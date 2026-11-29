Le analisi di Medvedev, i commenti di Bublik e la furia di Sabalenka. Tutto questo in una rubrica che si propone di comporre un collage con le dichiarazioni più interessanti della settimana. Un puzzle che non si limiterà a raccogliere le parole più impattanti dette dai protagonisti della racchetta. Piuttosto, una rubrica che cercherà di andare alla radice di queste affermazioni. Una frase detta sulla foga del momento può nascondere infatti un disagio o una dinamica più complessi, che meritano di essere approfonditi e inseriti nel contesto appropriato. Verbal (Ab)use nasce da qui. Il punto di partenza saranno le parole degli altri, la disamina sarà la mia. E se non sarete d’accordo con me, sarò pronto a ricevere i vostri warning!

Per il secondo anno consecutivo, la stagione tennistica maschile tramonta in Italia. La prima tappa è Torino con le Nitto ATP Finals, torneo di fine anno che ha visto opposti i migliori otto tennisti del mondo – Jannik Sinner escluso – e le otto coppie più forti. All’Inalpi Arena, Carlos Alcaraz e il duo formato da Theo Arribage e Albano Olivetti si sono laureati campioni. Ma c’è dell’altro. Archiviato il calendario ATP, l’ultima settimana stagionale è quella targata Davis Cup by Generali. Nello specifico, Bologna è teatro delle Final 8.

Tutto ciò senza la nostra punta di diamante. Colui che, in maniera indiretta (ma forse neanche così tanto), ha permesso che il tennis in Italia divenisse non più uno sport di nicchia, quasi privo di eventi sul territorio. Piuttosto, una disciplina seguita da milioni di appassionati, pronti a svuotare le tasche per vederlo all’opera sul rettangolo da gioco. Angelo Binaghi non pensava fossimo così tanto dipendenti da lui. Eppure, l’aveva anche detto pochi giorni prima, è il trascinatore indiscusso del movimento. Ora forse sarebbe corretto esplicitare il soggetto sottinteso. Ma non penso ce ne sia davvero il bisogno.