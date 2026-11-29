Jannik Sinner potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra in Coppa Davis nel 2027. A esprimere fiducia è il presidente della FITP Angelo Binaghi, che, alla vigilia della finale contro la Spagna, ha ricordato come la partecipazione alla competizione sia legata anche ai requisiti per disputare le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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Il regolamento della Federazione internazionale (ITF) prevede infatti che, per essere ammessi ai Giochi, i tennisti debbano figurare tra i convocati ufficiali ed essere presenti ad almeno due appuntamenti di Coppa Davis nel ciclo olimpico, di cui almeno uno nel 2027 o nel 2028. Non è dunque necessario scendere effettivamente in campo: sono sufficienti convocazione e presenza con la squadra.

Sinner ha già soddisfatto il primo requisito partecipando alle Finals del 2024, concluse con il trionfo italiano a Malaga. Una convocazione nel 2027 gli permetterebbe quindi di completare il requisito, senza dover attendere il 2028. Il regolamento contempla inoltre possibili deroghe per circostanze particolari, tra cui gli infortuni.

Nessuna conferma, dunque, sulla presenza dell’altoatesino nella prossima edizione, che vedrà l’Italia partire ancora direttamente dalle Finals di novembre. Ma un eventuale ritorno in nazionale potrebbe rappresentare anche un passaggio importante verso il suo debutto olimpico.