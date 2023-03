Torna il “Città di Firenze”: il torneo giovanile di Pasqua arriva alla 46esima edizione

Naomi Osaka rilancia. Dopo la maternità tornerà in campo e pone come obiettivo l’Australian Open 2024. La giapponese, futura mamma, ha pianificato il suo ritorno in campo per lo Slam australiano. Il suo obiettivo è quella di essere una madre da sogno e una giocatrice modello in campo. Lo ha affermato in un’intervista televisiva rilasciata al canale giapponese WBS.

Dopo la gravidanza, Osaka conferma che scenderà nuovamente in campo: “Questi mesi lontano dal tennis – ha detto Osaka – mi hanno permesso di riconciliarmi con questo sport. Nutro un forte sentimento per questo sport a cui ho dedicato tutta la mia vita. Sono in una fase di riposo, ma mi sento ancora competitiva. Credo di poter vincere uno Slam e il mio sogno è che mio figlio mi veda farlo. Ho intenzione di tornare sul circuito nel 2024“.

Nel corso della carriera si è aggiudicata sette titoli WTA su dodici finali disputate, vincendo quattro tornei del Grande Slam: gli US Open nel 2018 e nel 2020 e gli Australian Open nel 2019 e nel 2021. In seguito al primo successo australiano, il 28 gennaio 2019 è diventata la prima asiatica a raggiungere il primo posto del ranking mondiale. È stata la prima giapponese a vincere un titolo Slam e la terza nell’era Open a qualificarsi per le WTA Finals. Il 23 luglio 2021, ai giochi olimpici di Tokyo 2020, è stata la tedofora che ha acceso il braciere olimpico.