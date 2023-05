Sardegna Open: i big Schwartzman e Kokkinakis scendono in campo. Oltre a loro, due derby in programma quest’oggi

Il mondo del tennis è sempre più glamour. Nella giornata del primo maggio i riflettori di tutti gli appassionati di moda e non solo erano punti sulla East Coast, con uno degli eventi più mondani a livello globale. Stiamo parlando ovviamente del Met Gala 2023, uno dei red carpet più noti al mondo che si è svolto al Metropolitan Museum of Art di New York.

Evento che ha visto sfilare sul tappeto rosso, oltre ad Anna Wintour, la global editorial director di Vogue, alcune delle celebrità di livello mondiale del cinema, della musica e anche del mondo dello sport.

Uno dei co-host di questa edizione è stato Roger Federer, amico della Wintour, con la direttrice di Vogue che dedicò un articolo omaggio allo svizzero in seguito alla notizia del suo ritiro. Per Federer si tratta di un ritorno al Met Gala dopo la sua ultima apparizione nel 2017, quando si presentò con uno smoking Gucci con un cobra di cristallo sulla schiena. Il look odierno era molto più sobrio con al polso l’ultimo modello prodotto da Rolex.

Anche quest’anno era presente Matteo Berrettini. Il tennista romano, che salterà gli Internazionali d’Italia per il problema all’addome, si è presentato con un look total black che non è passato inosservato. Diversamente dalla sua ultima presenza, Matteo si è presentato in solitaria. Lo scorso anno al suo fianco era presente l’ex fidanzata Ajla Tomljanovic, che insieme a Matteo è stata una di stelle di Break Point, la serie Netflix sul mondo del tennis, rinnovata per una seconda stagione.

Iconica come sempre Serena Williams, con l’ex tennista statunitense che ha approfittato l’occasione per annunciare al mondo di essere in dolce attesa del secondogenito, dopo Olympia.

Tra le stelle era presente anche l’ex tennista Andy Roddick con sua moglie Brooklyn Decker. La coppia ha posato davanti ai fotografi mano nella mano con Roddick ha scelto di indossare un classico smoking nero e mocassini. Tra i co-host di questa edizione, oltre a Roger Federer, vi erano anche le attrici Penelope Cruz e Michaela Coel e la stella del pop Dua Lipa.