Piemonte Open, Scanagatta: “Gaio che bella storia. Ricordate quando Koepfer sfidò Federer?” [VIDEO]

L. Bronzetti b. R. Peterson 6-4 7-6(4)

WHAT just happened? 😮



File this one in the "strangest match point saves" folder 😜#WTARabat pic.twitter.com/bjJPFyIWRo — wta (@WTA) May 23, 2023

Ha dovuto sudare parecchio Lucia Bronzetti per chiudere la sua partita di primo turno al Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, di scena a Rabat, ma alla fine la 24enne riminese è riuscita a imporsi sulla temibile svedese Rebecca Peterson (n° 86 WTA) con il punteggio di 6-4 7-6 e dopo essersi vista annullare la bellezza di sei match point. Un duello scorbutico ed equilibrato – del resto lo dimostravano le quote del pre-partita, secondo le quali non si poteva parlare di una vera favorita tra le due – nel quale Bronzetti è stata brava a giocare bene tutti i punti importanti, a rimontare da 1-4 nel secondo set e a costringere quasi sempre l’avversaria a doversi guadagnare i propri turni di battuta ai vantaggi.

QUI IL LINK AL TABELLONE COMPLETO

Peterson, vincitrice di due titoli WTA in carriera e finalista in questa stagione al WTA 250 di Merida, non ha mollato fino all’ultimo -15, ma Lucia non ha perso fiducia anche quando l’incontro poteva complicarsi e ha voluto essere lei a tenere ben saldi le redini degli scambi e a dettare il ritmo di ogni singolo punto. Ad attendere l’azzurra, che raggiunge dunque Trevisan tra le italiane protagoniste in ottavi, è pronta la testa di serie n° 8 Tatjana Maria, con quest’ultima favorita, visto il precedente di Monterrey (2023) chiuso a favore della tedesca per 6-1 6-0.

Primo set: Bronzetti fa gara di testa dall’inizio alla fine. 6-4 per lei

Lucia dimostra di non voler lasciare nulla al caso fin dai primi scambi. È lei a comandare, e gli errori da fondo sono decisamente limitati. Uno start che le vale il 3-0 “pesante”, pur, come sappiamo, non essendo il servizio un fattore determinante per il suo gioco. E in effetti la svedese risale fino al 4-4, guadagnando fiducia punto dopo punto, limitando di molto i non forzati e mettendo pressione all’azzurra avvicinandosi alla riga di fondo per evitare di perdere metri. Poco male, però, per la tennista romagnola n° 102 WTA, che non si abbatte e continua a credere di poter essere incisiva con i colpi di rimbalzo. Cosa che effettivamente accade e che le consente di piazzare l’allungo decisivo, andando a sedersi sul 6-4 in suo favore dopo 54 minuti di lotta e buone soluzioni da parte di entrambe.

Secondo set: Lucia rimonta da 1-4 e disputa un tie-break perfetto

Il secondo parziale è, se possibile, ancor più combattuto del primo e l’altalena di break e controbreak lo rende ancor più affascinante. Sui 12 game di battuta, addirittura la metà vede trionfare la tennista in risposta, fattore certamente ben più impattante, in questa partita, del servizio. Peterson è determinata a rimontare e gioca sopra ritmo, sbagliando poco o nulla, nei i primi 5 giochi, al termine dei quali si trova avanti per 4-1 con doppio break di vantaggio. Ma, finito il momentaneo boom nel suo tennis, ricomincia a consegnare alla nostra beniamina qualche regalo di troppo, perdendo 12 punti dei successivi 14 e ritrovandosi in men che non si dica sul 4-4. La svedese si rifà avanti sul 5-4, ma quando va a battere per portare l’incontro al terzo non si procura nemmeno un set point. Lucia allora ribalta nuovamente le sorti, scappa sul 6-5 e ha cinque palle per archiviare la pratica già nel dodicesimo gioco – complessivamente il più laborioso – ma la rivale gliele annulla, allungando la resa al tie-break. Qui, l’italiana è perfetta, sale 6-3 e questa volta a nulla vale l’ennesimo match point cancellato, con Bronzetti che chiude nello scambio successivo.

