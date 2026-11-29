Coppa Davis ore 16:30 Flavio Cobolli 7 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

Sono ben 14 i precedenti tra i Italia e Spagna in Coppa Davis con la nostra nazionale in vantaggio per 8-6.

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Di seguito tutti i dettagli delle sfide passate.

1932 Italia-Spagna 4-1

Date: 15 – 17 maggio 1932

15 – 17 maggio 1932 Turno: Zona Europea – 2º Turno (Ottavi di finale)

Zona Europea – 2º Turno (Ottavi di finale) Sede: Roma (Italia), Tennis Club Parioli

Roma (Italia), Tennis Club Parioli Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

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Giorgio De Stefani (Ita) b. Enrique Maier (Esp) 6-1, 6-4, 6-0

Giovanni Palmieri (Ita) b. Antonio Juanico (Esp) 6-0, 6-1, 6-2

Enrique Maier / José María Tejada (Esp) b. Oscar De Minerbi / Alberto Del Bono (Ita) 5-7, 6-2, 6-2, 6-4

Giovanni Palmieri (Ita) b. Enrique Maier (Esp) 2-6, 6-0, 6-2, 6-2

Giorgio De Stefani (Ita) b. Antonio Juanico (Esp) 6-3, 6-2, 6-3

1954 Spagna-Italia 0-5

Date: 11 – 13 giugno 1954

11 – 13 giugno 1954 Turno: Zona Europea – Quarti di finale

Zona Europea – Quarti di finale Sede: Madrid (Spagna), Real Club de Puerta de Hierro

Madrid (Spagna), Real Club de Puerta de Hierro Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

Orlando Sirola (Ita) b. Carlos Ferrer (Esp) 6-1, 8-6, 7-5

Marcello Del Bello (Ita) b. Emilio Martínez (Esp) 6-2, 7-5, 6-3

Gianni Cucelli / Marcello Del Bello (Ita) b. Jaime Bartrolí / Carlos Ferrer (Esp) 6-3, 6-3, 5-7, 6-4

Nicola Pietrangeli (Ita) b. Carlos Ferrer (Esp) 6-4, 6-3, 2-6, 6-2

Orlando Sirola (Ita) b. Emilio Martínez (Esp) 6-2, 4-6, 6-4, 6-4

1959 Italia-Spagna 4-1

Date: 25 – 27 luglio 1959

25 – 27 luglio 1959 Turno: Zona Europea – Finale

Zona Europea – Finale Sede: Milano (Italia), Tennis Club Milano Bonacossa

Milano (Italia), Tennis Club Milano Bonacossa Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

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Orlando Sirola (Ita) b. Juan Manuel Couder (Esp) 2-6, 8-6, 7-5, 2-6, 6-4

Nicola Pietrangeli (Ita) b. Andrés Gimeno (Esp) 8-6, 6-3, 6-3

Nicola Pietrangeli / Orlando Sirola (Ita) b. Juan Manuel Couder / Andrés Gimeno (Esp) 6-4, 8-6, 6-4

Andrés Gimeno (Esp) b. Sergio Tacchini (Ita) 6-4, 6-1, 6-1

Nicola Pietrangeli (Ita) b. Juan Manuel Couder (Esp) 6-8, 4-6, 6-2, 6-0, 6-4

1963 Spagna-Italia 4-1

Date: 30 maggio – 3 giugno 1963

30 maggio – 3 giugno 1963 Turno: Zona Europea – 2º Turno (Ottavi di finale)

Zona Europea – 2º Turno (Ottavi di finale) Sede: Barcellona (Spagna), Real Club de Tenis Barcelona

Barcellona (Spagna), Real Club de Tenis Barcelona Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

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Nicola Pietrangeli (Ita) b. Manuel Santana (Esp) 6-4, 6-4, 3-6, 8-6

Juan Manuel Couder (Esp) b. Fausto Gardini (Ita) 9-7, 7-5, 6-1

José Luis Arilla / Manuel Santana (Esp) b. Nicola Pietrangeli / Orlando Sirola (Ita) 7-5, 6-4, 6-1

Manuel Santana (Esp) b. Fausto Gardini (Ita) 6-1, 6-1, 10-8

Juan Manuel Couder (Esp) b. Nicola Pietrangeli (Ita) 3-6, 6-3, 6-3, 6-3

1968 Spagna-Italia 3-2

Date: 19 – 21 luglio 1968

19 – 21 luglio 1968 Turno: Zona Europea (Zona A) – Finale

Zona Europea (Zona A) – Finale Sede: Barcellona (Spagna), Real Club de Tenis Barcelona

Barcellona (Spagna), Real Club de Tenis Barcelona Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

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Juan Gisbert (Esp) b. Martin Mulligan (Ita) 6-4, 2-6, 6-2, 6-4

Manuel Santana (Esp) b. Nicola Pietrangeli (Ita) 6-3, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2

Martin Mulligan / Nicola Pietrangeli (Ita) b. José Luis Arilla / Manuel Orantes (Esp) 7-5, 6-2, 3-6, 6-3

Juan Gisbert (Esp) b. Nicola Pietrangeli (Ita) 8-6, 6-4, 6-2

Martin Mulligan (Ita) b. Manuel Orantes (Esp) 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 4-0 rit.

1973 Italia-Spagna 3-2

Date: 20 – 22 luglio 1973

20 – 22 luglio 1973 Turno: Zona Europea (Zona B) – Semifinale

Zona Europea (Zona B) – Semifinale Sede: Torino (Italia), Circolo della Stampa Sporting

Torino (Italia), Circolo della Stampa Sporting Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

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Corrado Barazzutti (Ita) b. Manuel Santana (Esp) 7-5, 1-6, 6-4, 6-4

Antonio Zugarelli (Ita) b. José Higueras (Esp) 7-5, 6-3, 6-2

Juan Gisbert / José Higueras (Esp) b. Giordano Majoli / Pietro Marzano (Ita) 6-3, 6-1, 4-6, 6-4

Corrado Barazzutti (Ita) b. José Higueras (Esp) 6-4, 6-3, 6-1

Manuel Santana (Esp) b. Antonio Zugarelli (Ita) 6-3, 4-6, 6-1, 6-4

1977 Spagna-Italia 2-3

La sfida giocata a Barcellona nel 1977 passò alla storia per la rissa dopo l’ultimo singolare tra Adriano Panatta e alcuni tifosi spagnoli. A punteggio già acquisito Panatta scese controvoglia in campo contro il giovane Soler. Subissato dagli insulti del pubblico sugli spalti il nostro numero 1 decise di giocare una partita indolente, sbagliando di tutto e quasi provocando con il suo gioco il pubblico di casa. All’uscita dal campo dopo aver rimediato un solo game contro il suo avversario, Adriano fu colpito da alcuni tifosi con dei cuscini che erano stati messi sugli spalti per rendere più comoda la seduta e per tutta risposta si scaraventò su di essi scatenando il parapiglia generale. Furono Pietrangeli e Zugarelli a evitare il peggio correndo in soccorso di Adriano.

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Date: 16 – 18 settembre 1977

16 – 18 settembre 1977 Turno: Zona Europea (Zona A) – Finale

Zona Europea (Zona A) – Finale Sede: Barcellona (Spagna), Real Club de Tenis Barcelona

Barcellona (Spagna), Real Club de Tenis Barcelona Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

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José Higueras (Esp) b. Corrado Barazzutti (Ita) 6-4, 6-4, 6-3

Adriano Panatta (Ita) b. Manuel Orantes (Esp) 6-4, 3-6, 6-3, 6-1

Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (Ita) b. José Higueras / Antonio Muñoz (Esp) 6-4, 7-5, 6-4

Corrado Barazzutti (Ita) b. Manuel Orantes (Esp) 7-5, 7-5, 6-1

Javier Soler (Esp) b. Adriano Panatta (Ita) 6-1, 6-0

1992 Italia-Spagna 4-1

Bruguera ed Emilio Sanchez erano due dei giocatori più in forma del momento, soprattutto sulla terra. Ma quando li affrontammo sul veloce di Bolzano vennero letteralmente travolti da Omar Camporese e dal nostro doppio Camporese/Nargiso. Una vittoria assolutamente contro pronostico della nostra squadra.

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Date: 31 gennaio – 2 febbraio 1992

31 gennaio – 2 febbraio 1992 Turno: World Group – 1º Turno (Ottavi di finale)

World Group – 1º Turno (Ottavi di finale) Sede: Bolzano (Italia), PalaOnda

Bolzano (Italia), PalaOnda Superficie: Sintetico indoor

Dettaglio singoli incontri:

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Omar Camporese (Ita) b. Sergi Bruguera (Esp) 6-4, 6-1, 4-6, 6-1

Emilio Sánchez (Esp) b. Cristiano Caratti (Ita) 7-6(3), 4-6, 3-6, 7-5, 7-5

Omar Camporese / Diego Nargiso (Ita) b. Sergio Casal / Emilio Sánchez (Esp) 7-6(4), 6-3, 6-4

Omar Camporese (Ita) b. Emilio Sánchez (Esp) 6-0, 6-2, 6-4

Cristiano Caratti (Ita) b. Sergi Bruguera (Esp) 6-4, 6-7(8), 6-1

1994 Spagna-Italia 4-1

Date: 25 – 27 marzo 1994

25 – 27 marzo 1994 Turno: World Group – 1º Turno (Ottavi di finale)

World Group – 1º Turno (Ottavi di finale) Sede: Madrid (Spagna), Plaza de Toros de Las Ventas

Madrid (Spagna), Plaza de Toros de Las Ventas Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

Sergi Bruguera (Esp) b. Andrea Gaudenzi (Ita) 6-3, 7-5, 6-1

Stefano Pescosolido (Ita) b. Carlos Costa (Esp) 4-6, 4-6, 6-1, 6-4, 6-2

Sergi Bruguera / Tomás Carbonell (Esp) b. Paolo Canè / Diego Nargiso (Ita) 6-3, 3-6, 6-1, 6-1

Sergi Bruguera (Esp) b. Stefano Pescosolido (Ita) 6-4, 1-6, 0-6, 6-2, 6-3

Alberto Berasategui (Esp) b. Andrea Gaudenzi (Ita) 7-5, 6-3

1997 Italia-Spagna 4-1

A Pesaro l’Italia partiva nettamente sfavorita contro gli spagnoli nel 1997. Inoltre Adriano Panatta non poteva nell’occasione contare su Andrea Gaudenzi infortunato. Con abile maestria, propria del personaggio, Adriano convocò Omar Camporese, oramai lontano dai suoi livelli migliori e lo fece allenare duramente nel periodo precedente la sfida. Il tennista bolognese rimontò due set a Carlos Moya nel primo singolare e collaborò con Diego Nargiso al 3-0 decisivo battendo in doppio i collaudati Francisco Roig e Javier Sanchez.

Date: 4 – 6 aprile 1997

4 – 6 aprile 1997 Turno: World Group – Quarti di finale

World Group – Quarti di finale Sede: Pesaro (Italia), BPA Palas

Pesaro (Italia), BPA Palas Superficie: Sintetico indoor

Dettaglio singoli incontri:

Omar Camporese (Ita) b. Carlos Moyá (Esp) 6-7(8), 6-7(4), 6-1, 6-3, 6-3

Renzo Furlan (Ita) b. Albert Costa (Esp) 4-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-1

Omar Camporese / Diego Nargiso (Ita) b. Francisco Roig / Javier Sánchez (Esp) 5-7, 7-6(0), 6-2, 7-6(5)

Carlos Moyá (Esp) b. Marzio Martelli (Ita) 7-6(5), 4-6, 6-3

Omar Camporese (Ita) b. Albert Costa (Esp) 6-2, 3-6, 6-4

2000 Spagna-Italia 4-1

Date: 4 – 6 febbraio 2000

4 – 6 febbraio 2000 Turno: World Group – 1º Turno (Ottavi di finale)

World Group – 1º Turno (Ottavi di finale) Sede: Murcia (Spagna), Palacio de Deportes de Murcia

Murcia (Spagna), Palacio de Deportes de Murcia Superficie: Terra battuta indoor

Dettaglio singoli incontri:

Albert Costa (Esp) b. Davide Sanguinetti (Ita) 6-4, 6-4, 6-2

Alex Corretja (Esp) b. Andrea Gaudenzi (Ita) 4-6, 6-1, 6-1, 6-1

Joan Balcells / Alex Corretja (Esp) b. Andrea Gaudenzi / Diego Nargiso (Ita) 6-3, 6-4, 6-1

Andrea Gaudenzi (Ita) b. Albert Costa (Esp) 5-7, 7-5, 6-4

Francisco Clavet (Esp) b. Vincenzo Santopadre (Ita) 6-7(5), 6-1, 6-3

2005 Italia-Spagna 2-3

La sconfitta di Torre del Greco del 2005 maturò in condizioni a dir poco particolari. L’Italia al momento del sorteggio aveva il vantaggio del fattore campo e sulla carta per mettere quanto più in difficoltà gli spagnoli avrebbe dovuto optare per una superficie veloce. Ma, essendo Filippo Volandri il nostro numero 1 si decise di rischiare scegliendo la terra rossa, cioé il regno di Rafa Nadal, credendo che comunque l’avremmo potuta spuntare. Ma Volandri non fu convocato all’ultimo momento in quanto in disaccordo sui premi stabiliti per l’eventuale vittoria dalla nostra Federazione. Quindi sfidammo la Spagna sulla terra senza il nostro numero 1 del momento. Nonostante ciò un encomiabile Seppi rimontò due set a Juan Carlos Ferrero e Bracciali e Galimberti nel doppio ci portarono sul 2-1 battendo Feliciano Lopez e Rafa Nadal. L’indomani però Seppi fece sì sudare per quattro set Rafa Nadal alla fine vincitore e poi ci pensò Ferrero a battere Daniele Bracciali per il 3-2 finale spagnolo.

Date: 23 – 25 settembre 2005

23 – 25 settembre 2005 Turno: World Group – Play-off (Spareggi)

World Group – Play-off (Spareggi) Sede: Torre del Greco (Italia), Circolo Tennis Torre del Greco

Torre del Greco (Italia), Circolo Tennis Torre del Greco Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

Andreas Seppi (Ita) b. Juan Carlos Ferrero (Esp) 5-7, 3-6, 6-0, 6-3, 6-2

Rafael Nadal (Esp) b. Daniele Bracciali (Ita) 6-3, 6-2, 6-1

Daniele Bracciali / Giorgio Galimberti (Ita) b. Feliciano López / Rafael Nadal (Esp) 4-6, 6-4, 6-2, 4-6, 9-7

Rafael Nadal (Esp) b. Andreas Seppi (Ita) 6-1, 6-2, 5-7, 6-4

Juan Carlos Ferrero (Esp) b. Daniele Bracciali (Ita) 6-3, 6-0, 6-3

2006 Spagna-Italia 4-1

Date: 22 – 24 settembre 2006

22 – 24 settembre 2006 Turno: World Group – Play-off (Spareggi)

World Group – Play-off (Spareggi) Sede: Santander (Spagna), Real Sociedad de Tenis de La Magdalena

Santander (Spagna), Real Sociedad de Tenis de La Magdalena Superficie: Terra battuta

Dettaglio singoli incontri:

Filippo Volandri (Ita) b. Tommy Robredo (Esp) 6-3, 7-5, 6-3

Rafael Nadal (Esp) b. Andreas Seppi (Ita) 6-0, 6-4, 6-3

Rafael Nadal / Fernando Verdasco (Esp) b. Daniele Bracciali / Giorgio Galimberti (Ita) 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4)

Rafael Nadal (Esp) b. Filippo Volandri (Ita) 3-6, 7-5, 6-3, 6-3

David Ferrer (Esp) b. Andreas Seppi (Ita) 6-2, 6-2

2025 Italia-Spagna 2-0

Date: 23 novembre 2025

23 novembre 2025 Turno: Final 8 – Finale (Campionato del Mondo)

Final 8 – Finale (Campionato del Mondo) Sede: Bologna (Italia), SuperTennis Arena (BolognaFiere)

Bologna (Italia), SuperTennis Arena (BolognaFiere) Superficie: Cemento indoor

Cemento indoor Risultato complessivo: Italia b. Spagna 2-0

Dettaglio singoli incontri: