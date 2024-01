Australian Open, il bilancio di metà torneo. Scanagatta: “Complessivamente bene gli azzurri” [VIDEO]

Il seguito del video è presente sulla sezione dedicata all’Australian Open 2024 del sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis.

L’Australian Open è arrivato alla seconda settimana e c’è solo un italiano presente ai quarti di finale, Jannik Sinner, che affronterà Andrey Rublev. Ha impressionato soprattutto il modo con cui è giunto a questo punto del torneo, perché non ha perso ancora un set. L’azzurro va a caccia del primo titolo Slam ed è accreditato dalla critica come uno dei favoriti, ma all’orizzonte – in caso di semifinale – c’è l’ostacolo Novak Djokovic. Tra gli altri azzurri, bene Cobolli, Zeppieri e Sonego. In campo femminile, la miglior italiana è stata Jasmine Paolini, ko agli ottavi contro Anna Kalinskaya. Buono il torneo della giocatrice toscana, che potrebbe entrare tra le prime 25 del mondo a partire da lunedì prossimo.

