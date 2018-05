WTA Praga: Jasmine Paolini si ferma ai quarti, Kvitova ok

Si conclude il miglior torneo in carriera della 22enne italiana che cede senza demeritare alla numero 1 cinese Shuai Zhang. Petra senza problemi in semifinale

Si interrompe ai quarti di finale l’avventura di Jasmine Paolini nel WTA International di Praga. La giovane azzurra non riesce a superare lo scoglio rappresentato dalla numero 31 del mondo Shuai Zhang, uscendo sconfitta in due set combattuti. Estremamente positivo però il bilancio per l’italiana classe ’96, che ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale di un torneo del circuito maggiore e ottenuto il prestigioso scalpo della numero 11 del ranking Daria Kasatkina. Unico precedente che ha visto la vittoria della cinese pochi mesi fa ad Acapulco. Il primo set di oggi si rivela invece piuttosto equilibrato. Nell’unico game davvero combattuto Paolini finisce per cedere la battuta alla terza palla break dopo aver sciupato almeno tre ghiotte opportunità per tenere il proprio turno di servizio. L’asiatica gioca molto bene sulla sua battuta ottenendo diversi punti diretti, non permettendo all’avversaria di farsi pericolosa. Per lo meno fino al 5-3 quando, con l’avversaria a servire per il match, Jasmine tira fuori il miglior game di risposta del set salendo 15-40 e mettendo a segno il controbreak con un bellissimo passante lungolinea di dritto. Il tutto viene purtroppo vanificato pochi minuti dopo quando l’italiana va subito sotto 0-40 sulla sua battuta e, dopo aver annullato il primo set point con una bella accelerazione di dritto stretto, cede alla seconda occasione il parziale per 6-4.

L’azzurra pecca di concretezza anche in apertura di secondo set dove sale 0-30 sul servizio dell’avversaria ma non riesce a guadagnarsi nemmeno una palla break. I turni di battuta si rivelano ora più combattuti da ambo le parti. La 22enne toscana si salva dal possibile 2-0 della cinese, la quale è poi abile ad annullare un break point all’italiana con un vincente di dritto al termine di uno scambio molto ben giocato da entrambe le contendenti. La partita sembra indirizzarsi in modo netto quando Zhang mette a segno un parziale di 9 punti consecutivi salendo 4-2 ma Jasmine è bravissima a reagire recuperando subito il break di svantaggio. Ancora una volta però si dimostra poco concreta nel momento di servire per rimettere in parità subendo un nuovo break che questa volta si rivelerà decisivo. Alla lunga l’esperienza e la maggiore solidità della 29enne cinese hanno prevalso ma Jasmine Paolini può portare a casa solo sensazioni positive da questo torneo dove ha dimostrato di avere i numeri per competere a questo livello, dato che rappresenta un’importante conferma per il futuro del italtennis femminile.

Precedentemente nel primo quarto di finale era arrivata la netta affermazione della numero 2 del seeding Petra Kvitova nel derby con la connazionale Katerina Siniakova, attuale numero 51 WTA. La meno quotata delle ceche era riuscita a sorprendere in avvio la due volte campionessa di Wimbledon perdendo però immediatamente dopo il break di vantaggio. Pochi problemi nel prosieguo del match per Petra che riuscirà a gestire l’avversaria senza rischiare e a guadagnarsi l’accesso alle semifinali del torneo di casa che punta a vincere per la prima volta. Si scontrerà al prossimo turno con Shuai Zhang (precedenti: 2-2).

Risultati:

[2] P. Kvitova b. [8] K. Siniakova 6-3 6-3

[6] S. Zhang b. [LL] J. Paolini 6-4 6-3

Giacomo Capra