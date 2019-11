Serie A1, i verdetti dell’ultima giornata. TC Prato: gli uomini ai play out, le donne in semifinale

A1 MASCHILE – Nel primo girone, dove tutto era ancora in equilibrio, conquista a sorpresa un posto tra le big 4 il Match Ball Siracusa che si impone con un netto 5-1 sul più quotato TC Italia (Forte dei Marmi). A far la differenza in favore dei siciliani sono state le vittorie di Pedro Sousa su Stefano Travaglia, sia in singolo sia in doppio. Non solo perde la vetta il club toscano ma è anche costretto ai playout in quanto l’SC Sassuolo, con un netto 5-1, sconfigge il TC Crema, guadagnandosi la permanenza nel massimo campionato e costringendo anche il club lombardo ai playout.



Non si ribalta la situazione nel secondo girone dove l’SC Selva Alta, già in vantaggio di tre punti, allunga definitivamente sconfiggendo il TC Parioli in una sfida piuttosto equilibrata che ha visto i padroni di casa prevalere per 4-2 grazie alle vittorie nei doppi e ai soliti trascinatori Filippo Baldi e Roberto Marcora. Il CT Bologna conquista la terza posizione nel girone sconfiggendo in casa l’ATA Trentino con il punto decisivo ottenuto da Federico Gaio e Marco Pedrini, che si sono imposti 11-9 al super tie-break contro la coppia formata da Riccardo Bellotti e Marco Brugnerotto.



Nel terzo girone, dove tutto invece era già stabilito, il forte Park TC Genova era già certo delle semifinali scudetto e si è presentato alla sfida con il New Tennis Torre Del Greco con le seconde linee venendo sconfitto nettamente dai campani per 5-1. Sfortunato episodio invece nell’altra sfida, tra CTD Massa Lombarda e SC Angiulli, entrambe già matematicamente condannate ai playout: durante la trasferta in Puglia, diversi componenti della squadra ospite sono stati coinvolti in un brutto incidente stradale nel quale più di tutti è rimasto coinvolto Riccardo Perin, andato in ospedale con una vertebra incrinata al quale vanno i più sinceri auguri di una pronta guarigione. Per questo motivo gli ospiti si sono presentati solamente con tre giocatori e la sfida è stata vinta 6-0 dai padroni di casa.



Nel quarto ed ultimo girone il CT Vela Messina, nonostante il primo posto già aritmetico, si presenta comunque con un’ottima formazione a Prato strappando un 3-3 in casa dei toscani che vengono condannati ai playout salvezza a causa della soffertissima vittoria del CT Maglie contro il TC Vomero, ottenuta grazie a due successi nei super tie-break di doppio da Blancaneux/Portaluri e Crepaldi/Garzelli.



Tutti i risultati della sesta giornata(fonte federtennis.it)



GIRONE 1



Sporting Club Sassuolo – TC Crema 5-1

Enrico Dalla Valle (S) b. Riccardo Sinicropi (C) 62 63

Michele Vianello (S) b. Lorenzo Bresciani (C) 64 64

Stefano Napolitano (S) b. Adrian Ungur (C) 64 62

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Giulio Mazzoli (S) 64 76(1)

Michele Vianello/Giulio Mazzoli (S) b. Adrian Ungur/ Riccardo Sinicropi (C) 76(6) 64

Enrico Dalla Valle/Stefano Napolitano (S) b. Samuel Vincent Ruggeri/Lorenzo Bresciani (C) 64 64



Match Ball Siracusa – TC Italia 5-1

Inigo Cervantes (I) b. Antonio Massara (S) 64 61

Alessandro Ingarao (S) c. Marco Furlanetto (I) 63 62

Pedro Sousa (S) b. Stefano Travaglia (I) 64 60

Ettore Zito (S) b. Mattia Mancini (I) 62 61

Pedro Sousa/Alessandro Ingarao (S) b. Stefano Travaglia/Marco Furlanetto (I) 63 62

Antonio Massara/ Ettore Zito (S) b. Walter Trusendi/Mattia Mancini (I) 63 61



Classifica finale:

10 (6) Match Ball Siracusa – semifinali

9 (6) Sporting Club Sassuolo – resta in A1

9 (6) TC Italia Forte dei Marmi – playout salvezza

7 (6) TC Crema – playout salvezza



GIRONE 2



Sporting Club Selva Alta – TC Parioli 4-2

Filippo Baldi (V) b. Matteo Fago (P) 62 62

Roberto Marcora (V) b. Flavio Cobolli (P) 61 63

Ante Pavic (P) b. Antoine Hoang (V) 36 76(5) 64

Francesco Bessire (P) b. Davide Dadda (S) 64 36 61

Antoine Hoang/Filippo Baldi (S) b. Francesco Bessire/Ante Pavic (P) 62 64

Roberto Marcora/Davide Dadda (S) b. Flavio Cobolli/ Matteo Fago (P) 67(1) 62 10-8



CT Bologna – ATA Trentino 4-2

Fabio Mercuri (B) b. Mattia Bernardi (T) 75 60

Marco Brugnerotto (T) b. Luca Pancaldi (B) 75 60

Federico Gaio (B) b. Riccardo Bellotti (T) 64 61

Davide Ferrarolli (T) b. Manuel Righi (B) 63 64

Federico Gaio/Marco Pedrini (B) b. Riccardo Bellotti/ Marco Brugnerotto (T) 63 46 11-9

Fabio Mercuri/Enrico Baldisserri (B) b. Edoardo Cestarollo/Davide Ferrarolli (T) 61 63



Classifica finale:

16 (6) Sporting Club Selva Alta Vigevano – semifinali

10 (6) TC Parioli – resta in A1

6 (6) CT Bologna – playout salvezza

3 (6) ATA Battisti Trentino – playout salvezza



GIRONE 3



New Tennis Torre del Greco – Park Tennis Club Genova 5-1

Gennaro Orazzo (T) b. Davide Cortimiglia (G) 64 62

Antonio Mastrelia (T) b. Tommaso Lippolis (G) 63 62

Alessandro Ceppellini (G) b. Giovanni Cozzolino (T) 67(1) 64 64

Raffaele Barba (T) b. Oscar Callo (G) 57 62 62

Filippo Palumbo/Giovanni Cozzolino (T) b. Alessandro Ceppellini/ Davide Cortimiglia (G) 64 36 10-4

Antonio Mastrelia/Gennaro Orazzo (T) b. Tommaso Lippolis/Oscar Callo (G) 62 61



SG Angiulli – CTD Massa Lombarda 6-0

Andrea Pellegrino (A) b. Lorenzo Rottoli (M) 3-0 rit.

Duilio Beretta (A) b. Jacopo Bilardo (M) 3-0 rit.

Attila Balazs (A) b. Alessio De Bernardis (M) 3-0 rit.

Gli altri incontri non disputati per ritiro CTD Massa Lombarda



Classifica finale:

15 (6) Park Tennis Club Genova – semifinali

13 (6) New Tennis Torre del Greco – resta in A1

3 (6) CTD Massa Lombarda – playout salvezza

3 (6) SG Angiulli Bari – playout salvezza



GIRONE 4



TC Prato – CT Vela Messina 3-3

Gianluca Naso (M) b. Jacopo Stefanini (P) 61 62

Matteo Trevisan (P) b. Fausto Tabacco (M) 76(3) 61

Filip Horansky (P) b. Enrique Lopez Perez (M) 62 61

Giorgio Tabacco (M) b. Federico Iannaccone (P) 46 76(13) 60

Antonio Famà/Enrique Lopez Perez (M) b. Jacopo Stefanini/Lapo De Marzi (P) 62 64

Filip Horansky/Matteo Trevisan (P) b. Gianluca Naso/Fausto Tabacco (M) 75 63



CT Maglie – Tennis Club Vomero 4-2

Erik Crepaldi (M) b. Miliaan Niesten (V) 63 62

Facund Juarez (V) b. Francesco Garzelli (M) 60 64

Geoffrey Blancaneux (M) b. Francesco Caparco (V) 60 60

Giammarco Cacace (V) b. Giorgio Portaluri (M) 63 16 76(1)

Geoffrey Blancaneux/Giorgio Portaluri (M) b. Gianluca Di Nicola/ Giammarco Cacace (V) 63 36 10-6

Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (M) b. Giuseppe Caparco/Miliaan Niesten (V) 46 75 12-10



Classifica finale:

12 (6) CT Vela Messina – semifinali

8 (6) CT Maglie – resta in A1

6 (6) TC Prato – playout salvezza

5 (6) TC Vomero Napoli – playout salvezza

A1 FEMMINILE – Arrivano i verdetti anche nel massimo campionato a squadre femminile. Il TC Genova 1893 conquista nettamente la prima posizione nel primo girone con un deciso 4-0 ai danni del TC Prato, che arriverà ai playoff da seconda classificata, mentre ai playout vanno CA Faenza e BAL Lumezzane che nell’ultima giornata pareggiano 2-2. Nel secondo girone il TC Parioli con un netto 4-0 ai danni del CT Siena conquista la prima posizione in virtù della sorprendente netta sconfitta per 4-0 del CT Lucca fuori casa al Tennis Beinasco.



Tutti i risultati della sesta giornata (fonte federtennis.it)



GIRONE 1



TC Genova 1893 – TC Prato 4-0

Alberta Brianti (G) b. Federica Sacco (P) 75 60

Giulia Remondina (G) b. Lisa Piccinetti (P) 75 60

Denise Valente (G) b. Viola Turini (P) 64 75

Giulia Assereto/Denise Valente (G) b. Lisa Piccinetti/Viola Turini (P) 2-1 rit.



CA Faenza – BAL Lumezzane 2-2

Alice Balducci (F) b. Georgia Brescia (L) 57 63 75

Ylenia In-Albon (L) b. Camilla Scala (F) 63 61

Rubina De Ponti (L) b. Agnese Zucchini (F) 76(5) 63

Alice Balducci/Camilla Scala (F) b. Rubina De Ponti/Ylenia In-Albon (L) 63 62



Classifica finale:

15 (6) TC Genova 1893 – semifinali

12 (6) TC Prato – semifinali

5 (6) CA Faenza – playout salvezza

2 (6) BAL Lumezzane – playout salvezza



GIRONE 2



TC Parioli – CT Siena 4-0

Greta Arn (P) b. Federica Grazioso (S) 64 60

Martina Di Giuseppe (P) b. Lilla Agnes Bukta (S) 60 62

Nastassja Burnett (P) b. Chiara De Vito (P) 61 63

Camilla Rosatello/Beatrice Lombardo (P) b. Lilla Agnes Bukta/Costanza Federici (S) 62 46 10-7



Tennis Beinasco – ASD Circolo Tennis Lucca 4-0

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Tatiana Pieri (L) 61 60

Anastasia Grymalska (B) b. Alice Matteucci (L) 61 62

Sofia Caldera (B) b. Laura Bertagni (L) 60 60

Anastasia Grymalska/Sofia Caldera (B) b. Alice Matteucci/Laura Bertagni (L) 60 61



Classifica finale:

11 (6) TC Parioli Roma – semifinali

11 (6) ASD Circolo Tennis Lucca – semifinali

10 (6) USTB Tennis Beinasco – play out salvezza

1 (6) CT Siena – play out salvezza



Sfide playoff:

TC Prato vs TC Parioli

CT Lucca vs TC Genova 1893



Sfide playout:

Tennis Beinasco vs BAL Lumezzane

CT Siena vs CA Faenza