ATP Estoril: prima finale stagionale per Ruud, sfiderà Kecmanovic per il titolo

[6] M. Kecmanovic b. M. Cecchinato 6-3 6-1

Si ferma in semifinale la corsa di Marco Cecchinato in Portogallo nel primo torneo della stagione europea sulla terra battuta. Il siciliano è stato battuto nettamente da Miomir Kecmanovic, N.6 del seeding, in un match durato appena 65 minuti dove ha raccolto solo 4 giochi.

Cecchinato arrivava qui dopo 3 vittorie di grande prestigio: aveva infatti battuto in sequenza tre grandi specialisti del rosso come Schwartzman, Fognini e Davidovich Fokina ma oggi contro il serbo c’è stato poco da fare. Kecmanovic si propone già oggi come una mina vagante per la stagione europea sul rosso e non è una buona notizia per il nostro Lorenzo Musetti, visto che Kecmanovic sarà il suo avversario di primo turno di Montecarlo. Non proprio un sorteggio fortunato.

Nella semifinale odierna c’è stata partita solo per metà del primo set ma è subito apparso chiaro come le variazioni di Cecchinato anche con la smorzata, non mettessero in difficoltà Kecmanovic estremamente solido da fondo campo.

Cecchinato ha perso spesso il controllo del dritto fin dalle prime battute e ceduto il servizio nel quinto gioco di fatto non è stato più in grado di rientrare in partita. Marco ha infatti ottenuto le uniche due palle break della partita quando Kecmanovic serviva per il match avanti 6-3 5-1, quindi quando ormai era tutto decisamente compromesso.

Le tre vittorie di rilievo di questa settimana consentiranno comunque a Marco di risalire la classifica con un guadagno in doppia cifra di posizioni nel ranking ATP. Sarà di nuovo intorno alla posizione N. 80 a prescindere dagli altri risultati del weekend a Marrakech e Houston.