Australian Open, qualificazioni femminili: eliminata Stefanini. Avanti Brenda Fruhvirtova, finisce la carriera in singolare di Hsieh

Prima delusione azzurra in campo femminile all’Australian Open. Nelle qualificazioni viene estromessa al primo turno Lucrezia Stefanini, sconfitta con un doppio 6-3 da Lesley Pattinama Kerkhove, n. 235 del ranking. Azzurra avanti solo nel primo gioco del primo set, poi è monologo dell’olandese che avanza in tabellone con merito, dove incontrerà la polacca Kawa. Per Lucrezia è una sconfitta dura anche a livello di ranking dato che lo scorso anno raggiunse addirittura il secondo turno del tabellone principale alla sua prima partecipazione Slam, passando proprio per le qualificazioni .

Avanzano le teste di serie più importanti nel tabellone femminile delle qualificazioni per l’Australian Open 2024. La messicana Renata Zarazua, n. 2 del tabellone, vince in due set 6-4 6-3 su Jaimee Fourlis. Messicana brava a risalire la corrente da 4-1 nel primo parziale e a 26 anni può continuare a sperare di poter accedere al main draw di Melbourne per la prima volta (è la seconda volta in carriera dopo il 2021 che Zarazua arriva al secondo turno di qualificazioni).

LINK AL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO

L’ungherese Ana Bondar, testa di serie n.11, fa calare il sipario sulla carriera in singolare di Su-Wei Hsieh. Vince in due set 7-6(3) 6-4 con la n. 712 del mondo che saluta i suoi fans. la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, 38 anni tra qualche giorno, aveva deciso che lo Slam australiano del 2024 sarebbe stato il suo ultimo torneo professionistico in singolare. Con sei vittorie Slam e 47 settimane complessive da n. 1 in doppio, Hsieh è una delle giocatrici in attività più titolate in questa specialità, ma anche in singolare è riuscita a raggiungere un best ranking di n. 23 (nel febbraio 2013) e si è issata fino ai quarti di finale dell’Australian Open 2021 quando fu sconfitta da Naomi Osaka.

Katie Volynets, testa di serie n. 3, invece, deve sudare e conquistare due tie break contro l’olandese Suzan Lamens per accedere al turno successivo: sfiderà la canadese Carol Zhao che ha vinto 6-3 7-6(9) su Valeria Savinykh. Bene anche Brenda Fruhvirtova: la sedicenne ceca ha la meglio su Petra Hule con un doppio 6-4: all’orizzonte il match con l’australian Talia Gibson che, forte della wild card ricevuta, supera Andreea Mitu, 6-3 1-6 6-2.

Esempio di fair play dalla sfida tra Melisa Ercan e Lily Miyazaki. La wild card 18enne australiana avanti 6-4 4-1 15-40 è crollata a terra per un crampo al polpaccio. Ha rinunciato al trattamento immediato e ha continuato a giocare. Dopo aver perso dieci punti consecutivi sono intervenuti i sanitari. Nonostante questo, ha chiuso il match vincendo il tie-break del secondo set.

LINK AL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO

Up 6-4, 4-1* (15-40), 18 year old 🇦🇺 [WC] Melisa Ercan collapsed with a calf cramp.



Instead of forfeiting multiple games to get immediate treatment, she opted to keep playing.



Lost the next 10 points, then her treatment kicked in and managed to win in a second set tiebreaker!! pic.twitter.com/fkPDi23Sx2 — 𝕍𝔼ℕ𝕌𝕊𝔾𝔸𝕌𝔽𝔽 (@VenusGauff) January 9, 2024

La spagnola Marina Bassols batte la n. 432 del ranking Tara Wurth senza affanni: 6-0 6-2. Anche Erika Andreeva vince agevolmente 6-1 6-2 su Kaylah McPhee. Incrocerà Polina Kudermetova nel prossimo turno: la russa ha chiuso in meno di un’ora la vicenda Martinez Cirez con un doppio 6-1. Rebecca Marino chiude 7-6(3) 6-0 su Ya Yi Yang.

E’ finita anzitempo l’avventura della portoghese Francisca Jorge che subisce la rimonta in tre set di Astra Sharma (6-7(3) 6-3 6-3). La n. 208 del ranking è stata l’ottava donna portoghese nella storia a competere in uno Slam, 2.389 giorni dopo Michelle Larcher de Brito. Una nuova alba tennistica per il Portogallo sembra all’orizzonte.

LINK AL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO

La giapponese Moyuka Uchijma elimina Ekaterina Makarova con il punteggio di 6-0 6-2. Le toccherà l’incrocio con Fiona Ferro che in rimonta in tre set supera Rebecca Sramkova. Niente da fare per le speranze di Arina Rodionova che viene eliminata da Leolia Jeanjean 6-3 6-4. Finisce l’avventura anche della testa di serie n. 9 del tabellone, Emiliana Arango eliminata da Katherine Sebov con un doppio 6-4. La canadese affronterà Yaline Bonaventure vincitrice su Aliona Bolsova Zadoinov. Rebecca Peterson vince 6-2 7-5 in 1ora e 49’ superando Alexandra Eala: sfiderà Zakharova nel prossimo turno. Avanza la svizzera Jil Teichmann: 6-2 6-1 in 53’ ad Alice Robbe.