WTA Auckland: Anisimova rientra con la vittoria su Pavlyuchenkova

Al suo primo match da Madrid 2023, quando ad aprile perse contro Rus, Amanda Anisimova torna nel circuito WTA e lo fa con una vittoria all’ASB Classic di Auckland, New Zealand. La 22enne americana ha battuto 7-5 6-4 la russa Anastasia Pavlyuchenkova. “Sapevo che sarebbe stata una partita davvero dura contro di lei, e sono felice di essere riuscita a vincere e a giocare un buon tennis”, ha detto Anisimova in campo dopo la partita. Ex numero 21 al mondo e semifinalista al Roland Garros, Anisimova a metà dello scorso anno si era allontanata dal professionismo dando priorità al suo benesse mentale prendendosi una pausa fino al 2024.

Due tenniste che sfoderano un potente gioco da fondo, la veterana Pavlyuchenkova e la giovane wild card Anisimova hanno battagliato a viso aperto e nel primo set il break decisivo è arrivato all’undicesimo game a causa di un rovescio largo della 32enne. Un ace di seconda di Amanda ha salcito il 7-5. Nel secondo set ha preso il largo salendo 5-1, e dopo un colpo di coda di Pavlyuchenkova, Anisimova ha chiuso 7-5 6-4 dopo quasi due ore di match. Ora per lei c’è la ceca 25enne Marie Bouzkova (testa di serie n.5)

Negli altri risultati del primo turno disputati lunedì, l’ucraina testa di serie numero 3 Lesia Tsurenko ha battuto la qualificata americana Sachia Vickery 7-5, 6-4, e la testa di serie numero 4 Emma Navarro degli Stati Uniti ha sconfitto la giovane ceca Linda Fruhvirtova 2-6, 6-4, 6-2. Successivamente la testa di serie numero 6 Wang Xinyu ha battuto Yulia Putintseva 6-4, 7-5. Nel secondo turno affronterà la sua connazionale cinese Wang Xiyu, che ha superato Jaqueline Cristian 6-1, 5-7, 7-6(3).