Doppio: il ritorno sfortunato dei gemelli Bryan, la prima dei fratelli Djokovic

Settimana particolare nel mondo del doppio maschile. A Brisbane, ducentotrentatré giorni dopo il ritiro di Bob Bryan durante la finale del Mutua Madrid Open per un infortunio all’anca che ha poi richiesto un’operazione e un lungo periodo di riabilitazione, la coppia di gemelli più famosa del tennis moderno si è ricostituita. Mike ha ottenuto grandi successi anche in assenza del suo fido compagno, anzi, ha persino colto l’occasione – non voluta, ci mancherebbe – di staccarlo nel computo degli Slam vinti (ora sono 18 a 16) trionfando a Londra e New York in coppia con Jack Sock. Appena Bob è tornato arruolabile, però, Mike ha fatto l’ovvia scelta di cuore ed è tornato a giocare con lui. L’esordio a Brisbane non è stato però dei migliori: i due 41enni sono stati sconfitti al primo turno da Milos Raonic e Milos Lindstedt, una delle tante coppie di fortuna che popolano gli ATP 250. Il 10-7 del super tie-break ha condannato i Bryan brothers, ai quali più che l’affiatamento è certamente mancato l’apporto atletico di un Bob ancora in fase di completo ristabilimento.

Per una coppia storica che prova a rinverdire gli antichi fasti, ce n’è una che nonostante i legami di sangue e il discreto talento tennistico del maggiore dei due fratelli non ha mai fatto troppa strada in doppio. Si tratta di Novak Djokovic e di suo fratello Marko, classe 1991, che prima del torneo di Doha avevano diviso la stessa metà di campo in cinque occasioni uscendo sempre sconfitti. La prima gioia è arrivata in Qatar con la vittoria in tre set ai danni di Ilkel e Zayid, bissata poi al turno successivo contro Lajovic e Dzumhur, che Nole aveva già battuto in singolare. Due vittorie consecutive che significano prima semifinale nel circuito maggiore, dove i due Djokovic affronteranno Herbert e Goffin. Per Marko, n.574 in singolare e 607 in doppio, è una gran soddisfazione; per Novak potrebbe essere l’occasione di vincere per la prima volta in carriera un torneo sia in singolare che in doppio. Nella specialità meno nobile ha all’attivo un solo titolo, conquistato nel 2010 al Queen’s in coppia con l’israeliano Jonathan Erlich.

“Sono davvero felice di concludere il 2018 con una vittoria in coppia con mio fratello“, aveva commentato Novak dopo il superamento del primo turno in occasione del 31 dicembre. “Oggi è una giornata che ricorderemo entrambi“.