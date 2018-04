WTA Istanbul: Errani toglie un set a Wozniacki poi si arrende

Sara manda in confusione la N.1 del seeding nel primo set, poi cede con onore al terzo. Si ritira Bondarenko, avanti anche Sakkari e Rus

Prima che il WTA di Istanbul aprisse le danze, si congetturava su quale avversaria potesse mettere i bastoni tra le ruote a Caroline Wozniacki. In pochi, dopo il weekend nero di Genova, avrebbero puntato su Sarita Errani, considerando sia il suo stato di forma, sia il livello della sua avversaria. Invece la nostra è scesa in campo con la giusta convinzione e ha destabilizzato la numero due del ranking mondiale per ampi frangenti dell’incontro. Wozniacki l’ha comunque spuntata al terzo set, dopo due ore e 27 minuti di gioco e andrà a giocare venerdì il suo quarto di finale numero quattro della stagione contro Pauline Parmentier, ma Errani esce dal campo con pochi rimpianti e la consapevolezza che sulla terra battuta può giocarsela a viso aperto, anche con le top 10.

LA CRONACA- La numero uno del seeding è nel pallone per tutti i settanta minuti di durata del primo parziale. I colpi esasperatamente arrotati di Sara non le permettono di entrare in partita come vorrebbe e nei primi giochi va spesso fuori giri e fuori tempo, soprattutto dal lato del rovescio, che le darà problemi fino al termine del set. Errani è invece a suo agio, negli scambi prolungati con traiettorie più alte della media lei ci sguazza. Infatti in un tempo relativamente breve, si ritrova a servire per il set sul 5-2, ma il colpo di coda di Wozniacki, che sembra prendere le misure al suo gioco, le mette una discreta pressione addosso. Gli errori della romagnola si concentrano tutti in questa fase e Caro pareggia i conti, 5-5. La danese però non sfrutta il momento positivo e, ancora in gran confusione mentale, può solo guardare la risposta vincente di Sara, che si prende un altro break al termine di un game fiume e poco dopo anche il primo set. Strameritato.

Se il rovescio è stato ballerino per tutto il noioso set d’apertura, Wozniacki vuole subito mettere le cose in chiaro nel primo punto del secondo set, piazzando un vincente bimane all’incrocio delle righe. E’ il preludio al quarto d’ora straripante della numero uno del tabellone, che si invola sul quattro a zero impattando benissimo con entrambi i colpi. Sarita però, sotto di due break, non molla, sfruttando le poche occasioni che la sua avversaria le concede per gestire a modo suo il palleggio. Ma non basta: Wozniacki fa leva su qualche buon servizio per chiudere in suo favore un secondo set più gradevole del primo, 6-3. Il parziale decisivo si apre sulla falsariga di quello precedente. Errani sembra non essere la stessa del primo set anche dal punto di vista fisico, nonostante il livello di Caroline si sia palesemente elevato. L’azzurra subisce un break in apertura ed è di nuovo costretta a rincorrere. La partita però ora si lascia guardare, con palle corte, discese a rete e scambi più avvincent. La danese trova infatti un altro break, ma la grinta di Sara viene fuori, come nel secondo set e si rifà sotto lavorando bene con il dritto. La numero due del mondo spegne però subito le speranze della giocatrice italiana, mantenendo la giusta concentrazione per chiudere il discorso alla seconda chance, con un altro 6-3.

Nei restanti incontri in programma, è stata eliminata la finalista dell’edizione 2016, la montenegrina Danka Kovinic, sconfitta 6-0 al terzo set da Aranxta Rus. Per la qualificata olandese, ora il livello di difficoltà aumenta, poiché nei quarti di finale la attende Maria Sakkari, che arriva da un’agile vittoria sulla serba Krunic, colta nel primo incontro sul campo centrale. Polona Hercog sarà invece la prossima avversaria della numero due del tabellone Svetlana Kuznetsova

Risultati:

[1] C.Wozniacki b. S. Errani 5-7 6-3 6-3

Sakkari b. A. Krunic 6-3 6-1

[Q] A. Rus b. [Q] D. Kovinic 2-6 6-2 6-0

P. Hercog b. K. Bondarenko 6-2 1-1 rit.

D. Vekic vs A. Tomljanovic

