Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 2 1 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Il mondo del tennis mette gli occhi su Bologna. L’Off-Season bussa alla porta, ma prima di dirigersi verso posti paradisiaci del globo, c’è ancora un’insalatiera da assegnare. Italia e Spagna, ancora loro, un anno dopo. Ferrer contro Volandri, che questa volta dovrà fare i conti con due singolaristi iberici temibilissimi, chiamati Rafa Jodar e Carlos Alcaraz. Sarà complicato ripetersi, e nel contempo, il Capitano spagnolo, in procinto di lasciare il ruolo da condottiero, non ha alcuna intenzione di terminare la propria avventura con una dolorosa sconfitta. Il team tricolore si affiderà alla bolgia bolognese sugli spalti, e soprattutto a Lorenzo Musetti, al quale spetta l’arduo compito di vincere ad ogni costo contro Jodar, altrimenti metterà Flavio Cobolli nelle condizioni di dover salvare un’intera Nazione sfidando l’alieno di Murcia. La strategia pare già chiara a tutti, ed ecco i pareri della stampa italiana: