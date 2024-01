Australian Open, il programma del Day 3: Swiatek inaugura la giornata sulla Rod Laver Arena, Alcaraz la chiude

Terza giornata di grande tennis a Melbourne. Martedì 15 gennaio sono, infatti, in programma i match che completano il primo turno sia del tabellone maschile sia di quello femminile dell’edizione 2024 dell’Australian Open. Oltre ai tabelloni di singolare, sui campi secondari prenderanno il via anche i tabelloni di doppio, con i primi match in programma.

Si parte come di consueto alle 11:00 ore di Melbourne su tutti i campi (ore 1:00 italiana) ad eccezione della Rod Laver Arena e della Margaret Court Arena. Su i due campi principali il gioco prenderà il via un’ora dopo, alle ore 12 di Melbourne (le 2 in Italia).

Ad aprire il programma della sessione diurna della Rod Laver Arena è la numero 1 al mondo Iga Swiatek. La polacca avrà un esordio per nulla banale con la statunitense Sofia Kenin. A seguire ci sarà la sfida che vedrà protagonista Holger Rune opposto al giapponese Nishioka. La sessione serale prenderà il via non prima delle 19:00 australiane con la sfida tra la numero 3 del seeding Elena Rybakina e la ceca Karolina Pliskova. Chiude il programma il ritorno in Australia del numero 2 del tabellone maschile Carlos Alcaraz opposto al francese Richard Gasquet.

Guarda l’editoriale del direttore Scanagatta ⤵

Le attenzioni degli appassionati italiani saranno focalizzate sulla Margaret Court Arena. Dopo il match tra Ruud e Ramos Vinolas, scenderà, infatti, in campo Camila Giorgi, opposta alla bielorussa Vika Azarenka. Nella sessione serale, invece, ecco il derby tedesco tra Zverev e Koepfer e la sfida tra Pegula e la qualificata canadese Marino.

Detto di Giorgi, saranno altri 4 gli italiani che faranno il loro esordio in singolare. Subito in campo per il primo match sul Court 5 Giulio Zeppieri, reduce da un ottimo percorso nelle quali, che affronterà il serbo Dusan Lajovic. In contemporanea ecco Elisabetta Cocciaretto che, sul Court 6, per la prima volta in carriera giocherà contro la qualificata elvetica Lulu Sun. Martina Trevisan completa il tris di tennisti italiani che apriranno il programma sui loro campi. La tennista toscana giocherà sul Court 8 contro la messicana Renata Zarazua.

Sarà già mattina in Italia quando scenderà in campo Lorenzo Sonego. Il tennista torinese giocherà l’ultimo match in programma sul Court 3 contro il britannico Dan Evans.

Tra i match di cartello di giornata, fuori dai due campi principali, ci sono le sfide tra Collins e Kerber e quella tra Raducanu e Shelby Rogers, entrambe in programma sulla 1573 Arena.

Per quanto concerne il doppio spazio alla coppia Bolelli/Vavassori che farà il suo esordio contro la coppia monegasco-austriaca composta da Arneodo e Weissborn.

Di seguito il programma completo:

Ad – Segui tutti gli incontri degli Australian Open su Discovery+