sopravvissute alle Finals 8, che si contenderanno l’ambitissima insalatiera a partire dalle ore 15:00. Il team capitanato da David Ferrer ha praticamente passeggiato sulle avversarie in questa settimana bolognese, confermando appieno lo status di favoriti. Gli spagnoli non sono mai andati al doppio decisivo, mentre gli azzurri sono stati costretti a soffrire contro Corea e Cechia. La squadra iberica si è rinforzata più di tutte le altre concorrenti in quest’edizione. Basti pensare che nella finalissima del 2025 di Davis Cup, i singolaristi furono Pablo Carreno Busta e Jaume Munar, mentre oggi verranno schierati Carlitos Alcaraz e Rafael Jodar. Mica male per capitan Ferrer – che vuole trionfare ad ogni costo prima di salutare la sua Spagna.

Le quote dei bookmakers strizzano l’occhio a Carlitos Alcaraz e i connazionali. L’Italia – sprovvista di Jannik Sinner – potrà schierare Flavio Cobolli contro l’alieno di Murcia, che difficilmente non porterà a casa la vittoria. Mentre l’unico barlume di speranza lo si intravede nella sfida Musetti-Jodar. Al carrarino è praticamente affidato il destino degli azzurri. In caso di sconfitta di Lorenzo, Flavio sarà costretto a vincere ad ogni costo contro il 7 volte Slam. Il trionfo dell’Italia in Davis è infatti proposto 3,75 su Stake, mentre il successo della Spagna quota soltanto 1,23. Quote simili su Netwin e Perlapay, dove il poker tricolore è pagato 3,77 volte la posta, mentre resta invariata la quota del team di Ferrer,