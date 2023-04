Il “Città di Firenze” si veste d’azzurro: 11 italiani nei quarti di finale

Quarti di finale per Lorenzo Musetti sulla terra rossa al Gran Prix Hassan II in quel di Marrakech. Dall’altra parte della rete, il francese Alexandre Muller che al primo turno aveva sconfitto un altro italiano, Francesco Passaro. Si tratta di una sfida inedita per i due che si affrontano per la prima volta in carriera. Lorenzo entra in campo con la fasciatura alla coscia destra, un problema che aveva richiesto l’intervento del fisioterapista durante la partita contro Hugo Gaston. Per Lorenzo è il secondo torneo in cui si presenta come favorito del seeding – la prima volta è stata lo scorso febbraio a Santiago del Cile dove però fu sconfitto all’esordio da Jaume Munar.

A. Muller b. [1] L. Musetti 6-3 1-6 6-4

Primo set: un break per Muller decide il parziale

Un primo parziale che inizia con il tennista di Carrara ben centrato, specialmente dalla parte del diritto con cui mette a referto ben due vincenti nel suo primo game al servizio. Il 26enne francese dal canto suo, spinge bene da fondo campo e si presenta spesso nei pressi della rete per conquistare il punto.

Lo strappo avviene nel sesto gioco, per un diritto inside-out largo in corridoio di Lorenzo e due ottime risposte sul servizio di Muller, si materializzano tre palle break per il francese: basta la prima in cui sulla seconda di Lorenzo, Muller risponde con violenza sulla diagonale del rovescio con l’azzurro costretto ad accorciare e ad offrire la palla giusta per la chiusura all’avversario.

Musetti gioca in posizione molto arretrata – che sappiamo essere una sua caratterista, ma anche per la violenza dei colpi giocati da fondo campo dal suo avversario. In soli 28 minuti il primo parziale è del transalpino. Le percentuali dei due contendenti sono piuttosto simili sulla prima di servizio: 78% di prime in campo per Lorenzo e 72% per Muller ma a fare la differenza è la percentuale di punti vinti con la prima, quasi il 90% per il transalpino e solo il 62% per il carrarino.

Secondo set: il dominio di Musetti

Il secondo parziale parte male per Musetti che concede due palle break per due diritti di poco larghi in corridoio e un doppio fallo. Lorenzo è bravo ad annullarle ma il francese se ne procura un’altra con un gran pressing da fondo col diritto. Il francese comunque non molla e tiene Lorenzo nel game, annullando palla game e procurandosi la quarta palla break, annullata con una buona prima di servizio. Si salva il carrarino con un gran recupero su una stop volley ben eseguita ed evita lo strappo.

Nel secondo game del set la situazione di ribalta completamente. Questa volta ad avere palla break è il numero 21 del mondo che la converte e si porta avanti 2-0. Iniziano a crollare le certezze del francese che ora sbaglia davvero tanto e perde il quarto gioco cedendo il servizio a 30. Ormai Lorenzo è padrone del campo e costringe l’avversario a correre da un lato all’altro del campo e iniziano a vedersi anche le variazioni (back e smorzate), tipiche del gioco del carrarino. Il computo dei parziali è così rimesso in parità e viene tutto rimandato al terzo set.

Terzo set: Lorenzo spreca il vantaggio e cede alla distanza

Subito break in favore Lorenzo che continua ad approfittare del calo dell’avversario, decisamente sottotono rispetto al primo set. Rischia qualcosa l’azzurro nel secondo gioco che a causa di due errori in lunghezza e uno in larghezza, si ritrova 40 pari; senza concedere palla break, Lorenzo si mantiene avanti nel punteggio.

Il dominio del carrarino è ormai netto. Avanti 3-1, si procura un’altra palla break ma Muller serve e attacca bene, trascinando il gioco ai vantaggi e con tre punti consecutivi, si salva a resta in scia. Quando ormai la partita sembra in pieno controllo, nel sesto gioco Musetti mette solo una prima (che gli da l’unico punto del gioco) e commette un doppio fallo. Concede così tre palle break consecutive al francese a cui basta la seconda per ri-agganciare Musetti e operare il sorpasso. Chiamato a servire per tenere aperto il match, Lorenzo parte male, depositando un diritto ampiamente fuori dal campo e, innervosito, finisce per regalare all’avversario i primi tre match point. Sul primo si salva grazie al serve-and-volley sulla seconda; sul secondo con un gran diritto in uscita dal servizio; sul terzo, difeso con la seconda, si inventa una palla corta su cui Muller arriva bene e Lorenzo è costretto ad alzare bandiera bianca. Per il 26enne francese è la prima semifinale ATP in carriera e attende il vincente tra O’Connell e Kotov.