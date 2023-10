WTA Monastir: Trevisan out al primo turno con rammarico

[WC] K. Kawa b. [3] M. Trevisan 6-3 3-6 7-5

Una sconfitta di quelle che fanno male quella di Martina Trevisan al Jasmine Open di Monastir. Saluta la Tunisia al primo turno la ventinovenne toscana sconfitta in tre set 6-3 3-6 7-5 dalla polacca Katarzyna Kawa, in gara grazie ad una wild card. Reduce dalla semifinale di Hong Kong, Trevisan non trova mai la giusta intensità e cede il passo alla polacca numero 217 WTA. Kawa al secondo turno del torneo tunisino troverà un’altra italiana, Lucrezia Stefanini.

Una partita dalle diverse sfumature. Un primo set nel quale Kawa capitalizza al meglio il suo gioco aggressivo e sempre in spinta. La regolarità di Trevisan è stata utile per portare a casa il secondo set, sfruttando gli errori di una Kawa fallosa e appannata. Set decisivo che lascia l’Italiana con qualche rammarico per qualche punto non sfruttato che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita.

Primo set: il gioco aggressivo di Kawa abbatte le difese di Trevisan

Non è stato l’inizio che si aspettava Martina Trevisan. La polacca Kawa, infatti, approccia il match trovando il giusto timing in risposta, togliendo spazio di manovra all’italiana. Un paio di buone risposte della polacca portano Trevisan a commettere qualche sbavatura. Risultato finale, matura subito break in apertura per la polacca.

Trevisan però ha chiaro il copione da seguire: deve cercare di muovere l’avversaria puntando sulla profondità. E già nel gioco successivo, l’azzurra si procura tre palle break consecutive. Kawa supportata da belle accelerazioni e da una buona qualità di gioco, sopratutto dalla parte del rovescio annulla le tre occasioni dell’italiana. La quarta però è quella buona con Kawa che regala il break all’italiana con un doppio fallo.

Kawa è aggressiva in risposta mentre a Martina manca la precisione. Altra rimonta della polacca che da 0-40 piazza un altro break con Trevisan che sembra non riuscire a disinnescare il gioco aggressivo della polacca. Kawa è in pieno comando del gioco, mentre Trevisan fatica non solo nel gioco ma anche a livello non verbale. Il linguaggio del corpo è negativo e il suo tennis non sembra efficace. La polacca gestisce bene i suoi turni di servizio e chiude 6-3 dopo 37 minuti.

Secondo set: blackout Kawa, Trevisan in controllo

Dopo un primo set nel quale il tennis produttivo di Kawa ha fatto breccia su Trevisan, l’italiana riparte con un altro piglio conscia di dover elevare il livello del suo gioco sotto diversi punti di vista. A dare una mano ad inizio di secondo set vi sono gli errori di Kawa.

Sul 15-40 del secondo gioco arriva una buona risposta di Trevisan a cui segue un dritto scellerato di Kawa, e così arriva il break al termine di un game mal giocato dalla polacca. Kawa sembra poco lucida e da quel momento crescono gli errori. Trevisan gioca più quadrata e limita gli errori. Gioco preciso che le è sufficiente a prendere il largo. La polacca non ne azzecca più una e con due doppi falli consecutivi porta Trevisan a condurre 4-0

Kawa va a corrente alternata, ma trova il modo di spezzare il momento negativo. Due vincenti in risposta si alternano ai soliti errori. Nonostante ciò la polacca riesce a portarsi a palla break sul servizio di Trevisan. Occasione convertita con una palla corta ben giocata. La polacca nella seconda parte del set gioca con maggior varietà. Non solo colpi di potenza ma anche slice e palle corte che hanno l’obiettivo di togliere il ritmo all italiana. Il piano, tuttavia, non ha gli esiti sperati da Kawa. Con qualche brivido, vedi una palla break annullata nel nono game, Trevisan si salva portando la sfida al set decisivo.

Terzo set: rammarico Trevisan, qualche errore di troppo le costa il match

Il terzo set continua con il medesimo copione Kawa ritorna in modalità spara tutto con colpi potenti e precisi che si alternano a errori marchiani. Trevisan continua a giocare regolare, senza però quegli acuti che potrebbero tagliare le gambe alla polacca. L’italiana riesce a sopravvivere ad un travagliato quarto gioco durato 14 punti e poi aumenta la pressione in risposta nel gioco successivo. Buone risposte di Trevisan che si sommano agli errori di Kawa per quelle che sono tre palle break che spezzano la partita. Su una morbida seconda, l’italiana risponde di rovescio centrale e Kawa sparacchia ancora out per il break Trevisan. La polacca quando riesce a giocare con i piedi ben piantati è letale e il rovescio incrociato di Kawa è un colpo che fa male. I game di servizio si rivelano complicati per Trevisan e nel sesto gioco l’azzurra annulla tre palle break ma capitola alla quarta sbagliando a rete un punto che era quasi chiuso.

Dopo i due break consecutive le due tenniste sembrano avere un maggior controllo dei propri turni di servizio. Sul 5-5 Kawa fatica a trovare la prima ma Trevisan sembra non trovare il guizzo. Arriva a palla break l’italiana ma affonda in rete un dritto su una seconda morbida della polacca, dopo qualche altro arriva da matita blu arrivato nel game. Martina, chiamata a servire per rimanere nel set, si disunisce. Sbavature che portano la polacca ad aver due match point. Subito sfruttata dalla polacca con Trevisan che sparacchia il dritto in uscita dal servizio out. Al secondo turno approda la polacca che affronterà Lucrezia Stefanini.