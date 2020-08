US Open 2020, ci siamo. Giovedì 27 agosto (ore 18) il sorteggio dei tabelloni

Lo sappiamo da tempo, sarà lo US Open più complicato a livello di organizzazione della storia recente degli Slam. La pandemia ha colpito duramente gli Stati Uniti e ha messo a dura prova la macchina organizzativa di Flushing Meadows. La mentalità americana è da sempre “Show must go on“, e dunque gli organizzatori del torneo hanno fatto uno splendido lavoro per assicurare il regolare svolgimento del torneo. La bolla pensata al Billie Jean King National Center per ora ha incontrato il gradimento dei giocatori, nonostante la preoccupazione per il coronavirus e alcune zone grigie del regolamento come la questione Dellién-Pella.

Alle ore 18 italiane (12 locali) di giovedì 27 agosto verranno sorteggiati i tabelloni principali. I sorteggi daranno vita all’edizione numero 140 degli US Open, che sarà quella con il minor numero di partecipanti da quando esistono le qualificazioni. I tennisti saranno 160, 128 di singolare e 32 di doppio, vista l’eliminazione delle qualificazioni decisa dalla USTA. Come previsto sarà un tabellone falcidiato dalle tante assenze, soprattutto in campo femminile – basti dire che saranno assenti entrambi i campioni in carica.

UOMINI – Per quanto riguarda gli uomini ci sarà il numero 1 del mondo e favorito principale per il titolo, Novak Djokovic, ma non ci saranno il campione in carica Rafa Nadal e Roger Federer (per la prima volta dallo US Open 1999 saranno assenti entrambi). Assente tra i top 10 anche Gael Monfils e il numero 11 del mondo Fabio Fognini.

DONNE – Mancherà più di metà della top 10, con assenze eccellenti come quella della campionessa in carica Andreescu (ferma ai box da quasi un anno), Svitolina, Bencic, Bertens e soprattutto la numero 1 del mondo Simona Halep. Difficile giocare a trovare la favorita, anche se ci si attenda una reazione di carattere dalle prime due favorite del seeding (Pliskova e Kenin) che al Western&Southern Open hanno deluso; se c’è una cosa che ci ha insegnato la WTA in questi anni è che la sorpresa è sempre dietro l’angolo, e chissà che Serena non possa raggiungere quel maledetto numero 24.

ITALIANI – Se le uniche due presenze femminili saranno quelle di Jasmine Paolini e Camila Giorgi, in campo maschile sarà un US Open da record. I tennisti italiani ai nastri di partenza dello Slam statunitense saranno dieci, capitanati dal numero 8 del mondo Matteo Berrettini, semifinalista della passata edizione e numero 6 del seeding. Non ci sarà il già citato Fabio Fognini, che ha preferito ricominciare dalla terra, mentre popoleranno il draw Sinner, Mager, Travaglia, Cecchinato, Sonego, Caruso, Gaio e gli esperti Seppi e Lorenzi, rispettivamente al sedicesimo e settimo US Open in carriera.

Le trentadue teste di serie del tabellone maschile:

Djokovic Thiem Medvedev Tsitsipas Zverev Berrettini Goffin Bautista Agut Schwartzman Rublev Khachanov Shapovalov Garin Dimitrov Auger-Aliassime Isner Paire Lajovic Fritz Carreno-Busta De Minaur Basilashvili Evans Hurkacz Raonic Krajinovic Coric Struff Pella Ruud Cilic Mannarino

Le trentadue teste di serie del tabellone femminile:

Ka. Pliskova Kenin S. Williams Osaka Sabalenka Kvitova Keys Konta Martic Muguruza Rybakina Vondrousova Riske Sakkari Kerber Kontaveit Mertens Vekic Yastremska Muchova Alexandrova Anisimova Putintseva Shuai Zhang Linette Stephens Jabeur Kudermetova Ostapenko Mladenovic Sevastova Peterson

COPERTURA TELEVISIVA – Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 e sul servizio streaming dedicato.

LA PROGRAMMAZIONE DELLO US OPEN 2020

Day 1: lunedì 31 agosto – Primo turno

Day 2: martedì 1 settembre – Primo turno

Day 3: mercoledì 2 settembre – Secondo turno

Day 4: giovedì 3 settembre – Secondo turno

Day 5: venerdì 4 settembre – Terzo turno

Day 6: sabato 5 settembre – Terzo turno

Day 7: domenica 6 settembre – Ottavi di finale

Day 8: lunedì 7 settembre – Ottavi di finale

Day 9: martedì 8 settembre – Quarti di finale

Day 10: mercoledì 9 settembre – Quarti di finale

Day 11: giovedì 10 settembre – Semifinali femminili, prima semifinale maschile

Day 12: venerdì 11 settembre – Seconda semifinale maschile

Day 13: sabato 12 settembre – Finale femminile

Day 14: domenica 13 settembre – Finale maschile