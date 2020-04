La base del tennis protesta: lanciata la petizione ‘tutti o nessuno’

“Altro che cassaintegrato. Mi è stato sospeso lo stipendio: quindi è peggio, molto peggio”. Non è il maestro del circolo più vicino a casa vostra che sta parlando. Ma niente di meno che Corrado Barazzutti, ex n.7 al mondo e due volte semifinalista Slam, attualmente capitano della squadra italiana di Coppa Davis e allenatore di Fabio Fognini, in un’intervista a La Repubblica. “La gente pensa che sia ricco ma non vivo di rendita ed è per questo che nutro preoccupazione sul futuro, anche per i miei figli”. Insomma, il suo periodo di isolamento sociale è molto meno sereno di quello che ci si potrebbe aspettare.

Barazzutti, nato a Udine e da tempo trapiantato a Roma, ha passato la quarantena nella sua casa fuori città insieme ai famigliari. “Sono riuscito a riunire la mia famiglia da me, perché abito fuori Roma e ho dello spazio aperto. Ho fatto il nonno, però poi la nostra bolla magica si è dovuta confrontare con la realtà delle conferenze stampa di Borrelli”, ha detto il 67enne friulano. Difficile nascondere le preoccupazioni per la diffusione del virus e per le pesanti conseguenze che sta avendo sulla vita di tante persone. “Ne usciremo obbligatoriamente perché lo stop dell’economia sta mandando in malora il mondo. Ma di conseguenza ci esporremo: incrociamo le dita”, ha proseguito.

E il futuro del tennis? Barazzutti si augura che presto tutti gli appassionati in Italia possano prendere la racchetta in mano di nuovo e incoraggia le autorità a fare delle distinzioni rispetto ad altri sport. “Speriamo che si possa giocare con le precauzioni necessarie. In fondo il tennis è uno sport singolo e il governo deve tenere conto delle sue caratteristiche. Non parlo del tennis professionistico ma dell’attività di base”. Ecco, invece per quello? Quanto dobbiamo ancora attendere prima di vedere ricominciare i circuiti ATP e WTA? Barazzutti non sembra ottimista e pone una condizione. “Per i tornei toccherà aspettare i vaccini per poter giocare quindi in totale sicurezza. È la mia speranza”, ha sottolineato.

Vaccini che potrebbero essere disponibili non prima del 2021. Sempre che poi i giocatori li facciano. Il n.1 al mondo, Novak Djokovic, ha detto di essere personalmente contrario ai vaccini. “Rispetto la sua opinione sono in disaccordo perché sono per le vaccinazioni. Punto”, ha precisato Barazzutti. In ogni caso, secondo lui questa stagione è compromessa. Uno scenario che le grandi istituzioni del tennis vorrebbero scongiurare. Così come le singole federazioni che ospitano i grandi tornei. Quella francese sta facendo i salti mortali per far disputare il Roland Garros. Quella italiana, per la quale è sotto contratto, tiene aperta ogni opzione per gli Internazionali d’Italia, incluso lo spostamento di sede da Roma a Torino, con annesso cambiamento di condizioni di gioco. “Non sono convinto che si riprenderà. Roland Garros e Federtennis fanno bene a essere ottimisti. Loro devono esserlo”, ha sostenuto.

Intanto, l’allentamento delle misure restrittive, nel quadro della cosiddetta fase 2, potrebbe portare alla riapertura di alcune strutture della FIT. “So che riaprirà il centro di Tirrenia, dove ci sono rischi minori perché è una sorta di collegio ed è tutto abbastanza contingentato”, ha rivelato Barazzutti. Così i maggiori talenti del nostro tennis potranno ricominciare ad allenarsi. Uno su tutti Fognini, che da quest’anno è seguito proprio dall’ex tennista friulano. “Fognini appena avrà la possibilità tornerà ad allenarsi. È possibile che vada anche lui a Tirrenia, ma è un’opzione anche che venga a giocare sul campetto di casa mia”, ha detto. Anche questi allenamenti casalinghi, nel senso più letterale del termine, potrebbero essere una forma di quella che chiamano “nuova normalità”.