Il Memorial Carlo Agazzi presenta le sue star. Poker d’assi per l’edizione numero 11

La finale raggiunta al torneo del Bronx di New York e persa contro Magda Linette non ha frenato la discesa in classifica di Camila Giorgi. Dopo il netto stop subito al primo turno dello US Open, un po’ per la grande vena di Maria Sakkari e un po’ per le scorie accumulate nel torneo appena concluso, Camila ha disputato un torneo discreto a Osaka raggiungendo i quarti di finale per poi inanellare tre sconfitte di fila e chiudere così il 2019. O almeno così sembrava, poiché è notizia di questa mattina che la tennista maceratese ha scelto di iscriversi al WTA 125K di Limoges, un torneo che può definirsi equivalente, per punti e montepremi, ai challenger più prestigiosi del circuito maschile.



In realtà la entry list del torneo suggerisce una qualità persino maggiore, soprattutto per la particolare collocazione in calendario. Chi vuole guadagnare con anticipo i primi punti validi per la ‘Race 2020’ ha questo torneo come unica alternativa. Sono iscritte di diritto ben tredici top 100 – la prima è Jennifer Brady, l’ultima è proprio Giorgi – ma tramite wild card se ne aggiungeranno altre tre, Yafan Wang, Garcia e la campionessa in carica Alexandrova, per un totale di sedici. Il torneo si disputerà dal 16 al 22 dicembre sui campi indoor del Palais des Sports de Beaublanc di Limoges, che può ospitare 6500 spettatori.

56 Brady, Jennifer (USA)

59 Cornet, Alizé (FRA)

61 Blinkova, Anna (RUS)

63 Zidansek, Tamara (SLO)

65 Pera, Bernarda (USA)

67 Sasnovich, Aliaksandra (BLR)

73 Teichmann, Jil (SUI)

74 Cirstea, Sorana (ROU)

85 Sorribes Tormo, Sara (ESP)

87 Maria, Tatjana (GER)

92 Kozlova, Kateryna (UKR)

93 Rus, Arantxa (NED)

100 Giorgi, Camila (ITA)

102 Watson, Heather (GBR)

105 Kanepi, Kaia (EST)

111 Tig, Patricia Maria (ROU)

112 Vikhlyantseva, Natalia (RUS)

113 Voegele, Stefanie (SUI)

114 Korpatsch, Tamara (GER)

117 Niculescu, Monica (ROU)

121 Bogdan, Ana (ROU)

122 Minnen, Greet (BEL)

L’obiettivo di Camila, la cui stagione è stata influenzata dai problemi al polso, è sicuramente quello di recuperare terreno in classifica. Nelle ultime settimane ha addirittura perso lo scettro di numero uno d’Italia a beneficio di Jasmine Paolini ed è posizionata in top 100 per un soffio, poiché proprio seduta sul centesimo gradino si trova,