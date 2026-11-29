Si giocherà a Venezia il primo torneo ATP italiano su erba. Lo ha annunciato il presidente FITP, Angelo Binaghi, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta a Bologna poco prima della finale di Coppa Davis. La prima edizione sarà nel 2028 e la sede sarà l’H-Farm Campus di Roncade. Ecco le dichiarazioni di Binaghi e di Riccardo Donadon, fondatore della location.

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“Annunciamo oggi che abbiamo raggiunto l’accordo, incominceremo a disputarlo dal giugno del 2028 presso la H-Farm, a Ca’ Tron, a circa 10 minuti dall’aeroporto di Venezia, molto esteso, un centro di formazione e di ricerca dove si stanno già piantumando sei campi da tennis in erba che saranno la base del nostro nuovo torneo, per noi una meravigliosa avventura. Vogliamo avere un rapporto anche più esteso con la società del dottor Donadon perché non sarà solo sede del nostro torneo in erba, primo torneo in erba della storia del nostro paese, ma installeremo là durante le altre stagioni un centro tecnico, primo centro tecnico del nostro paese sui campi in erba, oltre che anche corsi di formazione del nostro Istituto Roberto Lombardi e quindi aggiungiamo un ulteriore tassello al nostro puzzle e andiamo a completare lo sviluppo territoriale delle nostre grandi manifestazioni occupando finalmente un settore del nostro paese, il Nord-Est, che forse fino a oggi avevamo, nonostante la presenza del mio vicepresidente vicario che è veneto, avevamo oltremodo trascurato”

H-Farm Campus sarà la casa dell’ATP 250 su erba della FITP 🏡🌿



🔜 Dal 2028 e almeno fino al 2029, il nuovo torneo organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel si giocherà a Ca’ Tron di Roncade, alle porte di Venezia.



🤝 Nell'ambito di un accordo strategico, H-FARM… pic.twitter.com/9dCKzLVLhy — FITP (@federtennis) November 29, 2026

RICCARDO DONADON: “No, grazie. “Per noi è chiaramente un onore ospitare il torneo, sarà una bella sfida. In tutto faremo 14 campi da tennis, il tutto si innesta in una struttura, come avete visto, di una Sports Academy. L’ambizione è fare la più bella e la più innovativa Sports Academy in Europa. Questa Sports Academy si innesta in un campus che fa 110 ettari dove ci sono diverse comunità e soprattutto c’è una scuola internazionale e un’università. Quindi la sfida è riuscire a creare per il paese e per i giovani un luogo dove non devi rinunciare all’eccellenza dello sport se vuoi perseguire anche l’eccellenza nella formazione. Quindi riuscire a unire tutte e due le cose in un modo armonico guardando all’innovazione, guardando alle tecnologie, senza dover per forza compromettere una delle due traiettorie perché non viene compreso lo sforzo in entrambi gli ambiti. Quindi sono estremamente contento di questa cosa e faremo il massimo per far fare bella figura alla federazione e al nostro paese“.