Coronavirus, i dati italiani aggiornati al 21 marzo. Crescono ancora i deceduti

Ubitennis è un portale che si occupa di tennis, tautologia delle tautologie. Questi però sono giorni troppo assurdi e diversi dagli altri per fare finta che fuori non stia accadendo nulla. Per questo, fino al termine della pandemia di coronavirus che sta colpendo l’Italia in maniera durissima, abbiamo deciso di fornirvi un aggiornamento giornaliero sulla situazione italiana. Non pretendiamo di diventare un riferimento né di inerpicarci in analisi particolarmente complesse, ma semplicemente di aiutarvi a decodificare la realtà difficile che stiamo affrontando. Sperando di poter dedicare le nostri preoccupazioni ad altro, il prima possibile.

Non si placa, purtroppo, l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus in Italia. La Protezione Civile italiana ha diramato il consueto bollettino delle 18 per aggiornare sul dato dei contagi e dei decessi.

Ad oggi, sabato 21 marzo, risultano 4825 pazienti morti a causa del Covid-19, la malattia causata del coronavirus. Sono 793 in più rispetto a ieri e questo è purtroppo un nuovo record negativo. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha voluto nuovamente specificare che si tratta di decessi con coronavirus e non per il coronavirus, sottolineando come ci si riferisca a tutti coloro che sono deceduti con un contagio attivo e non soltanto ai pazienti la cui morte è arrivata per diretto intervento dell’infezione.

Il totale degli italiani contagiati dal coronavirus sale così a 53578 (+6557 nelle ultime ventiquattr’ore), quasi 900 per milione di abitanti: l’impatto sulla popolazione è più alto di qualsiasi altra nazione nel mondo. Sottraendo i decessi e i pazienti sinora guariti – 6072, 943 in più rispetto a ieri – si ottiene un totale di 42681 pazienti con infezione attiva, 22116 dei quali sono in isolamento domiciliario con sintomi lievi. Sono invece 2857 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, il 7% dei malati totali.

La regione più colpita rimane la Lombardia, che oggi fa registrare 3251 nuovi contagi e 546 decessi (quasi il 70% del totale della penisola). Il dato allarmante rimane purtroppo quello relativo ai pazienti ricoverati in terapia intensiva: su una capienza totale di 1250 posti, già allargata rispetto a quella originaria, 1247 sono occupati da pazienti Covid-19 positivi.

🇮🇹🦠 #COVID19italia, un dato terribile.



In Lombardia, 1.247 posti di terapia intensiva sono occupati da pazienti #Covid_19 (154 dei quali in attesa di esito del tampone).



I posti totali sono 1.250.



Restiamo uniti, ma soprattutto #restiamoacasa. pic.twitter.com/Bw7j0Q7a8F — Matteo Villa (@emmevilla) March 21, 2020

