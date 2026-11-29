Coppa Davis 2° set Flavio Cobolli 7 2 4 Carlos Alcaraz 3 6 5 Statistiche e andamento

Sarà Daniil Medvedev a prendere il posto di Jannik Sinner al Six Kings Slam, il torneo d’esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, il 27, 28 e 30 dicembre 2026. L’italiano, recentemente sottopostosi a un intervento chirurgico al ginocchio destro, aveva inizialmente confermato la sua presenza all’evento, poichè aveva speranze di poter essere pronto a fine dicembre. Ma il mancato miglioramento delle sue condizioni ha portato alla decisione di finire sotto i ferri.

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Originariamente prevista per ottobre, la terza edizione della manifestazione era stata posticipata a dicembre a causa della difficile situazione geopolitica in Medio Oriente. A completare il parterre dei partecipanti saranno Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Per Medvedev si tratta della seconda partecipazione al torneo: nel 2024 fu proprio Sinner a eliminarlo all’esordio con un netto 6-0 6-3. Il russo ha annunciato la propria partecipazione sui social, augurando all’italiano una pronta guarigione.

Inaugurato nel 2024 nell’ambito del Riyadh Season, il Six Kings Slam non assegna punti ATP, ma si distingue per il ricchissimo montepremi: 1,5 milioni di dollari garantiti a ciascun partecipante e 6 milioni complessivi al vincitore. La formula prevede due quarti di finale, due semifinali, la finale per il terzo posto e quella per il titolo.

Con l’assenza di Sinner, vincitore delle prime due edizioni in entrambe le occasioni ai danni di Alcaraz, la competizione incoronerà per la prima volta un nuovo campione. L’intero torneo sarà trasmesso in diretta su Netflix.