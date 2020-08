Scisma nell’ATP: i giocatori creano una loro associazione indipendente!

È sfumata la possibilità di vincere due Challenger in due settimane per Stan Wawrinka. Il tre volte campione Slam si è ritirato dal Challenger di Praga 2, dopo aver vinto il trofeo sabato scorso. Era la prima testa di serie del torneo, come la scorsa settimana, e a differenza dei match in parte sofferti del primo torneo, aveva raggiunto molto agevolmente i quarti di finale, battendo in due rapidi set sia il qualificato Oliveira, sia Van de Zandschlup. Nei quarti di finale è stato un infortunio alla gamba a fermarlo, probabilmente dovuto a un sovraccarico di partite dopo il lunghissimo stop. È verosimile anche che il forfait sia precauzionale, per non rischiare uno stop più lungo.

Il russo Alan Karatsev ha passato il turno senza giocare, conquistando il penultimo atto. Nella giornata di giovedì si era conquistato un posto negli ultimi otto battendo con un secco 6-2 6-1 Ernests Gulbis. Stan non è nell’entry list del torneo di Kitzbuhel, che si disputerà dal 7 al 13 settembre in concomitanza con la seconda settimana dello US Open. La preparazione svolta a Praga servirà soprattutto per gli Internazionali BNL d’Italia, dove Wawrinka è al momento iscritto.