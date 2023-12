TC Sinalunga, il sogno continua. Che impresa per il CT Vela Messina

Saranno il TC Sinalunga e il CT Vela Messina a giocarsi la finale scudetto della Serie A1 BMW maschile, in programma il 10 dicembre al Circolo della Stampa Sporting Torino. Profumo di scudetto, per il CT Sinalunga che deve difendere il titolo dell’anno scorso, contro il CT Vela Messina che ha dominato il Tc Crema.

PLAY-OFF

Nel remake della finale 2022 il CT Palermo cade ancora contro il TC Sinalunga Siena, capace lo scorso anno – da matricola – di conquistare uno storico, primo scudetto. La gara d’andata in terra toscana ha visto i padroni di casa imporsi per 4-2.

Il primo punto è dei toscani: lo ottiene Marcello Seragini che batte Gabriele Piraino, fresco di finale ITF a San Gregorio di Catania, 63 61. Salvatore Caruso pareggia per il CT Palermo battendo 75 62 l’ex Top 100 slovacco Jozef Kovalik, oggi numero 227 del mondo. Sinalunga si porta avanti con il doppio 60 di Andrea De Marchi, promettente azzurro protagonista alle finali della Junior Davis Cup, su Riccardo Surano. E ottiene il punto decisivo con Matteo Gigante che batte 63 06 64 Alessandro Giannessi.

L’impossibile è diventato realtà a Messina: fa effetti miracolosi la terra di viale della Libertà protagonista dfue anni di una gran rimonta contro Pistoia. La storia si è ripetuta con un netto 6-0 che ribalta il 4-2 subito all’andata. Julian Ocleppo apre la sfida portando il primo punto ai messinesi. Vittoria di prestigio, la sua, 62 36 61 sull’olandese Robin Haase attulmente numero 41 nel ranking di doppio. Poi gli incontri sono stati sospesi.

Alla ripresa Fausto Tabacco firma il 2-0 e il provvisorio pareggio grazie al successo in rimonta su Andrea Arnaboldi, battuto 67(4) 76(1) 62. E Marco Trungelliti allunga sul 3-0 grazie al successo in due set su Samuel Vincent Ruggeri. Giorgio Tabacco ha lasciato un solo game a Lorenzo Bresciani, poi è tornato in campo con il fratello Fausto per il doppio che ha dato il decisivo punto del 5-0. Insieme hanno sconfitto con un doppio 6-2 Leonardo Cattaneo e Andrey Golubev. Infine Ocleppo e Romboli si sono aggiudicati il sesto punto per ritiro contro Haase e Vincent Ruggeri che avevano vinto 6-4 il primo set ed erano sotto 4-3 nel secondo.

PLAY-OUT

Tabellone a otto squadre quello dei playout, con quattro posti per restare in A1 anche il prossimo anno. Il CTD Massa Lombarda, risalito quest’anno nel massimo campionato, si salva battendo 5-1 il Matchball Siracusa: la gara d’andata in Sicilia era finita 3-3.

I lombardi allungano sul 3-0 dopo i primi tre singolari. Prima arriva il 61 62 di Francesco Forti a Antonio Massara, poi il promettente Lorenzo Rottoli batte 64 75 Antonio Caruso. Infine Giulio Zeppieri batte 75 62 il portoghese Pedro Barreiros Cardoso de Sousa. Alessandro Ingarao ottiene l’unico punto per i siciliani con un netto 64 62 su Marco Cinotti. Forti/Zeppieri e De Bernardis/Rottoli chiudono il discorso con due vittorie in doppio.

Il Junior Tennis Perugia perde in casa 5-2 contro il TC Parioli, che ribalta il 2-4 dell’andata in casa e resta in A1. Il Parioli parte meglio grazie al 61 61 di Miijan Zekic su Skander Mansouri. Pietro Rondoni batte in rimonta Gian Marco Moroni 67(1) 75 63 poi Flavio Cobolli, reduce dalle Next Gen ATP Finals, vince 46 61 62 il match clou di giornata contro Francesco Passaro. Rainer Masera completa il poker in singolare con il 61 64 su Gilberto Nasucci. Perugia ha vinto i due doppi con Passaro/Casucci e Mansouri/Moroni. Questi ultimi hanno sconfitto Cobolli e Zekic, poi tornati in campo nel doppio di spareggio vinto 10-7 al set decisivo contro Passaro e Mansouri.

Si salva il TC Italia Forte dei Marmi che supera 4-2 Matchball Firenze: la gara d’andata a Firenze era finita 3-3. Marco Furlanetto vince il primo punto per il TC Italia, battendo 62 63 Lorenzo Sciahbasi. Due successi per 63 64 di Lorenzo Carboni e Walter Trusendi lanciano il TC Italia, poi Gianmarco Ferrari domina 60 61 Luca Potenza e porta al Matchball il primo punto della sfida. I doppi non cambiano lo scenario.

Infine il TC Pistoia ha bissato il 4-2 dell’andata contro il Tennis Club Bisenzio Manteco e raggiunto la salvezza. Al ritorno, partenza a razzo dei toscani che si portano subito sul 2-0: Niccolò Baroni batte Francesco Canò 62 63 e Filip Horansky fa valere l’esperienza internazionale su Cosimo Banti, sconfitto 62 61. Lorenzo Vatteroni e Leonardo Rossi portano sul 4-0 i toscani che non scendono in campo per i doppi.

I RISULTATI COMPLETI

PLAY-OFF

CT Palermo – TC Sinalunga Siena 1-3 (andata: 2-4)

Marcello Serafini (TC Sinalunga) b. Gabriele Piraino (CT Palermo) 63 61

Salvatore Caruso (CT Palermo) b Jozef Kovalik (TC Sinalunga) 75 62

Matteo Gigante (TC Sinalunga) b. Alessandro Giannessi (CT Palermo) 63 06 64

Andrea De Marchi (TC Sinalunga) b. Riccardo Surano (CT Palermo) 60 60

CT Vela Messina – TC Crema 6-0 (andata: 2-4)

Julian Ocleppo (CT Vela) b. Robin Haase (TC Crema) 62 36 61

Fausto Tabacco (CT Vela) b. Andrea Arnaboldi (TC Crema) 67(4) 76(1) 62

Marco Trungelliti (CT Vela) b. Samuel Vincent Ruggeri (TC Crema) 75 61

Giorgio Tabacco (CT Vela) b. Lorenzo Bresciani (TC Crema) 61 60

Tabacco/Tabacco (CT Vela) b. Cattaneo/Golubev (TC Crema) 62 62

Ocleppo/Romboli (CT Vela) b. Haase/Vincent Ruggeri (TC Crema) 46 43 ret





PLAY-OUT

CTD Massa Lombarda (Ravenna) – Matchball Siracusa 5-1 (andata: 3-3)

Francesco Forti (CTD) b. Antonio Massara (Matchball) 61 62

Lorenzo Rottoli (CTD) b. Antonio Caruso (Matchball) 64 75

Giulio Zeppieri (CTD) v. Pedro Barreiros Cardoso de Sousa (Matchball) 75 62

Alessandro Ingarao (Matchball) b. Marco Cinotti (CTD) 64 62

Forti/Zeppieri (CTD) b. Barreiros Cardoso de Sousa/Massara (Matchball) 61 62

De Bernardis/Rottoli (CTD) b. Caruso/Ingarao (Matchball) 64 ret

Junior Tennis Perugia – TC Parioli Roma 2-5 (andata: 4-2)

Miijan Zekic (Parioli) b Skander Mansouri (Perugia) 61 61

Pietro Rondoni (Parioli) b. Gian Marco Moroni (Perugia) 67(1) 75 63

Flavio Cobolli (Parioli) b. Francesco Passaro (Perugia) 46 61 62

Rainer Masera (Parioli) b. Gilberto Casucci (Perugia) 61 64

Passaro/Casucci (Perugia) b. Rondoni/Masera (Parioli) 76(5) 64

Mansouri/Moroni (Perugia) b. Zekic/Cobolli (Parioli) 75 76(4)

Zekic/Cobolli (Parioli) b. Passaro/Mansouri (Perugia) 26 75 10-7

TC Italia Forte dei Marmi – Matchball Firenze 4-2 (andata: 3-3)

Marco Furlanetto (TC Italia) b. Lorenzo Sciahbasi (Matchball) 62 63

Lorenzo Carboni (TC Italia) b. Daniele Capecchi (Matchball) 63 64

Walter Trusendi (TC Italia) b. Andrea Meduri (Matchball) 63 64

Gianmarco Ferrari (Matchball) b. Luca Potenza (TC Italia) 60 61

Furlanetto/Carboni (TC Italia) b. Capecchi/Meduri (Matchball) 62 64

Sciahbasi/Ferrari (Matchball) b. Trusendi/Cervantes (TC Italia) 76(3) 30 ret

TC Pistoia – Tennis Club Bisenzio Manteco 4-2 (andata: 4-2)

Niccolò Baroni (Pistoia) b. Francesco Canò (Bisenzio) 62 63

Filip Horansky (Pistoia) b. Cosimo Banti (Bisenzio) 62 61

Lorenzo Vatteroni (Pistoia) b. Jacopo Stefanini (Bisenzio) 64 62

Leonardo Rossi (Pistoia) b. Samuele Pieri (Bisenzio) 63 36 62

Pieri/Stefanini (Bisenzio) b. Trevisan/Landini (Pistoia) squalifica

Banti/Bonechi (Bisenzio) b. Horansky/Vatteroni (Pistoia) squalifica