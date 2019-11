Serie A1: Park Genova, doppio successo e semi assicurata. Tc Prato femminile ai play-off

A1 MASCHILE – Nell’equilibratissimo primo girone, il TC Italia (Forte dei Marmi) piazza due importanti successi per 4-2 ai danni del TC Crema e dell’SC Sassuolo con in campo anche Lorenzo Sonego, uscito vittorioso dal match contro Golubev a Crema mentre è stato sconfitto a sorpresa da Stefano Napolitano nel match casalingo contro il Sassuolo, dove a trascinare il team toscano è stato Stefano Travaglia, vittorioso sia in singolare sia in doppio. Il TC Crema perde anche contro il Match Ball Siracusa che adesso si giocherà il primo posto molto probabilmente con i toscani, dovendo recuperare la sfida contro l’SC Sassuolo e avendo all’ultima sfida lo scontro diretto decisivo proprio col TC Italia, che parte comunque con i favori del pronostico.



Nel secondo girone l’inaspettata sconfitta del TC Parioli (Roma) alla quarta giornata contro l’ATA Trentino (che raccoglie i primi tre punti in A1) complica la vita al club romano che si riscatta nella quinta giornata. Potrebbe comunque non bastare in quanto l’SC Selva Alta di Vigevano ha raccolto altri due successi trascinato da Baldi, Bega e James Ward e adesso guida il gruppo con 13 punti in 5 giornate e gli basterà raccogliere un punto in casa del TC Parioli all’ultima giornata per ipotecare i playoff.



Nel terzo girone il Park TC Genova ipoteca il primo posto e di conseguenza i playoff con due nettissime vittorie per 5-1, ottenute grazie ai soliti Giannessi, Mager, Musetti e Arnaboldi coadiuvati questa volta anche da Pablo Andujar, che ha esordito nella quinta giornata imponendosi con un doppio 6-0 ai danni di Luca Nargisi dell’SC Angiulli (Bari). Rimandate alla prossima stagione le ambizioni del New Tennis Torre Del Greco che non ha mai schierato la punta di diamante Roberto Bautista Agut e ha pagato a caro prezzo la sconfitta nello scontro diretto del girone d’andata contro il club ligure.



Il neopromosso CT Vela (Messina) raggiunge i playoff in un quarto girone equilibratissimo e ricco di pareggi dove, dopo cinque giornate, ci sono tre squadre a cinque punti che si giocheranno la salvezza nell’ultima partita. I siciliani, con ben 11 punti, sono invece aritmeticamente ai playoff grazie al contributo di Salvatore Caruso, vittorioso nei due singolari dove è stato impegnato, affiancato dall’espertissimo Gianluca Naso e dai giovanissimi fratelli Tabacco, ottime rivelazioni di questa fase a gironi.

I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA (fonte federtennis.it)



GIRONE 1



TC Crema – TC Italia Forte dei Marmi 2-4

Stefano Travaglia (I) b. Adrian Ungur (C) 63 61

Marco Furlanetto (I) b. Lorenzo Bresciani (C) 62 62

Lorenzo Sonego (I) b. Andrey Golubev (C) 63 62

Samuel Vincen Ruggeri (C) b. Luis Monio Gomar (I) 61 64

Andrey Golubev/Adrian Ungur (C) b. Marco Furlanetto/Luis Monio Gomar (I) 64 64

Lorenzo Sonego/Stefano Travaglia (I) b. Samuel Vincent Ruggeri/Alessio Tramontin (C) 62 60



Sporting Club Sassuolo – Match Ball Siracusa (rinviata al 10 novembre)



GIRONE 2



CT Bologna – Sporting Club Selva Alta Vigevano 2-4

James Ward (S) b. Fabio Mercuri (B) 62 62

Roberto Marcora (S) b. Marco Pedrini (B) 63 61

Federico Gaio (B) b. Filippo Baldi (S) 46 62 61

Manuel Righi (B) b. Simone Camposeo (S) 63 63

Filippo Baldi/Alessandro Bega (S) b. Federico Gaio/Luca Pancaldi (B) 64 62

Simone Camposeo/James Ward (S) b. Manuel Righi/Fabio Mercuri (B) 64 64



ATA Battisti Trentino – TC Parioli Roma 4-2

Matteo Fago (P) b. Marco Brugnerotto (B) 64 62

Mattia Bernardi (B) b. Francesco Bessire (P) 64 64

Ante Pavic (P) b. Laurynas Grigelis (B) 63 64

Davide Ferrarolli (B) b. Andrea Bessire (P) 61 62

Marco Brugnerotto/Laurynas Grigelis (B) b. Matteo Fago/Ante Pavic (P) 46 64 10-8

Mattia Bernardi/Davide Ferrarolli (B) c. Andrea Bessire/Francesco Bessire (P) 76(1) 76(3)



GIRONE 3



CTD Massa Lombarda – Park Tennis Club Genova 1-5

Alessandro Giannessi (G) b. Riccardo Perin (M) 63 62

Andrea Arnaboldi (G) b. Alessio De Bernardis (M) 60 61

Gianluca Mager (G) b. Samuele Ramazzotti (M) 3-1 rit.

Lorenzo Rottoli (M) b. Luca Prevosto (G) 63 64

Alessandro Giannessi/Gianluca Mager (G) b. Lorenzo Rottoli/Riccardo Perin (M) 64 60

Andrea Arnaboldi/Luca Prevosto (G) b. Alessio De Bernardis/Marco Cinotti (M) 61 60



SG Angiulli Bari – New Tennis Torre del Greco (rinviata al 10 novembre)



GIRONE 4



CT Maglie – TC Prato 6-0

Erik Crepaldi (M) b. Matteo Trevisan (P) 64 63

Francesco Garzelli (M) b. Jacopo Stefanini (P) 46 60 1-0 rit.

Geoffrey Blancaneux (M) b. Dimitar Kuzmanov (P) 63 64

Giorgio Portaluri (M) b. Niccolò Baroni (P) 60 61

Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (M) b. Dimitar Kuzmanov/Matteo Trevisan (P) 75 60

Geoffrey Blancaneux/Giorgio Portaluri (M) b. Lapo De Marzi/Niccolò Baroni (P) 62 61



TC Vomero Napoli – CT Vela Messina 3-3

Gianluca Naso (M) b. Giuseppe Caparco (V) 63 63

Jos Jurien Miliaan Niesten (V) b. Fausto Tabacco (M) 61 64

Salvatore Caruso (M) b. Gianluca Di Nicola (V) 64 62

Gianmarco Cacace (V) b. Giorgio Tabacco (M) 57 64 62

Salvatore Caruso/Gianluca Naso (M) b. Gianmarco Cacace/Giuseppe Caparco (V) 60 75

Gianluca Di Nicola/Jos Jurien Miliaan Niesten (V) b. Antonino Famà/Fausto Tabacco (M) 76(4) 63



I RISULTATI DELLA QUINTA GIORNATA (fonte federtennis.it)



GIRONE 1



TC Italia Forte dei Marmi – Sporting Club Sassuolo 4-2

Stefano Travaglia (I) b. Pietro Rondoni (S) 60 61

Michele Vianello (S) b. Marco Furlanetto (I) 46 63 62

Stefano Napolitano (S) b. Lorenzo Sonego (I) 64 36 64

Stefano Travaglia/Marco Furlanetto (I) b. Stefano Napolitano/Filippo Leonardi (S) 61 76(3)

Lorenzo Sonego/Luis Monio Gomar (I) b. Giulio Mazzoli/Michele Vianello (S) 61 46 10-6

Luis Gomar Monio (I) b. Giulio Mazzoli (S) 62 61



Match Ball Siracusa – TC Crema 4-2

Adrian Ungur (C) b. Antonio Massara (S) 62 62

Alessandro Ingarao (S) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 75 75

Bernabe Zapata Miralles (S) b. Andrey Golubev (C) 61 63

Ettore Zito (S) b. Alessio Tramontin (C) 60 60

Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Antonio Massara/Bernabe Zapata Miralles (S) 75 64

Alessandro Ingarao/Ettore Zito (S) b. Alessio Tramontin/Adrian Ungur (C) 64 76



Classifica

9 (5) TC Italia Forte dei Marmi

7 (5) TC Crema

7 (4) Match Ball Siracusa *

3 (4) Sporting Club Sassuolo *



* una partita in meno



GIRONE 2



TC Parioli Roma – CT Bologna 5-1

Matteo Fago (P) b. Marco Pedrini (B) 64 62

Flavio Cobolli (P) b. Fabio Mercuri (B) 76(2) 76(11)

Miljan Zekic (P) b. Luca Pancaldi (B) 61 46 63

Francesco Bessire (P) b. Manuel Righi (B) 63 63

Matteo Fago/Flavio Cobolli (P) b. Manuel Righi/Fabio Mercuri (B) 64 67(2) 10-5

Marco Pedrini/Luca Pancaldi (B) b. Francesco Bessire/Miljan Zekic (P) 64 26 10-5



Sporting Club Selva Alta Vigevano – ATA Trentino 5-1

Alessandro Bega (S) b. Marco Brugnerotto (T) 61 64

Simone Camposeo (S) b. Mattia Bernardi (T) 46 60 62

James Ward (S) b. Laurynas Grigelis (T) 46 61 62

Davide Dadda (S) b. Davide Ferrarolli (T) 64 64

Marco Brugnerotto/Laurynas Grigelis (T) b. Alessandro Bega/James Ward (S) 62 61

Simone Camposeo/Davide Dadda (S) b. Mattia Bernardi/Davide Ferrarolli (T) 36 64 10-4



Classifica

13 (5) Sporting Club Selva Alta Vigevano

10 (5) TC Parioli

3 (5) CT Bologna

3 (5) ATA Battisti Trentino



GIRONE 3



New Tennis Torre del Greco – CTD Massa Lombarda 5-1

Franko Skugor (T) b. Riccardo Perin (M) 61 62

Lorenzo Rottoli (M) b. Giovanni Cozzolino (T) 61 76(2)

Raul Brancaccio (T) b. Alessio De Bernardis (M) 61 60

Antonio Mastrelia (T) b. Marco Cinotti (M) 64 62

Raul Brancaccio/Franko Skugor (T) b. Alessio De Bernardis/Riccardo Perin (M) 64 60

Filippo Palumbo/Antonio Mastrelia (T) b. Marco Cinotti/Lorenzo Rottoli 62 60



Park Tennis Club Genova – SG Angiulli Bari 5-1

Andrea Arnaboldi (G) b. Domenico D’Alena (A) 61 60

Gianluca Mager (G) b. Benito Massacri (A) 61 76(9)

Lorenzo Musetti (G) b. Gianfranco Addante (A) 60 61

Pablo Andujar (G) b. Luca Narcisi (A) 60 60

Andrea Arnaboldi/ Lorenzo Musetti (G) b. Gianfranco Addante/Luca Narcisi (A) 1-0 rit.

Domenico D’Alena/Benito Massacri (A) b. Alessandro Ceppellini/Francesco Moncagatto (G) 62 75



Classifica

15 (5) Park Tennis Club Genova

7 (4) New Tennis Torre del Greco *

4 (5) CTD Massa Lombarda

0 (4) SG Angiulli Bari *



*una partita in meno



GIRONE 4



TC Prato – Tennis Club Vomero 4-2

Matteo Trevisan (P) c. Gianluca Di Nicola (V) 76(1) 61

Federico Iannaccone (P) b. Giuseppe Caparco (V) 64 63

Dimitar Kuzmanov (P) b. Thomas Fabbiano (V) 62 64

Giammarco Cacace (V) b. Nicolò Baroni (P) 61 60

Mariano Esposito/Gianmarco Cacace (V) b. Matteo Trevisan/Lapo De Marzi (P) 62 63

Dimitar Kuzmanov/Federico Iannaccone (P) b. Thomas Fabbiano/Jurien Jos Miliaan Niesten (V) 46 62 10-5



CT Vela Messina – CT Maglie 3-3

Gianluca Naso (V) b. Francesco Garzelli (M) 62 62

Erik Crepaldi (M) b. Fausto Tabacco (V) 64 62

Giorgio Portaluri (M) b. Giorgio Tabacco (V) 63 57 63

Salvatore Caruso (V) c. Geoffrey Blancaneux (M) 76(4) 57 64

Gianluca Naso/Salvatore Caruso (V) b. Giorgio Portaluri/Geoffrey Blancaneux (M) 60 46 19-17

Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (M) b. Fausto Tabacco/Antonio Famà (V)



Classifica

11 (5) CT Vela Messina

5 (5) TC Vomero Napoli

5 (5) CT Maglie

5 (5) TC Prato

A1 FEMMINILE – Non c’è stata storia nel primo girone, dominato per lungo e largo dal TC Prato e dal TC Genova 1893 che dopo quattro giornate erano già entrambe aritmeticamente sicure dei playoff: il club toscano nella quinta giornata ha schierato una formazione priva delle migliori pedine perdendo 4-0 contro il CA Faenza, mentre Genova ha raccolto un altro successo imponendosi in casa del BAL Lumezzane. Nel secondo girone il CT Lucca trainato dalle sorelle Pieri è già sicuro dell’accesso ai playoff mentre TC Parioli e USTB Tennis Beinasco se la giocheranno all’ultima giornata nelle rispettive sfide contro CT Siena e TC Lucca.

I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA (fonte federtennis.it)



GIRONE 1



TC Genova 1893 – CA Faenza 4-0

Alberta Brianti (G) b. Alice Balducci (F) 62 60

Liudmila Samsonova (G) b. Camilla Scala (F) 76(2) 62

Anna-Giulia Remondina (G) b. Agnese Zucchini (F) 61 75

Lucia Bronzetti/Liudmila Samsonova (G) b. Camilla Scala/Alice Balducci (F) 75 64



TC Prato – BAL Lumezzane 4-0

Martina Trevisan (P) b. Ylenia In-Albon (L) 6-0 rit.

Gaia Sanesi (P) b. Georgia Brescia (L) 63 61

Lucrezia Stefanini (P) b. Rubina De Ponti (L) 64 61

Martina Trevisan/Gaia Sanesi (P) b. Georgia Brescia/Sara Cicognani (L) 63 61



GIRONE 2



TC Parioli – Tennis Beinasco 4-0

Martina Di Giuseppe (P) b. Giulia Gatto-Monticone (B) 64 16 64

Greta Arn (P) b. Rebecca Sramkova (B) 63 46 63

Nastassja Burnett (P) b. Federica Rossi (B) 63 64

Camilla Rosatello/Beatrice Lombardo (P) b. Federica Rossi/Federica Di Sarra (B) 36 62 11-9



CT Siena – ASD Circolo Tennis Lucca 0-4

Jessica Pieri (L) b. Federica Grazioso (S) 64 57 61

Maria Irina Bara (L) b. Lilla Agnes Bukta (S) 64 60

Tatiana Pieri (L) b. Chiara De Vito (S) 64 60

Alice Matteucci/Tatiana Pieri (L) b. Martina Caciotti/Costanza Federici (S) 64 57 61



I RISULTATI DELLA QUINTA GIORNATA (fonte federtennis.it)



GIRONE 1



CA Faenza – TC Prato 4-0

Alice Balducci (F) b. Lisa Piccinetti (P) 61 60

Camilla Scala (F) b. Federica Sacco (P) 64 60

Agnese Zucchini (F) b. Beatrice Ricci (P) 61 63

Camilla Scala/Alice Balducci (F) b. Federica Sacco/Beatrice Ricci (P) 63 62



BAL Lumezzane – TC Genova 1893 1-3

Ludmila Samsonova (G) b. Ylenia In-Albon (L) 2-1 rit.

Alberta Brianti (G) b. Rubina De Ponti (L) 61 62

Georgia Brescia (L) b. Lucia Bronzetti (G) 57 75 75

Ludmila Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Sara Cicognani/Eleonora Canovi (L) 61 60



Classifica

12 (5) TC Genova 1893

12 (5) TC Prato

4 (5) CA Faenza

1 (5) BAL Lumezzane



GIRONE 2



ASD Circolo Tennis Lucca – TC Parioli 2-2

Greta Arn (P) b. Jessica Pieri (L) 64 60

Martina Di Giuseppe (P) b. Irina Maria Bara (L) 64 57 64

Tatiana Pieri (L) b. Nastassja Burnett (P) 61 75

Jessica Pieri/Irina Maria Bara (L) b. Martina Di Giuseppe/Beatrice Lombardo (P) 64 62



Tennis Beinasco – CT Siena 4-0

Federica Di Sarra (B) b. Federica Grazioso (S) 64 63

Anastasia Grymalska (B) b. Agnes Lilla Bukta (S) 61 75

Federica Rossi (B) b. Chiara De Vito (S) 63 16 61

Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) b. Chiara De Vito/Martina Caciotti (S) 63 62



Classifica

11 (5) ASD Circolo Tennis Lucca

8 (5) TC Parioli Roma

7 (5) USTB Tennis Beinasco

1 (5) CT Siena