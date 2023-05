ATP Roma: Rune gestisce i nervi, Fognini k.o. in due set

Dal nostro inviato a Roma,

H. Rune [7] b. F. Fognini [WC] 6-4 6-2

Holger Rune non trema di fronte al pubblico della Grand Stand Arena e batte 6-4 6-2 Fabio Fognini, gestendo bene il finale di primo set piuttosto turbolento e dominando di fatto il match dall’inizio alla fine. Adesso il danese troverà Alexei Popyrin agli ottavi di finale. Una sconfitta che per Fognini significa sicura esclusione dal tabellone principale di Wimbledon.

Primo set: inizio shock, poi finale intenso

Sin dall’avvio di match Rune vuole dare un’impronta alla partita, imprimendo alti ritmi allo scambio e impedendo a Fognini di creare tennis e metterlo in difficoltà con le variazioni. Il break per il danese arriva nel terzo gioco e gli errori per l’azzurro arrivano sempre quando è soffocato dalla pesantezza di palla del suo avversario. Rune conquista anche il doppio break al termine di un game nel quale sul 15-0 viene chiamato un rovescio al ligure fuori: l’azzurro si prende anche un warning per verbal abuse nei confronti dell’arbitro, perde la battuta con qualche errore di troppo e continua a discutere animatamente con il giudice di sedia Adel Nour. Il danese incappa in un passaggio a vuoto al servizio sul 2-5, va sotto 0-40, poi recupera, ma sbaglia uno smash banale da sopra la rete sparandolo sul nastro e il pubblico del Grandstand torna ad infiammarsi. Fognini tiene la battuta per risalire sul 4-5 e mette pressione sul suo avversario che si ritrova sullo 0-30, ma gestisce perfettamente i successivi quattro punti e si prende un turbolento primo set.

Secondo set: monologo Rune

Fognini sbaglia decisamente troppo nel primo game del secondo set e subisce subito il break con un errore di rovescio, uno di dritto e un doppio fallo che spalancano subito le porte a Rune. Il ligure sembra completamente uscito dalla partita, perde molto rapidamente il servizio a quindici nel terzo gioco con due dritti steccati e uno schiaffo al volo in rete. L’ex numero 9 del mondo si sblocca da 0-4 sotto con un turno di servizio nel quale annulla una palla dello 0-5 con una buona prima e riesce a rimanere in vita nel match. Il danese stavolta non trema e non sbaglia più nulla e chiude sul 6-2, disinteressandosi dell’ultimo turno di risposta e concludendo il match in scioltezza.