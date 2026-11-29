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6-2
Secondo set per Musetti
Con sei giochi consecutivi, Musetti si aggiudica il secondo set 6-2 in 45 minuti.
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5-2
Musetti allunga: doppio break!
Musetti trova il vantaggio doppio, come non era riuscito a fare nel primo set. Ora serve per impattare la partita.
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3-2
Sorpasso Musetti
Musetti con uno splendido game strappa il servizio a Jodar per la seconda volta consecutiva e passa a condurre nel secondo set. Magnifico il pallonetto il risposta alla palla corta con cui è andato a palla brea.
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1-2
Controbreak immediato
Musetti reagisce subito e con un meraviglioso arcobaleno di rovescio strappa a zero la battuta a Jodar. Il set è di nuovo in parità con i servizi
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0-2
Secondo set, Jodar in vantaggio
Jodar trova il break subito nel secondo set su un Musetti che patisce il contraccolpo di un set perso dopo essere stato ampiamente in vantaggio
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7-6(4)
Primo set Jodar
Jodar chiude il set con tre punti consecutivi, aperti da una risposta aggressiva sulla seconda di Musetti, poco assistito dal servizio nel tie-break. L’ultimo punto è una sintesi di questi splendidi 81 minuti di tennis che mandano la Spagna in vantaggio di un set
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6-63-3
Cambio campo in parità
Quattro minibreak in sei punti, e la situazione è ancora in parità a metà tie-break. Jodar sembra preoccupato dalla caviglia, ma continua a giocare
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6-6
Tie-break
Un po’ claudicante, ma Jodar stringe i denti e tiene il servizio per portare il set al tie-break dopo 72 minuti.
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6-530-30
MTO per Jodar
Sul 6-5 30-30 Jodar si accascia a fondo campo mettendosi prima le mani sul volto e poi tenendosi la caviglia destra. Non pare ci siano stati traumi, ma il medico è al lavoro sulla caviglia di Jodar.
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6-5
Rettilineo finale del primo set
Con un diritto magnifico Musetti interrompe la serie negativa e si assicura quantomeno il tie-break in un set nel quale si era trovato ad avere tre palle del 5-1.
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5-5
Parità
Dopo 50 minuti il punteggio ritorna in parità. Musetti sul 5-4 riesce comunque ad arrivare a due punti dal set sul servizio di Jodar, ma lo spagnolo non trema e impatta il punteggio.
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5-4
Jodar strikes back!
Al momento di servire per il set sul 5-3, Musetti si irrigidisce e Jodar coglie immediatamente l’occasione per rimontare. Un doppio fallo finale ristabilisce la partità nei break.
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5-2
Musetti continua imperterrito
Indifferente all’occasione appena perduta il game precedente, Musetti tiene con autorità il servizio e si porta a un solo game dalla conquista del primo set.
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4-2
Jodar resiste
Jodar si arrampica fuori da una buca molto pericolosa annullando tre chance del 5-1 per Musetti.
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4-1
Venticinque minuti di meraviglia
Uno splendido Musetti consolida il vantaggio e si porta 4-1 nel primo set. Finora si tratta di una prestazione di lusso del tennista azzurro.
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3-1
Break Musetti!
Tre meraviglie di Musetti portano il carrarino sullo 0-40, poi Jodar chiude la pratica con un diritto lungo. L’Italia parte in vantaggio.
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2-1
Musetti in vantaggio negli scambi da fondo
Jodar per ora un po’ più falloso del solito negli scambi ad alta velocità da fondo, Musetti sembra avere in mano il pallino per il momento. Ma la situazione può cambiare molto velocemente.
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1-1
Partita già caldissima
Il match è già entrato nel vivo. Musetti delizia il pubblico con uno splendido lob di rovescio, poi finisce a “pelle di leone” davanti a Ferrer nel rincorrere inutilmente una palla corta di Jodar.
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1-0
Musetti salva la prima palla break
Primo game di battuta complicato per Musetti, che deve ricorrere a una prima vincente per annullare la prima palla break della partita.
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Musetti-Jodar, riscaldamento in corso
Tutto pronto per l’inizio della finale. Le squadre sono in campo e sono stati eseguiti gli inni nazionali. In corso il riscaldamento tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar
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Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti per la finale di Coppa Davis. A Bologna si gioca Italia-Spagna, è il momento che aspettavamo da inizio settimana.
Il programma prevede Musetti-Jodar a partire dalle 15; a seguito Cobolli-Alcaraz, poi l’eventuale doppio.
In diretta
LIVE Coppa Davis, la finale: Italia-Spagna, Musetti e Jodar al terzo set
Cobolli 0
0Alcaraz
Coppa Davis · ore 18:10
Competizione
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