Nella sala delle conferenze stampa del Palafiere di Bologna si è svolto il sorteggio per i Qualifiers 2027 che poi porteranno alla definizione delle 7 squadre che raggiungeranno l’Italia (paese organizzatore anche della prossima edizione) per le Final Eight che si svolgeranno sempre in novembre.

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Dopo il discorso di apertura del presidente ITF Dave Haggerty, Stan Wawrinka e Jamie Murray hanno portato ai presenti le loro esperienze da vincitori della manifestazione e hanno testimoniato quanto sia particolare, in uno sport di base individuale, rappresentare e giocare per il proprio paese. Chiamati sul palco anche Feliciano Lopez e Mark Woodforde, rispettivamente direttore della Coppa Davis e membro del consiglio dell’ITF.

La Spagna, finalista di questa edizione, riceve un bye al 1° turno ed approda direttamente al secondo.

Secondo l’ultimo ranking per nazioni pubblicato dall’ITF vengono posizionate sul tabellone le nazioni teste di serie e si procede poi al sorteggio le cui sfide vi elenchiamo di seguito:

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Spagna (s)-Bye

Giappone (c)(*)-Ungheria(s)

Croazia (c)-Germania (s)

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Danimarca (c)(*)- Rep. Corea (s)

R. Ceca (s)(*)-Norvegia

Brasile (c)(*)-Olanda (s)

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Monaco (c)(*)-Belgio (s)

Argentina (s)(c)-Slovacchia

Gran Bretagna (s)(c)(*)-Perú

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Francia(s)(c)(*)-Cile

Serbia (c)(*)-Austria (s)

Australia (s)(c)-Ecuador

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USA (s)(c)-Taipei

India (c)-Canada (s)

(s)= testa di serie

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(c)= paese ospitante della sfida

*= scelta del paese ospitante definita tramite sorteggio in mancanza di precedenti da quando si adotta il principio della reciprocità

Probabilmente la sfida più interessante potrebbe essere Croazia-Germania, rivincita di quest’anno giocata in terra tedesca. Intrigante anche Brasile-Olanda, curiosità per Monaco che trascinata da Vacherot è approdata per la prima volta a questo livello della competizione e ospiterà (grazie al sorteggio) il Belgio. Gli Usa ospiteranno Taipei, la Gran Bretagna il Perù, la Francia il Cile, la Serbia l’Austria, l’Argentina la Slovacchia